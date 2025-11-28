Ngân hàng lớn nhất Mỹ đảo ngược dự báo, chỉ ra Fed sẽ cắt giảm lãi suất cả trong cuộc họp tháng 12 và tháng 1

Ngân hàng đầu tư lớn nhất Phố Wall - JPMorgan Chase & Co., vừa đảo ngược dự báo trước đó, cho rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiến hành cắt giảm lãi suất ngay trong cuộc họp tháng 12 tới, thay vì trì hoãn tới tháng 1 như dự báo ban đầu.

Trong một bản ghi chú gửi đến khách hàng, nhóm chuyên gia kinh tế do Michael Feroli, nhà kinh tế trưởng thị trường Mỹ của JPMorgan, dẫn đầu cho biết những tín hiệu rõ ràng từ các quan chức cấp cao của Fed, đặc biệt là Chủ tịch Fed New York John Williams, đã khiến họ thay đổi nhận định.

Feroli: “Chúng tôi quay lại với kịch bản cắt giảm lãi suất vào tháng 1. Tuy nhiên, với loạt bình luận mới nhất từ các thành viên chủ chốt của Fed, chúng tôi tin rằng khả năng cắt giảm ngay trong cuộc họp sắp tới đang cao hơn.”

Trước đó, JPMorgan đã dự báo Fed sẽ giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp tháng 12 sau khi báo cáo việc làm tháng 9 - vốn bị trì hoãn do chính phủ Mỹ đóng cửa, được công bố vào tuần trước, cho thấy thị trường lao động vẫn còn nhiều tín hiệu sức mạnh.

Tuy nhiên, bình luận của John Williams vào cuối tuần qua đã làm thay đổi cục diện. Trong một bài phát biểu về mục tiêu lạm phát, ông Williams cho biết vẫn còn “dư địa điều chỉnh chính sách trong ngắn hạn”, khiến lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ lập tức giảm mạnh và thị trường tài chính định giá lại xác suất cắt giảm lãi suất.

Theo dữ liệu từ CME Group, khả năng Fed sẽ hạ lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm vào cuộc họp ngày 9-10/12 hiện được thị trường định giá ở mức khoảng 80%, trong khi 1 tuần trước đó, tỷ lệ này chỉ ở mức dưới 30%.

JPMorgan hiện dự báo Fed sẽ tiến hành 2 đợt cắt giảm liên tiếp, một vào tháng 12 và một vào tháng 1, đưa lãi suất mục tiêu xuống gần hơn với mức “trung lập” - tức mức lãi suất không thúc đẩy cũng không kìm hãm tăng trưởng kinh tế.

Dự báo mới từ JPMorgan cũng phản ánh tâm lý bấp bênh bao trùm chính sách tiền tệ Mỹ hiện nay. Giới chức Fed đang bị chia rẽ sâu sắc giữa một bên lo ngại lạm phát vẫn dai dẳng, và một bên ngày càng cảnh báo nguy cơ suy yếu của thị trường lao động và tổng cầu.

Tham khảo Reuters﻿