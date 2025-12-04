Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

CEO hãng xe Trung Quốc ra lệnh 'cắt chân' robot ngay trên sân khấu để chứng minh không có người bên trong

04-12-2025 - 08:48 AM | Tài chính quốc tế

Nghi ngờ robot hình người IRON chỉ là người đóng giả do di chuyển quá uyển chuyển, CEO hãng xe XPeng đã có hành động gây sốc: công khai cắt lớp vỏ ngoài của robot để lộ khung xương kim loại bên trong nhằm dập tắt mọi đồn đoán.

CEO hãng xe Trung Quốc ra lệnh 'cắt chân' robot ngay trên sân khấu để chứng minh không có người bên trong- Ảnh 1.

Trong kỷ nguyên công nghệ số, ranh giới giữa thực và ảo đang ngày càng trở nên mong manh. Tuy nhiên, hiếm khi nào một thành tựu công nghệ lại bị nghi ngờ đến mức nhà sản xuất phải dùng đến biện pháp cực đoan để chứng minh sự thật như trường hợp vừa xảy ra tại Trung Quốc.

Tại sự kiện Ngày Công nghệ lần thứ bảy của XPeng Motors diễn ra vào ngày 5 tháng 11 vừa qua, hãng xe năng lượng mới này đã trình làng robot hình nhân thế hệ mới nhất mang tên IRON, và ngay lập tức tạo nên một cơn địa chấn truyền thông theo cách không ai ngờ tới.

CEO hãng xe Trung Quốc ra lệnh 'cắt chân' robot ngay trên sân khấu để chứng minh không có người bên trong- Ảnh 2.

XPeng Motors, một thương hiệu xe năng lượng mới của Trung Quốc, đã tổ chức sự kiện Ngày Công nghệ XPeng lần thứ bảy vào ngày 5 tháng 11, nơi họ trình diễn phiên bản mới nhất của robot hình nhân IRON. Một trong những điểm nhấn của sự kiện là việc robot bước ra sân khấu với những chuyển động mượt mà, gần như loài mèo, khiến những người tham dự không khỏi ngỡ ngàng.

Tâm điểm của sự kiện là màn trình diễn catwalk của IRON. Khác với những robot hình người thường thấy với dáng đi cứng nhắc, giật cục, IRON bước ra sân khấu với những chuyển động mượt mà, uyển chuyển đến mức kỳ lạ. Các đoạn clip ghi lại khoảnh khắc này nhanh chóng lan truyền với tốc độ chóng mặt trên các nền tảng mạng xã hội Trung Quốc.

Tuy nhiên, thay vì những lời tán dương, XPeng lại nhận về một làn sóng hoài nghi khổng lồ. Sự chân thực trong từng bước đi của IRON khiến phần lớn người xem không tin vào mắt mình. Các giả thuyết nhanh chóng được thêu dệt, cho rằng đằng sau lớp vỏ lưới tinh xảo kia thực chất là một diễn viên đóng thế đang bước đi. "Thuyết âm mưu" này lan rộng đến mức làm lu mờ cả những thông số kỹ thuật ấn tượng của sản phẩm.

CEO hãng xe Trung Quốc ra lệnh 'cắt chân' robot ngay trên sân khấu để chứng minh không có người bên trong- Ảnh 3.

Trong video, nhân viên của XPeng Motors sử dụng kéo để cắt mở lớp "da" màu trắng bao phủ bắp chân trái của robot và các sợi "cơ" đàn hồi bên trong, để lộ ra bộ khung xương kim loại. Sau đó, robot bước ra khỏi sân khấu trong tiếng reo hò và vỗ tay nhiệt liệt của đám đông.

Trước làn sóng dư luận ngày càng tồi tệ, ông He Xiaopeng, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của XPeng Motors, đã quyết định thực hiện một động thái chưa từng có tiền lệ. Vào sáng ngày 6 tháng 11, ông đã công bố một đoạn video quay một cú máy (one-shot), hoàn toàn không qua chỉnh sửa, ghi lại cảnh đội ngũ kỹ thuật thực hiện "phẫu thuật" ngay trên cơ thể robot.

