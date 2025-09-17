Dùng vòi xịt vệ sinh có gây hại cho sức khỏe? Tiến sĩ Mỹ tiết lộ điều bất ngờ

Vòi xịt vệ sinh vốn là vật dụng quen thuộc, được sử dụng ở nhiều quốc gia, trong đó có cả Việt Nam. Vòi xịt vệ sinh là một thiết bị phun nước, giúp làm sạch bộ phận sinh dục và hậu môn.

Nhiều người cho rằng sử dụng vòi xịt vệ sinh sau khi đi vệ sinh tiện lợi, bảo vệ môi trường hơn dùng giấy vệ sinh. Nhưng một số khác lại cho rằng vòi xịt vệ sinh chứa nhiều vi khuẩn, có thể gây ra một số rủi ro cho sức khỏe. Thực hư thông tin này thế nào? Hãy cùng lắng nghe ý kiến của chuyên gia trong bài viết dưới đây.

Vòi xịt vệ sinh có lợi hay gây hại sức khỏe?

Chia sẻ trên tạp chí Health, tiến sĩ y khoa Rabia De Latour, trợ lý giáo sư tại khoa Y, Trường Y Grossman thuộc Đại học New York, Mỹ cho biết vòi xịt vệ sinh được đánh giá là tiện lợi và an toàn cho sức khỏe, miễn là mọi người sử dụng đúng cách.

Theo tiến sĩ Rabia, sử dụng vòi xịt vệ sinh có thể đem đến một số lợi ích sau:

1. Hạn chế nguy cơ trầy xước da ở vùng kín

Theo các chuyên gia việc lau chùi bằng giấy vệ sinh, đặc biệt là khi dùng lực mạnh, có thể gây trầy xước, đau rát da ở vùng kín. Với những người mắc bệnh trĩ hoặc bị nứt hậu môn, việc lau chùi bằng giấy vệ sinh cũng có thể gây đau đớn. Tuy nhiên, tiến sĩ Rabia, nguy cơ này có thể được giải quyết bằng cách sử dụng vòi xịt vệ sinh. “Dòng nước từ vòi xịt có thể giúp làm sạch vùng kín nhưng không gây khó chịu cho người sử dụng”, vị chuyên gia nói.

Vòi xịt vệ sinh là thiết bị quen thuộc trong nhiều gia đình. (Ảnh minh họa)

2. Hạn chế nguy cơ vi khuẩn bám trên tay

Khi lau chùi vùng kín bằng giấy vệ sinh, mọi người cần phải dùng tay. Điều này có thể khiến chất thải, vi khuẩn,... dính vào tay và dưới móng tay và gây bệnh. Còn khi sử dụng vòi xịt vệ sinh mọi người không cần chạm tay vào vùng kín. Theo chuyên gia, điều này giúp mọi người hạn chế được tình trạng vi khuẩn bám vào tay. Tuy nhiên, tiến sĩ Rabia vẫn khuyến cáo mọi người cần rửa tay với xà phòng sau khi đi vệ sinh ngay cả khi sử dụng vòi xịt để hạn chế tối đa nguy cơ mắc các bệnh lý do virus, vi khuẩn gây ra.

3. Tiện lợi với một số nhóm người

Việc lắp đặt và sử dụng vòi xịt vệ sinh có thể giúp việc vệ sinh hậu môn hoặc vùng kín dễ dàng hơn với một số người gặp vấn đề về vận động, viêm khớp, phụ nữ mang thai, phụ nữ mới sinh con,... vì các nhóm này thường gặp khó khăn trong việc cúi xuống dùng giấy lau chùi vùng kín.

Ngoài ra, sử dụng vòi xịt vệ sinh còn giúp bảo vệ môi trường. Nguyên nhân là do quá trình sản xuất giấy vệ sinh cần một lượng lớn cây xanh, hóa chất, nước và năng lượng. Sử dụng vòi xịt vệ sinh sẽ hạn chế được tình trạng tiêu tốn những nguồn tài nguyên môi trường này.

Vòi xịt vệ sinh mang đến nhiều lợi ích. (Ảnh minh họa)

Bên cạnh các lợi ích kể trên, tiến sĩ y khoa Rabia cũng chỉ ra rằng sử dụng vòi xịt vệ sinh sai cách có thể gây ra một số vấn đề sức khỏe. Theo chuyên gia, khi lắp đặt và sử dụng vòi xịt vệ sinh, mọi người cần chú ý tới áp lực nước từ vòi xịt. Vòi xịt có áp lực nước lớn có thể gây đau rát và làm trầm trọng thêm tình trạng rách da, loét da, bệnh trĩ,... và làm tăng nguy cơ nhiễm trùng.

Mẹo sử dụng vòi xịt vệ sinh đúng cách

- Dùng vòi xịt vệ sinh từ trước ra sau: Khi sử dụng vòi xịt vệ sinh, hãy hướng dòng nước từ phía trước ra phía sau. Việc này giúp hạn chế vi khuẩn từ hậu môn xâm nhập vào niệu đạo, giảm nguy cơ nhiễm trùng đường tiết niệu, có thể ảnh hưởng tới thận, bàng quang hoặc niệu đạo.

- Vệ sinh và khử trùng vòi xịt thường xuyên: Lau sạch đầu vòi định kỳ giúp giảm sự tồn tại và lây lan của vi khuẩn.

- Thận trọng với vòi xịt công cộng: Nghiên cứu cho thấy vi khuẩn dễ tích tụ trên vòi xịt được dùng chung. Trước khi sử dụng, nên lau sạch bằng giấy vệ sinh hoặc khăn ăn một lần.

Kết luận

Theo chuyên gia, sử dụng vòi xịt vệ sinh được nhiều chuyên gia sức khỏe nhìn nhận tích cực. Và rõ ràng, sử dụng vòi xịt vệ sinh đúng cách mang lại nhiều tiện ích, từ vệ sinh cá nhân, hạn chế nguy cơ mắc một số vấn đề sức khỏe đến bảo vệ môi trường.