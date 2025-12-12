CEO công ty Trung Quốc để robot chiến đấu T800 đạp văng xuống đất, quyết dập tắt nghi ngờ CGI

Chỉ vài ngày sau khi gây ấn tượng mạnh tại Hội nghị Robot Thế giới 2025 ở Bắc Kinh với robot chiến đấu T800 lấy cảm hứng từ "Kẻ Hủy Diệt", công ty EngineAI của Trung Quốc đã phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng truyền thông bất ngờ.

Thay vì nhận được sự tán dương, những video giới thiệu ấn tượng của họ lại bị cộng đồng mạng nghi ngờ là sản phẩm của công nghệ CGI. Và để đáp trả, ông Zhao Tongyang, CEO của công ty, đã thực hiện một màn trình diễn táo bạo: mặc bộ đồ bảo hộ dày và để chính robot T800 đá văng mình xuống đất.

Câu chuyện bắt đầu từ những video giới thiệu ban đầu của EngineAI về T800. Trong các clip đó, robot thực hiện những cú đá bay ấn tượng và phá toang cánh cửa, tất cả được quay trong studio tối với ánh sáng được thiết kế công phu.

Video Behind-the-scenes của hãng EngineAI về robot T800.

Tuy nhiên, thay vì tạo tiếng vang tích cực, video lại khơi dậy tranh luận gay gắt về tính xác thực. Nhiều người xem nghi ngờ rằng những gì họ thấy chỉ là hiệu ứng CGI được chế tác khéo léo, mặc dù EngineAI khẳng định rõ ràng: "không CGI, không AI, không tăng tốc độ video".

Sự hoài nghi không phải là điều hiếm gặp trong ngành công nghệ, đặc biệt khi một công ty tương đối ít tên tuổi đột nhiên tung ra video trông quá ấn tượng. Phong cách quay phim stylize cao, ánh sáng đậm chất điện ảnh và môi trường studio tối đã vô tình khiến nhiều người cho rằng đây chỉ là chiêu trò marketing.

Để đáp trả, EngineAI đầu tiên đã phát hành đoạn footage hậu trường trên X với tiêu đề "EngineAI T800 BTS Footage: Setting the Record Straight on CGI Rumors". Đoạn video mới cho thấy robot hoạt động trong môi trường studio đơn giản, rõ ràng hơn, cung cấp bằng chứng rằng những chuyển động của nó là hoàn toàn thật. Tuy nhiên, với bộ phận cộng đồng mạng vẫn còn nghi ngờ, EngineAI quyết định đi xa hơn nữa.

Và đó là lý do CEO Zhao Tongyang tự nguyện trở thành "túi đấm sống" cho sản phẩm của chính mình. Đoạn video mới nhất cho thấy ông trong bộ đồ bảo hộ dày, sẵn sàng đón nhận cú đá từ T800. Sau khi bị đá và ngã xuống đất, CEO vẫn đứng dậy được, trong khi robot tiếp tục đứng vững.

Video CEO EngineAI làm bia tập đá cho robot T800

Dù đoạn video nhanh chóng lan truyền và thu hút sự chú ý lớn, phản ứng cộng đồng vẫn chia hai chiều: một số khen ngợi đây là màn trình diễn táo bạo, những người khác vẫn cho rằng tác động trông có vẻ được dàn dựng.

Theo trang Humanoidsdaily, buổi "đấu võ" của CEO chính là phần mở màn cho sự kiện "Robot Boxer" mà EngineAI đang lên kế hoạch tổ chức vào ngày 24 tháng 12 - đúng như công ty đã công bố trước đó. EngineAI đã nhá hàng trong nhiều tuần về phiên bản T800 sẵn sàng chiến đấu, cho thấy những màn trình diễn cường độ cao này là phần của chiến lược có chủ đích chứ không phải pha ngẫu hứng.

Chiến lược marketing của EngineAI đánh dấu hướng đi khác biệt so với các đối thủ trong lĩnh vực robot hình người. Trong khi những tên tuổi lớn như Tesla, Boston Dynamics đều tập trung vào ứng dụng công nghiệp, EngineAI lại quảng bá sản phẩm với hình ảnh "chiến đấu" và thông báo kế hoạch tổ chức giải đấu robot.

Về mặt kỹ thuật, T800 cao 173 cm, nặng 75 kg, có 29 bậc tự do trên cơ thể và 7 bậc tự do trên mỗi bàn tay. Robot được chế tạo từ các tấm nhôm hàng không, cân bằng giữa độ bền và trọng lượng nhẹ. Hệ thống làm mát tích cực được nhúng vào các khớp chân cho phép robot hoạt động liên tục ở cường độ cao trong tối đa bốn giờ.

Các động cơ khớp mô-men xoắn cao có thể đạt tới 450 Nm, cho phép thực hiện các chuyển động như xoay người nhào lộn và đá trên không. Về điện toán, robot kết hợp bộ điều khiển Intel N97 với module NVIDIA AGX Orin, cung cấp 275 TOPS hiệu năng tính toán AI, và có thể di chuyển với tốc độ lên tới ba mét mỗi giây.

T800 hiện đã mở đặt hàng trước trên JD.com với giá khởi điểm 25.000 USD cho phiên bản cơ bản, và các phiên bản cao cấp lên tới 50.000 USD. Khách hàng có thể đặt cọc 700 USD để đảm bảo nhận robot vào tháng 6 năm 2026. EngineAI cũng vừa hoàn thành các vòng gọi vốn Series A1+ và A2 bổ sung sau khi huy động được 140 triệu USD để tài trợ cho đội ngũ hơn 150 kỹ sư.

Dù vẫn còn những ý kiến trái chiều, một điều chắc chắn là EngineAI đã thành công trong việc thu hút sự chú ý của toàn thế giới. Và với sự kiện "Robot Boxer" sắp diễn ra vào cuối tháng này, có lẽ chúng ta sẽ sớm được chứng kiến liệu T800 có thực sự xứng đáng với cái tên lấy cảm hứng từ "Kẻ Hủy Diệt" hay không.