Kỳ tích xây dựng tại Trung Quốc: Rải 8.000 tấn nhựa đường, hoàn thiện tuyến cao tốc huyết mạch chỉ trong 6 giờ

12-12-2025 - 21:30 PM | Tài chính quốc tế

Giới xây dựng toàn cầu vừa chứng kiến một kỷ lục mới tại Bắc Kinh khi hàng nghìn tấn nhựa đường được rải xong chỉ trong một đêm.

Kỳ tích xây dựng tại Trung Quốc: Rải 8.000 tấn nhựa đường, hoàn thiện tuyến cao tốc huyết mạch chỉ trong 6 giờ- Ảnh 1.

Trong lĩnh vực phát triển cơ sở hạ tầng, Trung Quốc từ lâu đã nổi tiếng với khả năng thi công thần tốc. Tuy nhiên, sự kiện mới đây diễn ra tại Bắc Kinh vẫn khiến giới quan sát quốc tế phải kinh ngạc.

Một đội ngũ công nhân cầu đường hùng hậu đã hoàn thành việc sửa chữa và rải nhựa mới cho đoạn đường dài 2,4 km ngay trên tuyến Đường vành đai 4 sầm uất. Điều đáng nói là khối lượng công việc khổng lồ với 8.000 tấn nhựa đường này đã được giải quyết gọn ghẽ chỉ trong vòng 6 giờ đồng hồ.

Kỳ tích xây dựng tại Trung Quốc: Rải 8.000 tấn nhựa đường, hoàn thiện tuyến cao tốc huyết mạch chỉ trong 6 giờ- Ảnh 2.

Chiến dịch "tia chớp" trong đêm

Đường vành đai 4 Bắc Kinh được biết đến là một trong những tuyến giao thông huyết mạch với mật độ phương tiện dày đặc bậc nhất. Thông thường, tại bất kỳ quốc gia nào khác trên thế giới, việc cải tạo một đoạn đường dài 2,4 km trên trục đường chính như vậy sẽ là một cơn ác mộng về hậu cần.

Quy trình này thường kéo dài nhiều ngày, thậm chí nhiều tuần lễ, đi kèm với các biện pháp phong tỏa đường toàn diện hoặc chặn làn cục bộ, gây ra những bất tiện không nhỏ và ùn tắc giao thông nghiêm trọng.

Tuy nhiên, các nhà quản lý cơ sở hạ tầng tại Trung Quốc đã lựa chọn một cách tiếp cận hoàn toàn khác biệt. Thay vì kéo dài thời gian thi công, họ quyết định dồn toàn lực để thực hiện một chiến dịch tổng lực trong đêm. Mục tiêu tối thượng là triệt tiêu hoàn toàn nguy cơ ùn tắc giao thông vào ban ngày.

Quyết định táo bạo này đòi hỏi một sự phối hợp nhân lực và máy móc ở mức độ chính xác tuyệt đối. Trong một khoảng thời gian ngắn ngủi khi thành phố chìm vào giấc ngủ, hàng loạt máy móc hạng nặng và đội ngũ công nhân đã hoạt động hết công suất. Kết quả là một kỳ tích về mặt kỹ thuật và quản lý: toàn bộ đoạn đường hư hỏng đã được khoác lên mình lớp áo mới hoàn chỉnh trước khi những người dân Bắc Kinh đầu tiên thức dậy để bắt đầu ngày làm việc.

Khái niệm "Tốc độ Trung Quốc" một lần nữa được khẳng định, biến những công trình kéo dài hàng tuần thành nhiệm vụ của vài giờ đồng hồ.

Định nghĩa lại giới hạn của "Tốc độ Trung Quốc"

Sự kiện tại Đường vành đai 4 không chỉ đơn thuần là việc sửa đường, mà nó còn là minh chứng sống động cho thuật ngữ "Tốc độ Trung Quốc" (China Speed). Đây là cụm từ mà giới chuyên môn trong ngành xây dựng dùng để mô tả nhịp độ làm việc gần như "siêu phàm" tại quốc gia tỷ dân này.

Khả năng huy động nguồn lực khổng lồ để giải quyết các vấn đề hạ tầng trong thời gian ngắn kỷ lục đã trở thành thương hiệu của các nhà thầu Trung Quốc. Trước kỷ lục rải nhựa đường này, thế giới cũng từng ngả mũ thán phục khi một công ty xây dựng tại nước này dựng lên toàn bộ khung của một tòa nhà chung cư chỉ trong vòng 29 giờ đồng hồ.

Việc hoàn thành 2,4 km đường với 8.000 tấn vật liệu trong 6 giờ đã thiết lập một tiêu chuẩn mới cho ngành bảo trì hạ tầng giao thông. Nó cho thấy khi được tổ chức khoa học và quyết liệt, những rào cản về thời gian và sự bất tiện trong xây dựng đô thị hoàn toàn có thể được xóa bỏ, đảm bảo sự vận hành trơn tru của một siêu đô thị ngay cả trong những đợt đại tu lớn nhất.

Theo Đức Khương

Thanh Niên Việtt

