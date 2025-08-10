Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Cách nhận biết cuộc gọi lừa đảo trên điện thoại Samsung

10-08-2025 - 21:49 PM | Sống

Đây là cách nhanh nhất để người dùng Samsung biết số điện thoại ở đầu dây bên kia là của ai, nhá máy hay lừa đảo.

Trong bối cảnh tội phạm mạng đang tận dụng AI để giả mạo giọng nói, mạo danh người thân hoặc nhân viên ngân hàng nhằm chiếm đoạt tiền và dữ liệu cá nhân, Samsung vừa tung ra một vũ khí mới: Voice Phishing Suspected Call Alert. Đây là tính năng nhận diện và cảnh báo các cuộc gọi có dấu hiệu lừa đảo, được tích hợp trực tiếp vào hệ điều hành One UI, giúp người dùng Galaxy có thêm một lớp phòng thủ ngay trên thiết bị mà không cần cài ứng dụng bên ngoài.

Nếu Apple có Silence Unknown Callers để chặn cuộc gọi từ số lạ và Google sở hữu Call Screening dùng AI trả lời hộ, thì Samsung lại đi thẳng vào “điểm nóng” của các vụ lừa đảo hiện nay: Giả mạo giọng nói. Hệ thống được huấn luyện bằng dữ liệu do Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc và Viện Điều tra Khoa học Quốc gia cung cấp, cho phép AI phân tích cách phát âm, ngữ điệu và các tín hiệu bất thường. Toàn bộ quá trình này diễn ra ngay trên thiết bị, không gửi dữ liệu âm thanh ra ngoài, đảm bảo quyền riêng tư, yếu tố vốn khiến nhiều người e ngại khi dùng các dịch vụ nhận diện đám mây.

Cách nhận biết cuộc gọi lừa đảo trên điện thoại Samsung- Ảnh 1.

Điện thoại Samsung Galaxy có thể phát hiện giọng nói lừa đảo.

Cơ chế hoạt động của Voice Phishing Suspected Call Alert khá đơn giản với người dùng. Khi bạn thực hiện một cuộc gọi tới số không có trong danh bạ, giao diện sẽ hiển thị trạng thái “Đang phát hiện” để cho biết hệ thống đang phân tích giọng nói đối phương. Nếu AI nhận thấy dấu hiệu giả mạo, máy sẽ lập tức gửi cảnh báo trực quan kèm âm thanh và rung, giúp bạn dừng ngay cuộc trò chuyện trước khi bị dẫn dụ. Hiện tính năng này chỉ áp dụng cho cuộc gọi đi, đồng nghĩa nếu kẻ gian gọi đến, hệ thống sẽ chưa thể cảnh báo, một hạn chế mà Samsung hứa sẽ cải thiện trong các bản cập nhật tiếp theo.

Ở thời điểm hiện tại, Voice Phishing Suspected Call Alert mới được triển khai tại Hàn Quốc, dành cho các thiết bị Galaxy chạy One UI 8. Tuy nhiên, nhiều khả năng hãng sẽ nhanh chóng mở rộng ra các thị trường khác như Việt Nam, đồng thời hỗ trợ nhiều dòng máy hơn.

Ở thời điểm hiện tại, người dùng Samsung tại Việt Nam có thể sử dụng Truecaller. Đây là một trong những ứng dụng phổ biến và hiệu quả nhất hiện nay giúp nhận diện số lạ. Truecaller hoạt động dựa trên cơ sở dữ liệu khổng lồ từ cộng đồng người dùng toàn cầu, cho phép hiển thị tên, thông tin người dùng và cảnh báo các cuộc gọi đáng ngờ.

Cách nhận biết cuộc gọi lừa đảo trên điện thoại Samsung- Ảnh 2.

Khi cài đặt Truecaller, ứng dụng sẽ tự động quét và hiện thông tin người gọi, kể cả khi số đó không nằm trong danh bạ của bạn. Nếu là số từng bị cộng đồng báo cáo là spam, làm phiền hoặc lừa đảo, bạn sẽ được cảnh báo ngay trên màn hình.

Theo Huỳnh Duy

