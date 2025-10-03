Bỉ yêu cầu EU ký kết các bảo đảm trước khi tịch thu tài sản của Nga

(Ảnh minh họa: Anadolu)

Các quốc gia phương Tây đã đóng băng khoảng 300 tỷ USD tài sản của Nga sau khi xung đột Nga - Ukraine leo thang vào năm 2022. Khoảng 200 tỷ Euro (213 tỷ USD) trong số này do trung tâm thanh toán bù trừ Euroclear có trụ sở tại Brussels (Bỉ) nắm giữ.

Phát biểu với các phóng viên bên lề Hội nghị thượng đỉnh EU tại Copenhagen (Đan Mạch) hôm 2/10, Thủ tướng Bỉ De Wever cho biết: "Tôi đã giải thích với các đồng nghiệp châu Âu của mình rằng tôi muốn chữ ký của họ, rằng nếu chúng ta lấy tiền của Nga và sử dụng chúng, tất cả chúng ta sẽ phải chịu trách nhiệm nếu mọi chuyện diễn ra sai trái".

"Chúng ta có thể phải chịu trách nhiệm về lợi ích. Chúng ta có thể phải chịu trách nhiệm về thiệt hại. Và điều này sẽ khiến chúng ta bị kiện tụng trong nhiều, rất nhiều năm" - Thủ tướng Bỉ nhận định.

Ông De Wever cũng kêu gọi các lãnh đạo châu Âu minh bạch về các tài sản bị phong tỏa của Nga tại các quốc gia thành viên EU khác.

Thủ tướng Bỉ Bart De Wever (Ảnh: Getty Images)

Khi Mỹ giảm bớt sự tham gia vào việc hỗ trợ Ukraine, Liên minh những người cùng ý chí - một nhóm các quốc gia châu Âu ủng hộ Kiev - sẽ phải chuyển đổi thành "Liên minh Dự luật" - Thủ tướng Bỉ cho biết.

Cũng phát biểu tại Copenhagen, Thủ tướng Luxembourg Luc Frieden đã đề cập đến một loạt vấn đề pháp lý phức tạp liên quan đến kế hoạch của Ủy ban châu Âu.

Tháng 9, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cảnh báo rằng không thể tịch thu tài sản của Nga từ ngân hàng trung ương, mô tả đây là vấn đề uy tín.

Hôm 1/10, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga coi kế hoạch do lãnh đạo EU đề xuất là "hành vi trộm cắp", đồng thời cảnh báo rằng những người chịu trách nhiệm sẽ bị truy tố theo cách này hay cách khác. Ông Peskov dự đoán rằng "cú boomerang sẽ giáng xuống các quốc gia nắm giữ các tài sản chính của Nga".

Vào tháng 6, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố rằng ngay khi phương Tây tịch thu tài sản bị đóng băng của Nga, "sự chuyển dịch sang các hệ thống thanh toán khu vực sẽ tăng tốc và chắc chắn sẽ trở nên không thể đảo ngược".