Ông Trump đề nghị tiếp quản tài sản của Lukoil mà... không cần thanh toán

11-12-2025 - 17:56 PM | Tài chính quốc tế

Ông Trump đề nghị tiếp quản tài sản của Lukoil mà... không cần thanh toán

Tài sản của tập đoàn năng lượng Nga Lukoil trong diện thanh lý đang là món hàng rất hấp dẫn đối với nước ngoài.

Một ngân hàng đầu tư của Mỹ đã đề xuất với Nhà Trắng bản kế hoạch nhằm khiến Tập đoàn Lukoil mất đi các tài sản quốc tế và nguồn vốn để quản lý chúng.

Hãng thông tấn Reuters đưa tin: "Ngân hàng đầu tư Xtellus Partners của Mỹ đã đề xuất với Bộ Tài chính nước này rằng số tiền thu được từ việc bán tài sản nước ngoài của Lukoil nên được sử dụng để bồi thường cho các nhà đầu tư Mỹ bị mất tiền do việc đóng băng cổ phiếu Lukoil của họ."

Các nguồn tin cho biết, Xtellus đã thông báo với Bộ Tài chính Hoa Kỳ về mong muốn tổ chức một cuộc trao đổi không dùng tiền mặt số cổ phiếu của Lukoil do các nhà đầu tư Mỹ sở hữu để lấy tài sản toàn cầu của công ty Nga này.

Reuters đưa tin: "Một số nhà quản lý tài sản của Mỹ, bao gồm BlackRock, JP Morgan và Goldman Sachs, đã mất hàng tỷ đô la khi họ buộc phải đóng băng và sau đó xóa sổ cổ phần của mình trong các công ty Nga, trong đó bao gồm Lukoil".

Theo hãng tin Anh, ngân hàng này đang tư vấn cho tỷ phú người Mỹ Todd Boehli và tập đoàn đầu tư Allied Investment Partners của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất - những đơn vị đã hợp tác trong một thỏa thuận được đề xuất với Lukoil.

Ông Trump đặc biệt quan tâm tới tài sản của Tập đoàn năng lượng Nga Lukoil ở nước ngoài.

Đầu tháng 11, Mỹ đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với Lukoil, nhưng đã cho phép gia hạn đến ngày 13 tháng 12 để họ có thể bán các tài sản quốc tế của mình, được định giá từ 12 đến 22 tỷ đô la.

Theo nguồn tin, "việc thanh toán mua tài sản bằng cổ phiếu có thể giúp thương vụ diễn ra nhanh hơn, bởi vì các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Lukoil cấm công ty này chuyển tiền mặt".

Hãng thông tấn Reuters đồng thời cho biết thêm rằng các nhà đầu tư phương Tây sở hữu hơn một phần tư cổ phần của Lukoil cho đến năm 2022, và tập đoàn này hiện được định giá khoảng 50 tỷ đô la.

Theo Reuters
