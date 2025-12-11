Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

NASA chụp được dấu hiệu sự sống ngoài Trái Đất từ 27 năm trước?

11-12-2025 - 15:20 PM | Tài chính quốc tế

Các dữ liệu NASA thu thập được củng cố niềm tin về một đại dương có sự sống ở mặt trăng Europa của Sao Mộc.

Viết trên tạp chí khoa học Planetary Science Journal, nhóm nghiên cứu dẫn đầu bởi tiến sĩ Lauren Mc Keow, Đại học Central Florida và Phòng thí nghiệm Sức đẩy phản lực NASA (JPL-NASA) của Mỹ, chứng minh rằng những hình ảnh mà tàu vũ trụ Galileo chụp Europa tận năm 1998 chứa đựng lời gợi ý nơi có sự sống.

NASA chụp được dấu hiệu sự sống ngoài Trái Đất từ 27 năm trước? - Ảnh 1.

Cấu trúc "Con Nhện" có thể là bằng chứng gián tiếp về một đại dương ngầm có sự sống ở Europa - Ảnh: NASA

Đó là những hình ảnh cho thấy các cấu trúc được đặt tên là Damhán Alla, tức "Con Nhện" trong tiếng Ireland, xuất hiện trên bề mặt mặt trăng Europa của Sao Mộc.

Đúng như biệt danh, đó là dạng cấu trúc hình sao có các cánh dài và mỏng, tỏa ra nhiều hướng và đôi khi hơi méo mó, nhìn từ trên cao trông giống một con nhện với những chiếc chân khẳng khiu.

Trong đó, "Con Nhện" gây chú ý nhất nằm ở trung tâm miệng hố va chạm Manannán.

Cấu trúc này vốn cũng được tìm thấy ở Trái Đất và Sao Hỏa. Ở Trái Đất, chúng hình thành khi tuyết rơi trên các hồ đóng băng và trọng lượng của tuyết tạo ra các lỗ trên băng, cho phép nước chảy qua tuyết, làm tan chảy nó và lan rộng thành nhiều nhánh.

Ở Manannán của Europa, cấu trúc này được cho là đã hình thành theo cách tương tự, nhưng lỗ thủng được tạo ra nhờ vật thể va chạm.

Nhưng để lỗ thủng biến thành "Con Nhện", phải có nước bên dưới.

Các phân tích cụ thể chỉ ra rằng nước bên dưới khu vực có hố va chạm có thể là các túi nước mặn. Mô hình số cho thấy túi nước mặn này có thể sâu tới 6 km dưới bề mặt và tuổi thọ có thể kéo dài tới vài nghìn năm sau va chạm.

Nguồn gốc của túi nước mặn có thể do một đại dương ngầm sâu hơn bên dưới xì lên một ít gần bề mặt.

Dữ liệu NASA và các mô hình cũng cho thấy dấu hiệu của các vật liệu cần thiết cho sự sống trong túi nước này.

Nói cách khác, "Con Nhện" là dấu hiệu gián tiếp củng cố khả năng tồn tại của đại dương ngầm Europa, nơi mà các nhà khoa học NASA tin là có sự sống.

NASA cảnh báo khẩn

Theo Anh Thư

Người Lao động

Từ Khóa:
NASA

