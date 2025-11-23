Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Thêm dấu hiệu cho thấy Nga đang chịu sức ép lớn: Bán hơn 200 tấn vàng khi giá leo thang, rút dần kho dự trữ để 'vá' ngân sách

23-11-2025 - 11:34 AM | Tài chính quốc tế

Lần đầu tiên kể từ khi mâu thuẫn với Ukraine nổ ra, Ngân hàng Trung ương Nga (CBR) đã bắt đầu thực hiện các giao dịch bán vàng vật chất từ kho dự trữ quốc gia. Đây là động thái cho thấy áp lực tài chính ngày càng lớn buộc Moscow phải rút tới “tài sản cuối cùng” để duy trì ngân sách nhà nước.

Thêm dấu hiệu cho thấy Nga đang chịu sức ép lớn: Bán hơn 200 tấn vàng khi giá leo thang, rút dần kho dự trữ để 'vá' ngân sách- Ảnh 1.

Thông tin này được xác nhận bởi chính cơ quan điều hành tiền tệ của Nga, khi cho biết các hoạt động bán vàng hiện nay là "tương ứng thị trường", tức không còn là những giao dịch mang tính nội bộ như trước. Trước đó, trong nhiều năm, Bộ Tài chính Nga đã tiến hành “bán vàng” từ Quỹ Tài sản Quốc gia (NWF) cho CBR. Song, giao dịch này thực chất chỉ là luân chuyển nội bộ, kim loại quý vẫn ở lại trong kho dự trữ quốc gia, không thực sự rời khỏi Nga.

Tuy nhiên, hiện nay CBR đã chính thức tham gia thị trường và bán vàng vật chất, tương tự như các giao dịch với nhân dân tệ Trung Quốc (CNY) mà NWF đã thực hiện trong thời gian qua. Theo giải thích từ CBR, “thanh khoản thị trường vàng nội địa đã tăng trong những năm gần đây” và điều đó cho phép thực hiện các giao dịch thật thay vì chỉ “chuyển túi.”

Nga hiện sở hữu hơn 2.300 tấn vàng trong dự trữ quốc gia, đứng thứ 5 thế giới. Dẫu vậy, kể từ khi chiến sự bùng phát vào năm 2022, NWF đã phải “rút” vàng để bù đắp ngân sách. Từ mức 405,7 tấn trước mâu thuẫn, đến ngày 1/11/2025, NWF chỉ còn giữ lại 173,1 tấn, tức đã bán đi khoảng 232,6 tấn, tương đương 57% dự trữ vàng của quỹ.

Cùng với vàng, tài sản thanh khoản khác của NWF như nhân dân tệ cũng sụt giảm mạnh. Tổng giá trị tài sản thanh khoản của quỹ đã giảm 55%, từ 113,5 tỷ USD xuống còn 51,6 tỷ USD. Nếu so với quy mô GDP, các khoản dự trữ chưa chi tiêu này chỉ còn tương đương 1,9% GDP, so với 7,3% trước năm 2022, giảm gần 4 lần.

Các chuyên gia tài chính cho rằng việc bán vàng không chỉ nhằm vá lỗ hổng ngân sách mà còn là công cụ để tiêm thêm ngoại tệ vào thị trường, giúp ổn định tỷ giá rúp trong bối cảnh Nga gặp khó khăn khi tiếp cận các thị trường tài chính quốc tế.

“Sử dụng vàng giúp phân tán áp lực giữa các thị trường và duy trì sự đa dạng hóa trong dự trữ”, chuyên gia Vladimir Chernov từ Freedom Finance Global nhận định.

Tham khảo The Moscow Times

Vu Lam

Nhịp Sống Thị Trường

