Giá chung cư ở Hong Kong đắt đến mức nào? Đến người nước ngoài còn phải choáng!

Trong bản đồ bất động sản thế giới, Hong Kong (Trung Quốc) từ lâu nổi tiếng là nơi có giá nhà “phi thực tế” đến mức ngay cả những người từng sống ở New York, London hay Singapore cũng phải lắc đầu. Thị trường mua bán, giá thuê nhà và thậm chí cả phòng khách sạn tại đây đều đắt đỏ đến kinh ngạc, trong khi diện tích và tiện ích lại vô cùng hạn chế. Với người dân Hong Kong, đó là áp lực kéo dài nhiều thập kỷ; còn với du khách nước ngoài, đó là cú sốc không thể quên.

Ảnh SCMP

Giá mua, giá thuê nhà ở Hong Kong: Đắt đỏ vượt sức tưởng tượng

Theo Ratings and Valuation Department, dù thị trường đã hạ nhiệt so với đỉnh năm 2021, giá nhà ở Hong Kong vẫn đứng hàng cao nhất thế giới. Những căn hộ 40–50 m² thuộc phân khúc trung cấp tại Tai Po hay Kowloon thường có giá từ 12–15 triệu HKD, tức khoảng 1,5–2 tỉ đồng Việt Nam/m², hoặc tổng giá trị căn hộ lên tới 40–47 tỉ đồng. Nếu nằm tại khu trung tâm, giá có thể vượt mức 60–80 tỉ đồng/căn.

Ví dụ như tại cụm chung cư Wang Fuk Court, khu Tai Po - nơi vừa xảy ra vụ thảm kịch hoả hoạn, giá cho 1 căn hộ khoảng 40m2 có thể lên tới 20 tỷ đồng/căn.

Trong khi đó, giá thuê nhà cũng khiến nhiều người “ngã ngửa”. Một căn hộ một phòng ngủ tại Hong Kong Island có giá 18.000–20.000 HKD/tháng, tương đương 55–65 triệu đồng. Căn hai đến ba phòng ngủ ở khu vực xa hơn như New Territories cũng dao động 25.000–38.000 HKD/tháng (khoảng 76–115 triệu đồng). Điều gây kinh ngạc là với số tiền này, diện tích nhà chỉ tầm 30–45 m², nhỏ hơn cả mức trung bình ở Hà Nội hay TP.HCM.

Hình ảnh căn hộ tại cụm chung cư Wang Fuk Court, khu Tai Po trước khi xảy ra hoả hoạn (Ảnh HK01)

Ngay cả mô tả đơn giản nhất vẫn khiến nhiều người khó tin: trả mức giá tương đương thuê căn hộ cao cấp ở Việt Nam, nhưng chỉ nhận lại một không gian “bé như mắt muỗi”.

Thu nhập không theo kịp tốc độ tăng giá: Người dân Hong Kong kiệt sức vì nhà

Theo các chuyên trang quốc tế Global Property Guide và SCMP, vấn đề của Hong Kong không chỉ nằm ở mức giá cao, mà còn ở sự chênh lệch khổng lồ giữa thu nhập trung bình và chi phí nhà ở.

Thu nhập trung bình của một lao động Hong Kong vào khoảng 20.000 HKD/tháng (khoảng 60–65 triệu đồng). Để mua được căn hộ tiêu chuẩn khoảng 45 m² trị giá 13–15 triệu HKD, một người phải mất khoảng 20–25 năm thu nhập – và đó là trong trường hợp… không tiêu bất cứ khoản nào khác.

Các chuyên gia gọi đây là “mức độ không thể tiếp cận” (unaffordable) nghiêm trọng nhất thế giới. Chỉ số giá nhà/thu nhập của Hong Kong trong nhiều năm liên tục đứng đầu toàn cầu, vượt xa cả Vancouver, Sydney hay London.

Ảnh AP News

Việc sở hữu nhà riêng vì vậy trở thành “giấc mơ xa vời”, khiến một bộ phận lớn người dân địa phương – đặc biệt tầng lớp trung lưu – buộc phải sống thuê lâu dài hoặc tìm kiếm chương trình nhà ở công, dù thời gian chờ có thể kéo dài 6–7 năm. Trong khi đó, giá nhà Hong Kong tại nhiều khu vực đã vượt 25.000 USD/m², tức gần 630 triệu đồng/m², gấp 1,5–2 lần Singapore – vốn cũng nổi tiếng không rẻ.

Sự so sánh này càng khiến nhiều chuyên trang nhận định: “Hong Kong remains the least affordable housing market on Earth”. (Hong Kong vẫn là thị trường nhà ở khó mua nhất hành tinh).

Du khách nước ngoài phải ‘choáng’, nhiều người nhận xét: Giá cao hơn New York, nhưng phòng chỉ bằng tủ quần áo. Có thể thấy, không chỉ người dân địa phương, người nước ngoài và du khách cũng liên tục phản ánh về chi phí lưu trú tăng cao đi kèm diện tích tí hon.

Những căn phòng khách sạn nhỏ ngoài mức tưởng tượng của du khách và phải thuê với giá vài triệu đồng/đêm (Ảnh Reddit)

Trên Reddit r/travel, một du khách Mỹ viết: “Tôi trả 170 USD/đêm (khoảng 4,2 triệu đồng) cho một phòng chưa đến 8 m². Tôi không mở nổi vali”. Một du khách Anh khác chia sẻ trên TripAdvisor: “Phòng tôi thuê giá 150 USD/đêm (~3,7 triệu đồng), nhưng nhỏ đến mức tôi nghĩ mình đang ở trong… phòng thay đồ”.

Tại Xiaohongshu (tiếng Trung), rất nhiều người dùng mô tả khách sạn Hong Kong bằng những cụm từ như “贵得离谱” (đắt đến vô lý) hay “房间小到难以想象” (phòng nhỏ đến mức khó tưởng tượng). Nhiều phòng tắm thậm chí nhỏ đến mức chỉ cần với tay là chạm cả ba bức tường.

Điều này khiến Hong Kong thường được ví như “thủ đô của những căn hộ micro” – nơi cả du khách lẫn người lao động đều phải trả một mức giá tương đương phòng 20–30 m² ở Bangkok, Seoul hay Singapore, nhưng nhận lại… một không gian chỉ lớn hơn tủ quần áo.

Du khách trong 1 căn phòng rất nhỏ khi du lịch Hong Kong (Ảnh chụp màn hình)

Tình trạng giá nhà và giá thuê “ngất ngưởng” của Hong Kong phản ánh một thực tế: chi phí đất đai quá cao, nguồn cung hạn chế và áp lực dân số khiến thị trường nơi đây trở thành bài toán khó giải nhất châu Á. Với người dân, đó là áp lực dài hạn. Với du khách hay người nước ngoài, đó là cú sốc khi phải bỏ ra hàng triệu đồng mỗi đêm để ở trong một không gian chỉ vừa đủ để… đặt một chiếc giường.