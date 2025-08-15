Thanh niên lừa đảo bán túi xách hiệu Louis Vuitton, Chanel, Gucci thu lợi hơn 6 tỷ đồng bị bắt

Ngày 15/8, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TPHCM đang thụ lý vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra trên không gian mạng, do bị can Nguyễn Đức Quân (sinh năm 1997, ngụ tỉnh Lâm Đồng) thực hiện.

Bị can Nguyễn Đức Quân được cộng đồng chơi đồ hiệu gọi là "chúa scam" trong ngành.

Theo điều tra, tháng 8/2022 Quân sử dụng tài khoản Instagram tên “suu.authentic” và “authentic.atluxe” rao bán hàng hiệu chính hãng. Quân đăng tải nhiều nhiều hình ảnh túi xách nữ mang các nhãn hiệu Louis Vuitton, Chanel, Gucci, Saint Laurent... kèm nội dung bán hàng chính hãng với giá thấp hơn giá niêm yết.

2 tài khoản Instagram dùng để lừa đảo của Nguyễn Đức Quân có nội dung và hình ảnh giống hệt.

Khi người mua hàng chuyển tiền, Quân sẽ chặn liên lạc và chiếm đoạt tiền của khách. Nếu khách chuyển tiền đặt cọc, thanh niên sẽ đặt hàng nhái để giao. Đồng thời, nếu khách phát hiện hàng nhái, Quân sẽ chặn liên lạc và chiếm đoạt tiền cọc trước đó; hoặc khách không phát hiện, thanh niên yêu cầu chuyển đủ tiền và không chặn liên lạc.

Công an xác định bằng thủ đoạn này, Quân đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người trên toàn quốc với tổng số tiền hơn 6 tỷ đồng.

Để phục vụ công tác điều tra, Công an TPHCM đề nghị ai là bị hại của Nguyễn Đức Quân liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM, tại địa chỉ 160 Hoàng Văn Thụ, phường Đức Nhuận, TP.HCM hoặc gọi vào số điện thoại 0918.797.953, gặp điều tra viên Võ Hoàng Nam để giải quyết theo quy định của pháp luật.

Chiêu bài lừa đảo lâu năm

Như đã đưa tin vào tháng 6/2025, chúng tôi được tìm hiểu trực tiếp câu chuyện từ một người quen vừa trở thành nạn nhân của Nguyễn Đức Quân khi tiến hành trao đổi mua bán qua tài khoản Instagram "authentic.atluxe".

Qua vài tin nhắn trao đổi, cùng giọng điệu tư vấn điềm đạm, bài bản của người bán, vị khách kém may mắn đã nhanh chóng chuyển đi món tiền 28 triệu qua tài khoản ngân hàng có tên Nguyen Duc Quan cùng lời hứa hẹn nhận hàng ngay trong ngày tại TP.Hồ Chí Minh, dù món đồ còn đang ở Hà Nội.

Một trong số các tin nhắn của nạn nhân khi giao dịch với Nguyễn Đức Quân, từ lúc chuyển khoản thành công đến khi bị chặn.

Cuộc đối thoại vẫn được tiếp diễn sau thông báo chuyển khoản thành công. Kẻ lừa đảo đứng sau vẫn gieo hy vọng cho người mua bằng những tin nhắn qua lại mà chưa vội biến mất. Chỉ đến một lúc sau, vở kịch mới hạ màn bằng một cú chặn.

Vài phút sau khi chặn người khách trước, tài khoản này đã lập tức tiếp chuyện một khách hàng khác (do nạn nhân đóng vai), cũng với lời lẽ chắc nịch và tự tin, phía lừa đảo tự nhận mình là shop bán hàng có uy tín lâu năm, cam kết chất lượng authentic 100%.

Kẻ lừa đảo liên tục khẳng định uy tín "lâu năm" của mình trước khi con mồi chốt đơn.

Khi kiểm tra từ một cộng đồng mua bán hàng hiệu online uy tín, chúng tôi tìm thấy nhiều bài cảnh báo từ trước đó khá lâu về 2 tài khoản của Nguyễn Đức Quân là "suu.authentic" và "authentic.atluxe". Không khó để nhận ra chúng có cùng chủ nhân, từ những dòng bio sao chép y hệt đến loạt ảnh được ghim theo cùng công thức, và mấu chốt là cùng 1 thông tin tài khoản ngân hàng. Hàng loạt người mua tố giác, gọi đích danh 2 cái tên trong cuộc là "chúa scam", chuyên lừa đảo nhiều năm qua bằng lời lẽ tư vấn khách hàng khôn khéo.