Cụ ông U80 viết 175 cuốn sách, bơi lội, đi bộ mỗi ngày: "Kẻ mạnh là người ưu tiên trí nhớ của mình"

Dù bạn ở độ tuổi nào, bạn cũng có thể thỉnh thoảng gặp phải vấn đề về trí nhớ, chẳng hạn như làm mất chìa khóa xe hoặc bước vào phòng và quên mất mục đích để làm gì. Đây là những dấu hiệu bình thường của tuổi tác.

Nhưng Tiến sĩ Giáo dục Anthony D. Fredericks đã khám phá ra chìa khóa cho một trí nhớ tuyệt vời là chủ động và có chủ đích thực hiện các hoạt động tăng cường nhận thức mỗi ngày. Ông là giáo sư danh dự ngành giáo dục tại Đại học York, Pennsylvania, Mỹ, là tác giả của blog Creative Insights trên Psychology Today và đã viết hơn 100 cuốn sách phi hư cấu.

Giờ ông đã nghỉ hưu sau hơn ba thập kỷ làm giáo dục. Nhưng ở tuổi 78 ông đã viết hơn 175 cuốn sách và vẫn đang tiếp tục. Ngoài ra, ông cũng là cố vấn về thuyết trình chuyên môn và viết blog về tâm lý học.

Sau đây là 5 phương pháp giúp trí nhớ của Tiến sĩ Anthony D. Fredericks luôn minh mẫn:

1. Thường xuyên ra ngoài và giao lưu

Tương tác xã hội làm giảm tác động của trầm cảm và căng thẳng - hai nguyên nhân góp phần gây mất trí nhớ. Mức độ tương tác xã hội cao cũng có liên quan đến việc giảm đáng kể nguy cơ tử vong. Khi chúng ta dành thời gian cho người thân, trò chuyện thường xuyên với bạn bè, tham gia các nhóm cộng đồng, dùng bữa với đồng nghiệp hoặc làm tình nguyện viên cho các hoạt động xã hội, chúng ta đang cải thiện cả sức khỏe tinh thần và kỹ năng nhận thức của mình. Tiến sĩ Anthony và vợ thường xuyên đi du lịch và ăn tối với những người bạn thân nhất, làm tình nguyện tại một hiệp hội nghệ thuật khu vực và thường xuyên lui tới một câu lạc bộ xã hội địa phương.

2. Trở thành người học tập suốt đời

3. Xác đinh một hệ thống tổ chức phù hợp với mình

Bước vào văn phòng của Anhthony, bạn sẽ thấy một loạt giấy nhớ. Ông sử dụng hệ thống mã màu để theo dõi các nhiệm vụ hàng ngày của mình. Màu vàng dành cho các bài viết đang dang dở, màu xanh dành cho các chương cụ thể trong cuốn sách ông đang viết, màu xanh lá cây dành cho lời nhắc nhở về y tế (uống thuốc theo toa, hẹn khám bác sĩ), màu cam dành cho việc nhà và màu hồng dành cho việc vặt (mua đồ tạp hóa, cửa hàng kim khí). Anthony tình cờ biết đến phương pháp này khi đang viết một cuốn sách mới. Ông vô tình viết ghi chú sơ bộ cho một số chương trên những tờ giấy nhớ nhiều màu sắc khác nhau, và kế hoạch cho cuốn sách của ông ngay lập tức trở nên rõ ràng hơn. Ông nhận ra rằng mình cũng có thể áp dụng phương pháp này cho các khía cạnh khác trong cuộc sống, và nó đã tạo ra sự khác biệt lớn.

4. Hoạt động thể chất mỗi ngày

Hoạt động thể chất hàng ngày giúp tăng lưu lượng máu đến tất cả các bộ phận của cơ thể, bao gồm cả não. Các nghiên cứu cho thấy tập thể dục thường xuyên và bền bỉ có liên quan đến chức năng não tốt hơn, đặc biệt là về trí nhớ. Đối với hầu hết người trưởng thành, khuyến nghị điển hình là ít nhất 150 phút mỗi tuần cho các hoạt động aerobic vừa phải. Các hoạt động này bao gồm đi bộ nhanh, bơi lội, bóng chày, quần vợt hoặc làm vườn nghiêm túc. Ông thường bơi hai đến ba chục vòng ở trung tâm cộng đồng và đi bộ một đến hai dặm vào các ngày trong tuần. Bí quyết là phải vận động thể chất mỗi ngày, ngay cả 10 đến 15 phút mỗi ngày cũng rất có lợi.

5. Duy trì chế độ ăn uống lành mạnh