Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Công an Hà Nội cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mới chưa từng có

14-08-2025 - 08:03 AM | Sống

Công an Hà Nội vừa phát cảnh báo về việc giả mạo fanpage của Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý bán bạc thỏi Kỷ niệm 80 năm Ngày quốc khánh 2/9.

Tối 13/8, Công an TP Hà Nội cho biết, thời gian gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện trang facebook "Phú Quý Silver" mang dấu tích xanh, giao diện giống hệt fanpage chính thức của Tập đoàn vàng bạc đá quý Phú Quý nhằm lừa đảo khách hàng đặt mua sản phẩm Bạc thỏi kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

Theo đó, đánh vào tâm lý nhiều người muốn mua sản phẩm kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng 8 thành công và Quốc khánh 2/9 , các đối tượng mạo danh facebook "Phú Quý Silver" đăng tải các bài viết nhận đặt Bạc thỏi kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9. Khi có khách đặt hàng, đối tượng yêu cầu chuyển tiền trước rồi chiếm đoạt số tiền này.

Công an Hà Nội cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mới chưa từng có- Ảnh 1.

Trang facebook "Phú Quý Silver" giả mạo (Ảnh: Công an Hà Nội).

Hiện nay các sản phẩm Bạc miếng - Bạc thỏi hiệu Phú Quý được niêm yết tại website chính thức của tập đoàn và sản phẩm Bạc thỏi Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh đã hết hàng và dừng bán.

Để phòng tránh lừa đảo khi tìm mua các sản phẩm Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, Công an TP Hà Nội đề nghị người dân cảnh giác không chuyển tiền cho các tài khoản lạ và chỉ thực hiện giao dịch qua các kênh chính thức đã công bố của Tập đoàn.

Theo Duy Anh

Đời sống pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Người đàn ông mua biệt thự 36 tỷ đồng, 9 năm sau tăng giá lên 94 tỷ đồng nhưng vẫn khóc ròng: “Hóa ra bao năm qua cố gắng là công cốc”

Người đàn ông mua biệt thự 36 tỷ đồng, 9 năm sau tăng giá lên 94 tỷ đồng nhưng vẫn khóc ròng: “Hóa ra bao năm qua cố gắng là công cốc” Nổi bật

5 kiểu nhà càng ở càng “hao tài tốn lộc”: Người giàu tránh xa, người nghèo cũng chớ dại xuống tiền mua

5 kiểu nhà càng ở càng “hao tài tốn lộc”: Người giàu tránh xa, người nghèo cũng chớ dại xuống tiền mua Nổi bật

Một nhóm ngành "giữ lửa" độ hot trong kỳ thi ĐH năm nay: Gia đình có con theo học là tự hào khoe khắp nơi, lương tính bằng đô!

Một nhóm ngành "giữ lửa" độ hot trong kỳ thi ĐH năm nay: Gia đình có con theo học là tự hào khoe khắp nơi, lương tính bằng đô!

07:52 , 14/08/2025
Kiếm hơn 70 triệu đồng/tháng, 2 mẹ con ở Nhật Bản vẫn sống trong "ngôi nhà rác", tắm ở khu công cộng - Nghe lý do sốc ngang!

Kiếm hơn 70 triệu đồng/tháng, 2 mẹ con ở Nhật Bản vẫn sống trong "ngôi nhà rác", tắm ở khu công cộng - Nghe lý do sốc ngang!

07:38 , 14/08/2025
Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông báo nóng tới hàng chục triệu người dân cả nước

Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông báo nóng tới hàng chục triệu người dân cả nước

07:20 , 14/08/2025
Siêu mẫu Xuân Lan tuổi 47 vẫn cực kỳ trẻ trung: Có 1 thói quen ăn chống già, trị nám chị em ngoài 30 nên học hỏi

Siêu mẫu Xuân Lan tuổi 47 vẫn cực kỳ trẻ trung: Có 1 thói quen ăn chống già, trị nám chị em ngoài 30 nên học hỏi

06:50 , 14/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên