CEO hãng xe Trung Quốc ra lệnh 'cắt chân' robot ngay trên sân khấu để chứng minh không có người bên trong

Trong kỷ nguyên công nghệ số, ranh giới giữa thực và ảo đang ngày càng trở nên mong manh. Tuy nhiên, hiếm khi nào một thành tựu công nghệ lại bị nghi ngờ đến mức nhà sản xuất phải dùng đến biện pháp cực đoan để chứng minh sự thật như trường hợp vừa xảy ra tại Trung Quốc.

Tại sự kiện Ngày Công nghệ lần thứ bảy của XPeng Motors diễn ra vào ngày 5 tháng 11 vừa qua, hãng xe năng lượng mới này đã trình làng robot hình nhân thế hệ mới nhất mang tên IRON, và ngay lập tức tạo nên một cơn địa chấn truyền thông theo cách không ai ngờ tới.

XPeng Motors, một thương hiệu xe năng lượng mới của Trung Quốc, đã tổ chức sự kiện Ngày Công nghệ XPeng lần thứ bảy vào ngày 5 tháng 11, nơi họ trình diễn phiên bản mới nhất của robot hình nhân IRON. Một trong những điểm nhấn của sự kiện là việc robot bước ra sân khấu với những chuyển động mượt mà, gần như loài mèo, khiến những người tham dự không khỏi ngỡ ngàng.

Tâm điểm của sự kiện là màn trình diễn catwalk của IRON. Khác với những robot hình người thường thấy với dáng đi cứng nhắc, giật cục, IRON bước ra sân khấu với những chuyển động mượt mà, uyển chuyển đến mức kỳ lạ. Các đoạn clip ghi lại khoảnh khắc này nhanh chóng lan truyền với tốc độ chóng mặt trên các nền tảng mạng xã hội Trung Quốc.

Tuy nhiên, thay vì những lời tán dương, XPeng lại nhận về một làn sóng hoài nghi khổng lồ. Sự chân thực trong từng bước đi của IRON khiến phần lớn người xem không tin vào mắt mình. Các giả thuyết nhanh chóng được thêu dệt, cho rằng đằng sau lớp vỏ lưới tinh xảo kia thực chất là một diễn viên đóng thế đang bước đi. "Thuyết âm mưu" này lan rộng đến mức làm lu mờ cả những thông số kỹ thuật ấn tượng của sản phẩm.

Trong video, nhân viên của XPeng Motors sử dụng kéo để cắt mở lớp "da" màu trắng bao phủ bắp chân trái của robot và các sợi "cơ" đàn hồi bên trong, để lộ ra bộ khung xương kim loại. Sau đó, robot bước ra khỏi sân khấu trong tiếng reo hò và vỗ tay nhiệt liệt của đám đông.

Trước làn sóng dư luận ngày càng tồi tệ, ông He Xiaopeng, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của XPeng Motors, đã quyết định thực hiện một động thái chưa từng có tiền lệ. Vào sáng ngày 6 tháng 11, ông đã công bố một đoạn video quay một cú máy (one-shot), hoàn toàn không qua chỉnh sửa, ghi lại cảnh đội ngũ kỹ thuật thực hiện "phẫu thuật" ngay trên cơ thể robot.

Trong đoạn video gây sốc này, các nhân viên của XPeng đã sử dụng kéo cắt phăng lớp "da" màu trắng bao phủ bắp chân trái của IRON. Lưỡi kéo tiếp tục cắt sâu vào các lớp sợi "cơ" đàn hồi bên trong. Khi lớp vỏ bọc được tách ra, sự thật được phơi bày: hoàn toàn không có da thịt con người, chỉ có một bộ khung xương kim loại lạnh lẽo và hệ thống truyền động phức tạp. Sau màn "giải phẫu" chớp nhoáng, robot IRON vẫn tiếp tục bước đi trong tiếng hò reo phấn khích của đám đông chứng kiến.

Chia sẻ về quyết định táo bạo này, ông He Xiaopeng không giấu được sự bức xúc pha lẫn tự hào: "Luôn có những người không tin rằng thế giới đang thay đổi nhanh đến vậy. Họ buộc tôi phải quay video này để trả lời. Tôi hy vọng mọi người có thể phân biệt được đâu là sự thật, đâu là giả dối".

Trên trang Weibo cá nhân, vị CEO này nhấn mạnh: "Chúng tôi hy vọng đây là lần cuối cùng chúng tôi phải chứng minh rằng robot IRON thực sự là robot. Sau đêm nay, mong rằng sẽ có nhiều người tin hơn vào việc một công ty Trung Quốc đã chế tạo ra được robot có khả năng đi lại uyển chuyển như loài mèo".

Sự kiện này không chỉ là một đòn đáp trả dư luận mà còn là lời khẳng định mạnh mẽ về sự tiến bộ vượt bậc của ngành công nghiệp robot Trung Quốc. Trước XPeng, startup Engine AI cũng từng gây tiếng vang với các mẫu robot có khả năng vận động mượt mà, cho thấy cuộc đua đưa robot hình nhân tiệm cận với con người đang diễn ra khốc liệt hơn bao giờ hết.