Cụ bà ngoài 80 tuổi bị lừa 17 kg vàng miếng trị giá gần 70 tỷ đồng sau khi nhận loạt cuộc gọi lạ: Cảnh sát nước này chính thức điều tra

13-12-2025 - 18:45 PM | Tài chính quốc tế

Cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ sự việc.

Cụ bà ngoài 80 tuổi bị lừa 17 kg vàng miếng trị giá gần 70 tỷ đồng sau khi nhận loạt cuộc gọi lạ: Cảnh sát nước này chính thức điều tra- Ảnh 1.

Cảnh sát Nhật Bản cho biết một cụ bà ngoài 80 tuổi đã bị các đối tượng giả danh cảnh sát và công tố viên lừa số vàng miếng trị giá khoảng 400 triệu yên (67,5 tỷ VNĐ), tờ NHK đưa tin.

Theo cơ quan chức năng, vào tháng 8, bà cụ – sống tại tỉnh Nagasaki, phía tây nam Nhật Bản – nhận được 1 cuộc gọi điện thoại bàn. Kẻ gọi tự xưng là cảnh sát, nói rằng số điện thoại của bà đã bị sử dụng cho các hành vi phạm pháp và bà có thể bị truy tố về tội lừa đảo.

Trong các lần gọi tiếp theo, những kẻ giả danh cảnh sát và công tố viên tiếp tục thẩm vấn bà, yêu cầu cung cấp thông tin về tình hình tài chính và các vấn đề cá nhân với lý do phục vụ điều tra.

Nhóm đối tượng sau đó chỉ đạo bà mua vàng miếng. Từ đó đến nay, bà đã 3 lần mua vàng, tổng cộng 17 kg.

Sau khi mua, bà không còn được sở hữu số vàng này vì đã giao chúng cho một người đàn ông đến tận nhà.

Nhận thấy dấu hiệu bất thường, nạn nhân đã trình báo sự việc với cảnh sát.

Nhà chức trách đang điều tra vụ việc theo hướng lừa đảo, đồng thời nhấn mạnh cảnh sát và công tố viên không bao giờ yêu cầu người dân chuyển tiền hoặc mua vàng trong quá trình điều tra.

Theo NHK﻿

Y Vân

Nhịp Sống Thị Trường

