Nhận được tin nhắn này phải xóa ngay nếu không muốn mất tiền trong tài khoản

15-08-2025 - 20:32 PM | Sống

Người dùng tuyệt đối không trả lời tin nhắn lạ để tránh bị lừa đảo.

Ngày càng có nhiều người dùng trở thành mục tiêu của các trò lừa đảo khi trả lời tin nhắn lạ qua điện thoại.

Cảnh cáo mới nhất từ MalwareBytes vừa chỉ ra trò lừa dựa trên những tin nhắn ngỡ như vô hại. Mở đầu bằng “Hey”, “Hello” hoặc tin nhắn nhầm số… nhưng thực chất đây lại là tin nhắn kích thích sự tò mò, khiến người nhận phản hồi.

Khi bạn trả lời, kẻ gian sẽ bắt đầu trò chuyện thân thiện, từ từ xây dựng niềm tin rồi dẫn dắt đến các hình thức lừa đảo như đầu tư tiền ảo, chiếm đoạt tài khoản ngân hàng hay thậm chí tống tiền bằng hình ảnh nhạy cảm.

Nhận được tin nhắn này phải xóa ngay nếu không muốn mất tiền trong tài khoản- Ảnh 1.

Nhận được tin nhắn lạ với nội dung kiểu “Hey”, “Hello” hay “Xin lỗi, mình nhắn nhầm” tưởng như vô hại nhưng thực tế lại là chiêu trò lừa đảo tinh vi đang được nhiều nhóm tội phạm mạng áp dụng. (Ảnh minh hoạ)

Các chuyên gia cảnh báo, việc phản hồi đồng nghĩa xác nhận số điện thoại của bạn đang hoạt động, từ đó biến bạn thành mục tiêu cho nhiều cuộc lừa đảo khác hoặc bị bán thông tin cho các nhóm tội phạm khác.

Dữ liệu từ Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ (FTC) ghi nhận thiệt hại từ các vụ lừa đảo qua tin nhắn trong năm qua lên tới 470 triệu USD, trong đó phần lớn bắt nguồn từ những tin nhắn “nhầm số” tưởng như vô hại.

McAfee cũng cho biết cứ 4 người Mỹ thì có 1 người nhận được dạng tin nhắn này, và đây thường là bước mở đầu cho hành trình đánh cắp dữ liệu cá nhân hoặc tài sản.

Để bảo vệ mình, người dùng tuyệt đối không trả lời tin nhắn lạ hay nhấp vào bất kỳ liên kết nào bên trong. Hãy chặn ngay số gửi tin, báo cáo với nhà mạng và chia sẻ cảnh báo cho người thân, bạn bè.

Các ngân hàng lớn cũng khuyến cáo chỉ liên hệ qua kênh chính thức của tổ chức, đồng thời tận dụng các công cụ như Scam Guard, TrueCaller để kiểm tra độ an toàn của tin nhắn, email hay số điện thoại. FBI khuyến nghị, nếu nghi ngờ bị lừa đảo, cần lập tức ngừng liên lạc và thông báo cho cơ quan chức năng.

Trong bối cảnh chiêu trò lừa đảo công nghệ ngày càng biến tướng, mỗi người cần chủ động nâng cao cảnh giác, bảo vệ thông tin cá nhân và cập nhật thường xuyên các thủ đoạn mới để tránh trở thành nạn nhân.

Theo KV