Trong đoạn video gây sốc này, các nhân viên của XPeng đã sử dụng kéo cắt phăng lớp "da" màu trắng bao phủ bắp chân trái của IRON. Lưỡi kéo tiếp tục cắt sâu vào các lớp sợi "cơ" đàn hồi bên trong. Khi lớp vỏ bọc được tách ra, sự thật được phơi bày: hoàn toàn không có da thịt con người, chỉ có một bộ khung xương kim loại lạnh lẽo và hệ thống truyền động phức tạp. Sau màn "giải phẫu" chớp nhoáng, robot IRON vẫn tiếp tục bước đi trong tiếng hò reo phấn khích của đám đông chứng kiến.

Chia sẻ về quyết định táo bạo này, ông He Xiaopeng không giấu được sự bức xúc pha lẫn tự hào: "Luôn có những người không tin rằng thế giới đang thay đổi nhanh đến vậy. Họ buộc tôi phải quay video này để trả lời. Tôi hy vọng mọi người có thể phân biệt được đâu là sự thật, đâu là giả dối".

Trên trang Weibo cá nhân, vị CEO này nhấn mạnh: "Chúng tôi hy vọng đây là lần cuối cùng chúng tôi phải chứng minh rằng robot IRON thực sự là robot. Sau đêm nay, mong rằng sẽ có nhiều người tin hơn vào việc một công ty Trung Quốc đã chế tạo ra được robot có khả năng đi lại uyển chuyển như loài mèo".

CEO hãng xe Trung Quốc ra lệnh 'cắt chân' robot ngay trên sân khấu để chứng minh không có người bên trong- Ảnh 4.

Sự kiện này không chỉ là một đòn đáp trả dư luận mà còn là lời khẳng định mạnh mẽ về sự tiến bộ vượt bậc của ngành công nghiệp robot Trung Quốc. Trước XPeng, startup Engine AI cũng từng gây tiếng vang với các mẫu robot có khả năng vận động mượt mà, cho thấy cuộc đua đưa robot hình nhân tiệm cận với con người đang diễn ra khốc liệt hơn bao giờ hết.

Theo Đức Khương

Thanh niên Việt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Đồng tiền của nền kinh tế số 5 thế giới thủng mốc tâm lý, vào top yếu nhất châu Á: Vì đâu?

Đồng tiền của nền kinh tế số 5 thế giới thủng mốc tâm lý, vào top yếu nhất châu Á: Vì đâu? Nổi bật

Thủ đô của nền kinh tế hơn 4.000 tỷ USD mờ đặc trong sương mù ô nhiễm: Hơn 30 triệu dân đau đầu, cay mắt vì bụi mịn cao gấp 20 lần mức an toàn, trường học đóng cửa, ca bệnh hô hấp tăng vọt

Thủ đô của nền kinh tế hơn 4.000 tỷ USD mờ đặc trong sương mù ô nhiễm: Hơn 30 triệu dân đau đầu, cay mắt vì bụi mịn cao gấp 20 lần mức an toàn, trường học đóng cửa, ca bệnh hô hấp tăng vọt Nổi bật

Việt Nam triển khai xây một công trình đặc biệt ý nghĩa tặng Cuba

Việt Nam triển khai xây một công trình đặc biệt ý nghĩa tặng Cuba

08:28 , 04/12/2025
Xe điện thương hiệu Việt xuất hiện trang trọng trong lễ Quốc khánh Lào, tự hào về bước tiến vươn xa

Xe điện thương hiệu Việt xuất hiện trang trọng trong lễ Quốc khánh Lào, tự hào về bước tiến vươn xa

08:02 , 04/12/2025
Tên lửa siêu thanh ‘phủ xi măng’ của Trung Quốc: 'Giá cực rẻ', giúp tiểu quốc thách thức siêu cường

Tên lửa siêu thanh ‘phủ xi măng’ của Trung Quốc: 'Giá cực rẻ', giúp tiểu quốc thách thức siêu cường

07:30 , 04/12/2025
Tổng thống Mỹ Donald Trump chia sẻ hơn 160 bài đăng lên mạng xã hội trong 5 giờ

Tổng thống Mỹ Donald Trump chia sẻ hơn 160 bài đăng lên mạng xã hội trong 5 giờ

07:04 , 04/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên