Cụ ông 78 tuổi tặng con trai 2 căn nhà 10 tỷ đồng nhưng bị con từ chối thẳng thừng: “Có những thứ tiền không mua được”

Câu chuyện về một cụ ông 78 tuổi họ Trương muốn tặng con trai 2 căn nhà nhưng bị từ chối đang gây chú ý trên mạng xã hội đất nước tỷ dân.

Cụ thể, ông Trương ly hôn vợ cũ hơn 30 năm trước, để con trai Tiểu Lâm cho vợ cũ nuôi dưỡng. Sau ly hôn, ông tái hôn nhưng không có thêm con cái. Ông thừa nhận rằng cuộc ly hôn đã gây ra nhiều tổn thương cho Tiểu Lâm nên con trai luôn tìm cách tránh mặt mình."Tôi nợ con trai tôi. Tôi muốn dùng hai ngôi nhà và tiền tiết kiệm để bù đắp cho con”, ông Trương chia sẻ.

Năm 2019, ông Trương quyết định tặng Tiểu Lâm hai bất động sản giá trị 3 triệu NDT (hơn 10 tỷ đồng) cùng toàn bộ tiền gửi ngân hàng. Ông hy vọng số tài sản này sẽ thể hiện tình cảm và giúp hàn gắn mối quan hệ cha con. Tuy nhiên, Tiểu Lâm không chỉ từ chối nhận quà mà còn không trả lời điện thoại của cha.

Ảnh minh hoạ

Không biết con trai đang sống ở đâu, ông Trương tìm đến một công ty có dịch vụ hoà giải mối quan hệ gia đình ở địa phương với hy vọng được hỗ trợ liên lạc và bày tỏ mong muốn của mình.

Nhưng mọi nỗ lực từ người hoà giải đều gặp trở ngại. Khi họ đến nơi làm việc của Tiểu Lâm, anh lập tức rời đi và không nhận cuộc gọi. Ông Trương và người hoà giải chương trình đã đến nhà vợ cũ, gõ cửa nhiều lần nhưng không nhận được phản hồi.

Những mâu thuẫn không thể hóa giải

Công ty dịch vụ hoà giải tiến hành tìm hiểu thêm thông tin từ ủy ban cộng đồng địa phương. Họ được biết Tiểu Lâm và mẹ anh kiên quyết từ chối mọi tài sản từ ông Trương vì cụ ông này đã gây ra "tổn thương không thể khắc phục" cho con trai. Khi Tiểu Lâm còn nhỏ, tòa án yêu cầu ông Trương trả 50 NDT mỗi tháng tiền cấp dưỡng, nhưng ông từ chối với lý do "đứa trẻ có thể không phải con tôi".

Điều này khiến mẹ Tiểu Lâm đã đổi họ của con trai sang họ mẹ. Không hài lòng với việc này, ông Trường được cho là đã có hành vi bạo lực với Tiểu Lâm tại trường học.

Ảnh minh hoạ

Trong khi đó, ông Trương cho biết trong thời gian ly hôn, bản thân đã bị anh trai của vợ cũ tấn công dẫn đến chấn động não. Sau đó, ông khẳng định đã đưa cho Tiểu Lâm 3.000 NDT (10 triệu đồng) để bù đắp. Tuy nhiên, những mâu thuẫn trong lời kể của hai bên cho thấy sự rạn nứt sâu sắc, khiến Tiểu Lâm và mẹ anh kiên quyết không muốn gặp lại ông.

“Ký ức tuổi thơ của tôi và mối quan hệ gia đình là những thứ cả núi vàng bạc cũng không mua lại được. Vậy nên tôi không muốn gặp lại cha mình thêm một lần nào nữa”, lời của Tiểu Lâm được uỷ ban cộng đồng khu phố truyền đạt đến ông Trương và công ty hoà giải.

Ông Trương vốn nghĩ rằng tiền bạc, bất động sản giá trị có thể bù đắp sự thiếu thốn tình cảm của người cha suốt nhiều năm qua nhưng sự thật lại ngược lại. Nhận thấy tình hình khó có thể hàn gắn, người hoà giải khuyên ông Trương nên buông bỏ những lo lắng và sống tốt cuộc sống của mình. Sau những sự việc vừa trải qua, ông Trương cũng bày tỏ rằng ông sẽ không ép buộc con trai hay vợ cũ, chỉ mong trong tương lai con vẫn có thể tha thứ cho mình.