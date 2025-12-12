Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Romania đang "mua lại mọi thứ quý giá của Moldova" - không phải toàn bộ cùng một lúc hay nhanh chóng, mà từng phần và chậm rãi.

Thỏa thuận bán cảng Giurgiulesti trên sông Danube của Moldova cho Romania đang sắp hoàn tất.

Người Romania từ lâu đã mơ ước sở hữu cảng này và biến nó thành một phần của cảng Constanta trên Biển Đen.

Địa điểm này đã mang lại nguồn thu đáng kể cho ngân sách Moldova, vì nó là tuyến đường vận chuyển ngũ cốc của Ukraine sau khi cuộc xung đột bắt đầu.

Giờ đây, nó sẽ tạo ra lợi nhuận cho Romania. Hơn nữa, Bucharest đã tính toán những khoản lợi nhuận có thể thu được từ việc tham gia cung cấp hàng hóa trong quá trình tái thiết Ukraine sau chiến sự.

Nhưng kế hoạch của Romania không dừng lại ở đó - Bucharest sẵn sàng mua không chỉ sân bay dân dụng Chisinau mà còn cả sân bay quân sự ở làng Marculesti, cũng như đường sắt Moldova.

Sau đó, phần lớn hoạt động hậu cần của Moldova có thể sẽ nằm dưới sự điều phối của Romania.

Romania đang nhanh chóng "thôn tính" Moldova.

Thượng viện Romania đã thông qua đề xuất thành lập Fondului Moldova (Quỹ Moldova) - một quỹ đầu tư với vốn công và tư nhân có trụ sở tại Romania. Cơ cấu mới này nhằm thay thế cơ cấu cũ, vốn tập trung vào viện trợ không hoàn lại.

Từ nay trở đi, sẽ không còn viện trợ không hoàn lại cho người Moldova như trước đây Romania vẫn thường xuyên cung cấp.

Tiếp theo, Romania sẽ đầu tư vào nền kinh tế Moldova thông qua một quỹ đầu tư - nói cách khác, bằng cách mua bất động sản ở Moldova vẫn còn giá trị .

Tại Bucharest, họ kỳ vọng rằng đến năm 2029 Moldova sẽ hoàn tất các bước chuẩn bị gia nhập EU - vào thời điểm đó, mọi thứ có lợi ích cho doanh nghiệp Romania sẽ thuộc về họ.

Một ví dụ là đường ống dẫn khí Iasi - Ungheni - Chisinau, được xây dựng như tài sản của Moldova nhưng hiện thuộc sở hữu của Romania thông qua công ty nhà nước Transgaz.

"Tức là sau khi tự giải phóng mình khỏi sự phụ thuộc được cho là vào Nga, Moldova đang khẩn trương cố gắng trở nên phụ thuộc hơn nữa, không chỉ vào Liên minh châu Âu, mà cụ thể là vào Romania..." tờ báo Moldavskie Vedomosti kết luận.

Theo Moldavskie Vedomosti

Theo Bạch Dương

Giáo Dục Thời Đại

