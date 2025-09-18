Bỏ phòng thí nghiệm, tiến sĩ Trung Quốc sang Bỉ bán mì vỉa hè, hốt gần 32 triệu đồng/ngày

Từ phòng nghiên cứu đến quầy hàng rong

Theo tờ Jimu News, nhân vật chính là Ding, 37 tuổi, đến từ tỉnh Giang Tô, miền đông Trung Quốc. Ding từng tốt nghiệp tiến sĩ tại quê nhà và sang Bỉ làm nghiên cứu sau tiến sĩ trong lĩnh vực quản lý đất đai và sản xuất cây trồng. Trong sự nghiệp khoa học, ông đã xuất bản khoảng 30 bài báo nghiên cứu được đánh giá cao trong ngành.

Tại trường đại học ở Bỉ, Ding gặp vợ là Wang – một phụ nữ đến từ Trùng Khánh. Sau khi kết hôn, hai người định cư tại Bỉ từ năm 2015 và có một con nhỏ. Tuy nhiên, ngoài công việc nghiên cứu, Ding khó tìm được việc làm ổn định với mức thu nhập đủ trang trải cuộc sống gia đình. Điều đó đã khiến cặp đôi nghĩ đến hướng đi mới: kinh doanh đồ ăn đường phố.

Món ăn quê hương làm nên thương hiệu

Tháng 5 vừa qua, Ding và Wang quyết định thử vận may với món mì đậu cay – một đặc sản trứ danh từ quê hương Trùng Khánh của Wang. Đây là món ăn kết hợp sợi mì dai, đậu Hà Lan mềm và sốt thịt heo đậm đà, nổi tiếng bởi vị cay mặn nồng nàn. Để phù hợp khẩu vị người châu Âu, Wang đã khéo léo giảm bớt độ cay nhưng vẫn giữ được hương vị đặc trưng.

Quầy hàng nhỏ của họ được dựng trong các khu chợ địa phương. Thực khách có thể ngồi tại vài chiếc ghế gấp giản dị, và chỉ mất vài phút để có một tô mì nóng hổi nhờ nguyên liệu đã chuẩn bị sẵn. Giá bán dao động từ 7–9 euro (khoảng 8–11 USD) mỗi bát, tùy loại mì. Cặp đôi chỉ mở quầy hai lần một tuần nhưng vào những ngày đông khách, doanh thu có thể vượt ngưỡng 1.000 euro (hơn 31 triệu đồng).

“Việc đứng bếp và phục vụ khách chẳng khác gì làm nghiên cứu. Tất cả cũng chỉ vì muốn nuôi sống gia đình,” Wang chia sẻ.

Câu chuyện của Ding và Wang nhanh chóng lan tỏa. Các đoạn video ghi lại cảnh bán hàng và phản ứng của khách đã giúp quầy mì thu hút hơn 78.000 lượt theo dõi trên mạng xã hội Trung Quốc.

Một đoạn clip nổi bật ghi lại cảnh một vị khách lớn tuổi lóng ngóng với đôi đũa rồi bật cười, sau đó khẳng định: “Đây là món mì Trung Quốc ngon nhất tôi từng ăn.” Một khách hàng thường xuyên khác cũng tỏ ra bất ngờ: “Tôi không ngờ đậu Hà Lan lại có thể ngon đến như vậy.”

Cộng đồng mạng Trung Quốc nô nức bàn luận. Nhiều người khen ngợi Ding và Wang là “những doanh nhân thông minh, đưa ẩm thực đường phố Trung Quốc ra thế giới và biến nó thành cơ hội làm giàu.” Một ý kiến khác viết: “Ẩm thực Trung Quốc có vô vàn món ngon xứng đáng được chia sẻ với bạn bè quốc tế.”

Tấm gương về sự thích nghi

Trong lúc Wang bận rộn đứng quầy, Ding vẫn dành thời gian tìm kiếm cơ hội việc làm mới. Thế nhưng, với quầy mì nhỏ, cả hai đã chứng minh rằng tri thức và sự kiên cường có thể chuyển hóa thành một con đường khác đầy sáng tạo.

Từ một nghiên cứu sinh tiến sĩ ở phòng thí nghiệm đến người bán mì ở chợ trời, câu chuyện của Ding và Wang không chỉ là hành trình mưu sinh mà còn phản ánh tinh thần thích nghi mạnh mẽ của những người trẻ Trung Quốc xa xứ.