Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông báo nóng tới hàng chục triệu người dân cả nước

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã ban hành Công văn số 1804/BHXH-QLT về việc triển khai sử dụng số định danh cá nhân/CCCD thay thế mã số BHXH và bộ mã quản lý đơn vị.

Theo quy định mới, từ 1/8/2025, số định danh cá nhân/CCCD sẽ được sử dụng để thay thế mã số BHXH của người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (BHYT). Việc chuyển đổi này nhằm đồng bộ dữ liệu, tăng tính liên thông và nâng cao hiệu quả quản lý.

Đây được đánh giá là bước tiến quan trọng trong cải cách, chuyển đổi số toàn diện, hướng tới một hệ thống BHXH hiện đại, thân thiện.

Hệ thống của BHXH Việt Nam sẽ triển khai công tác này một cách tự động. Người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp không cần khai báo, thực hiện bất kỳ thao tác nào. Trong thời gian chuyển đổi, quyền lợi người tham gia, thụ hưởng chính sách được bảo đảm, không bị ảnh hưởng.

Với người tham gia mới lần đầu, sẽ sử dụng số định danh cá nhân/căn cước công dân để kê khai, hệ thống sẽ tự động cấp mã số đồng nhất với mã số này, đồng thời liên thông giữa tài khoản VssID - bảo hiểm xã hội số và tài khoản định danh điện tử VneID.

Quy định về bộ mã quản lý đơn vị

Đối với cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức sử dụng lao động và các cơ sở liên quan, bộ mã quản lý từ ngày 1/8 khi triển khai sử dụng số định danh cá nhân/CCCD thay thế mã số BHXH, bộ mã quản lý đơn vị sẽ gồm 3 thành phần:

ĐD – Mã định danh đơn vị (10 ký tự đối với doanh nghiệp; 07 ký tự mã quan hệ ngân sách với đơn vị hưởng ngân sách)

ĐT – Mã đối tượng người tham gia BHYT (2 ký tự chữ)

LH – Mã loại hình sản xuất kinh doanh (3 ký tự, theo Quyết định 27/2018/QĐ-TTg)

Riêng với các đơn vị thu hộ, bộ mã gồm: ĐD – mã định danh đơn vị; TH – tên viết tắt tổ chức thu hộ; HC – mã đơn vị hành chính (7 ký tự); DT – mã điểm thu (3 ký tự).

Trong giai đoạn hoàn thiện chuyển đổi, BHXH Việt Nam cho phép tiếp tục sử dụng song song mã số BHXH hiện hành và bộ mã quản lý cũ để đảm bảo quản lý và quyền lợi của người tham gia.

Tính đến hết tháng 6/2025, hệ thống BHXH đã xác thực hơn 100,2 triệu thông tin công dân với Cơ sở dữ liệu quốc gia, trong đó 91 triệu người đang tham gia, thụ hưởng BHXH, BHYT, BHTN, đạt 99,23% (không tính lực lượng vũ trang, thân nhân quân đội). Sau khi hoàn tất xác thực 100%, việc sử dụng số định danh cá nhân thay mã số BHXH sẽ được triển khai đồng loạt.

Tra cứu mã số Bảo hiểm xã hội online

Để theo dõi xem mã số BHXH của mình đã được tự động cập nhật thành số định danh cá nhân/CCCD hay chưa, người dân có thể tra cứu online.

Tra cứu bằng số căn cước công dân qua trang web của BHXH Việt Nam

- Bước 1: Truy cập vào đường link https://baohiemxahoi.gov.vn/

- Bước 2. Chọn [Tra cứu trực tuyến]

- Bước 3. Chọn [Tra cứu mã số BHXH]

- Bước 4. Nhập các thông tin để tra cứu mã số BHXH

Khi nhập thông tin cần lưu ý:

(1): Nhập tỉnh/thành phố của người cần tra cứu mã số BHXH;

(2): Phải nhập ít nhất 1 trong các thông tin (Số CMND/CCCD/Hộ chiếu, Ngày sinh, Mã số BHXH) để tra cứu thông tin;

(3): Họ và tên của người cần tra cứu mã số BHXH.

Sau khi bạn nhập đủ thông tin, tích chọn “Tôi không phải là người máy” rồi ấn “Tra cứu” màn hình sẽ hiển thị kết quả.

Tra cứu qua ứng dụng VssID

Để xem mã số BHXH trên ứng dụng VssID, hãy thực hiện theo các bước sau:

- Bước 1: Mở ứng dụng VssID trên điện thoại. Khi đến phần đăng nhập, nếu không nhớ mã số BHXH, hãy chọn “Đăng nhập bằng tài khoản định danh điện tử”.

- Bước 2: Lúc này, giao diện ứng dụng VNeID sẽ xuất hiện. Sau khi đăng nhập vào VNeID, bạn cũng sẽ được phép đăng nhập vào ứng dụng VssID.

- Bước 3: Tại giao diện chính của VssID, mã số BHXH của bạn sẽ được hiển thị đầy đủ.