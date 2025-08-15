Vụ lừa đảo chấn động: "Phú bà" hơn 500 nghìn followers lừa đảo 1,600 tỷ đồng nhờ siêu xe và biệt thự đi thuê

Một vụ lừa đảo với quy mô cực lớn đang gây chấn động dư luận Trung Quốc. Nhân vật chính là Tôn Duyệt Đồng, một hot girl mạng xã hội được biết đến với tên "Đa Nhục Bảo Bảo". Cô gái này đã dựng lên một màn kịch hoàn hảo về cuộc sống xa hoa để lừa đảo số tiền ước tính lên đến hàng nghìn tỷ đồng. Hiện tại, Tôn Duyệt Đồng đã bị cảnh sát hình sự tạm giữ để điều tra.

Tôn Nguyệt Đồng nổi tiếng với những buổi livestream tiêu tiền như nước

Bắt đầu từ năm 2023, Tôn Duyệt Đồng nổi lên như một hiện tượng trên mạng xã hội với hình ảnh một nữ phú bà giàu có, chịu chơi. Cô thường xuyên xuất hiện trong các buổi livestream của những người nổi tiếng khác và "vung tiền" tặng những món quà ảo có giá trị cực lớn, nhanh chóng thu hút hơn 500.000 người theo dõi.

Để củng cố cho vỏ bọc của mình, Tôn Duyệt Đồng còn tung tin mình là hôn thê của kình ngư nổi tiếng Trung Quốc, Đàm Hải Dương (Qin Haiyang). Chiêu bài này đã giúp cô nâng cao danh tiếng và tạo dựng được lòng tin gần như tuyệt đối trong mắt các đối tác và nhà đầu tư.

Tuy nhiên, "đế chế" xa hoa này chỉ là một lâu đài được xây trên cát. Toàn bộ siêu xe, biệt thự mà Tôn Duyệt Đồng thường xuyên khoe trên mạng xã hội đều là đồ đi thuê. Các giấy tờ chứng minh tài sản khổng lồ cũng được làm giả một cách tinh vi bằng photoshop.

Bằng cách khoe cuộc sống vương giả, Vương Nguyệt đồng đã lừa được số tiền khổng lồ

Lợi dụng hình ảnh hào nhoáng này, cô đã thực hiện hàng loạt vụ lừa đảo:

Kêu gọi bạn bè, nhà đầu tư góp vốn vào các dự án "ma". Lừa các thương hiệu trả trước tiền quảng cáo. Vay mượn tiền từ bạn bè. Nợ lương nhân viên trong công ty.

Vào tháng 6/2025, Tôn Duyệt Đồng đột ngột biến mất. Hàng loạt nạn nhân lúc này mới nhận ra mình đã sập bẫy. Theo thống kê sơ bộ, chỉ riêng tại thành phố Hàng Châu đã có hơn 60 người trình báo là nạn nhân.

Con số thiệt hại thực sự gây choáng váng. Ước tính ban đầu, số tiền lừa đảo chỉ riêng tại Hàng Châu đã dao động từ 100 triệu đến 300 triệu Nhân dân tệ (tương đương 350 tỷ đến 1,050 tỷ VNĐ). Tuy nhiên, nhiều nguồn tin cho biết, tổng số tiền lừa đảo trên thực tế có thể lên đến 468 triệu Nhân dân tệ (khoảng 1,638 tỷ VNĐ).

Vào ngày 16/7, Công an quận Tiêu Sơn, thành phố Hàng Châu đã chính thức lập án điều tra Tôn Duyệt Đồng về hành vi lừa đảo. Đến cuối tháng 7, nhiều nạn nhân đã nhận được thông báo về việc cô bị tạm giữ hình sự.

Theo báo cáo, Tôn Duyệt Đồng có thể phải đối mặt với nhiều tội danh nghiêm trọng như lừa đảo, lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua hợp đồng và lừa đảo huy động vốn. Đáng chú ý, ngay cả công ty truyền thông nổi tiếng Vô Ưu (Wuyou Media) cũng xác nhận mình là một trong những nạn nhân và đã khởi kiện Tôn Duyệt Đồng để đòi nợ. Theo thỏa thuận hòa giải vào tháng 4 năm 2025, Tôn Duyệt Đồng đã trả được 1.08 triệu nhân dân tệ (gần 3.8 tỷ VNĐ) cho công ty này.