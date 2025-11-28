Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Ông Trump: Mỹ sẽ 'tạm ngừng nhập cư vĩnh viễn' từ các nước thế giới thứ ba

28-11-2025 - 18:30 PM | Tài chính quốc tế

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 27/11 công bố kế hoạch siết chặt các chính sách nhập cư, bao gồm đình chỉ nhập cư từ các “nước Thế giới thứ Ba”.

Ông Trump đăng hai bài trên Truth Social, cho biết ông sẽ “tạm ngừng vĩnh viễn dòng người nhập cư từ tất cả các nước Thế giới thứ Ba để hệ thống của Mỹ có thời gian phục hồi”. Nhưng Tổng thống Mỹ không nêu rõ các quốc gia nào nằm trong diện này. Thuật ngữ "thế giới thứ ba" được cho là chỉ những nước nghèo và tình hình kinh tế thiếu ổn định.

Tổng thống cũng nói ông sẽ hủy tư cách “hàng triệu” trường hợp nhập cư từng được chấp thuận dưới thời người tiền nhiệm Joe Biden và trục xuất “bất kỳ ai không mang lại giá trị ròng cho Mỹ hoặc không đủ khả năng yêu đất nước này”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Ông Trump cho biết ông dự định chấm dứt mọi khoản trợ cấp và phúc lợi liên bang dành cho người không phải công dân, “tước quyền nhập tịch đối với những người gây tổn hại đến sự ổn định trong nước” , và trục xuất bất kỳ công dân nước ngoài nào mà ông mô tả là “gánh nặng xã hội, rủi ro an ninh hoặc không tương thích với nền văn minh phương Tây”.

Những tuyên bố của Trump được đưa ra sau khi hai thành viên Vệ binh Quốc gia bị bắn gần Nhà Trắng hôm 26/11, một người tử vong vào ngày hôm sau. Cơ quan điều tra cho biết thủ phạm là một công dân Afghanistan.

Ngay sau vụ việc, Giám đốc Sở Di trú và Nhập tịch Mỹ (USCIS) Joseph Edlow đăng trên X rằng cơ quan này sẽ rà soát tất cả những người có thẻ xanh đến từ “các quốc gia đáng quan ngại”.

USCIS cũng thông báo đình chỉ ngay lập tức và vô thời hạn toàn bộ hồ sơ nhập cư liên quan đến công dân Afghanistan.

Kể từ khi nhậm chức trở lại đầu năm nay, ông Trump theo đuổi chương trình nghị sự nhập cư cứng rắn. Tháng 6, ông công bố lệnh cấm nhập cảnh diện rộng đối với công dân từ 19 quốc gia, bao gồm Afghanistan.

Nghi phạm trong vụ bắn thành viên Vệ binh Quốc gia Mỹ được các quan chức xác định là Rahmanullah Lakanwal, 29 tuổi, đã được cấp quy chế tị nạn trong năm nay.

Anh ta nhập cảnh vào Mỹ theo chương trình tái định cư do chính quyền ông Biden thiết lập sau khi quân đội Mỹ rút khỏi Afghanistan vào tháng 8/2021.

Ông Trump cho rằng hàng trăm nghìn người đã đổ vào Mỹ và hoàn toàn "không được kiểm tra và kiểm soát", trong quá trình mà ông mô tả là cuộc không vận "khủng khiếp" từ Afghanistan.

Theo Phương Anh/VTC News

VTC News

