Lực lượng An ninh Biên giới Ấn Độ (BSF) đã thu giữ số vàng trị giá gần 1,02 core rupee (tương đương khoảng 3 tỷ VNĐ) tại khu vực biên giới Ấn Độ - Bangladesh. Thông tin được công bố ngày 27/11.

Theo BSF, số vàng bị giấu trong lốp trước của một chiếc xe đạp.

Một quan chức cấp cao của BSF khu vực Nam Bengal cho biết: “Lực lượng thuộc Tiểu đoàn 119 làm nhiệm vụ tại chốt biên phòng M.S. Pur ở Malda đã nhận được tin tình báo về âm mưu buôn lậu vàng từ Bangladesh sang Ấn Độ. Hoạt động giám sát đã được tăng cường dọc biên giới và mọi hoạt động đều bị kiểm tra”.

Khoảng 14h56, lực lượng phát hiện một người đàn ông khả nghi đẩy một chiếc xe đạp hướng về biên giới. Người này bị yêu cầu dừng lại để kiểm tra. Qua quan sát, lốp trước của xe đạp phồng to và cứng bất thường, khiến lực lượng nghi ngờ. Khi tháo lốp, họ phát hiện 7 thỏi vàng giấu bên trong.

Trong lúc lực lượng BSF tập trung kiểm tra xe đạp, người đàn ông lợi dụng tình huống hỗn loạn để bỏ chạy vào khu dân cư đông đúc. BSF không thể truy đuổi vì lo ngại gây thiệt hại ngoài ý muốn.

Số vàng bị thu giữ được chuyển về chốt biên phòng để cân và kiểm định. Tổng trọng lượng vàng là 816,41 gram. Giá trị ước tính là hơn 3 tỷ đồng nếu quy đổi sang VNĐ.

Ngay sau sự việc, lực lượng BSF mở rộng tìm kiếm quanh khu vực, nhưng chưa tìm thấy người đàn ông liên quan.

BSF đã bàn giao số vàng cho cơ quan chức năng để tiếp tục xử lý theo quy định pháp luật.

Quan chức BSF bày tỏ sự ghi nhận đối với hoạt động chặn bắt thành công và khẳng định lực lượng luôn cảnh giác, sẵn sàng ngăn chặn các hoạt động buôn lậu tại khu vực biên giới. Ông kêu gọi người dân sống gần biên giới cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động buôn lậu vàng qua đường dây nóng. Ông khẳng định mọi nguồn tin xác thực sẽ được thưởng và danh tính người cung cấp thông tin sẽ được giữ tuyệt đối bí mật.

Theo NDTV