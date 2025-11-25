Dính lệnh trừng phạt, Nga ‘cắn răng’ nhập hàng với giá đắt đỏ: Đối tác thương mại lớn nhất tăng giá gần 90% với Moscow nhưng chỉ tăng 9% với các bạn hàng khác

Các nhà xuất khẩu Trung Quốc đã tăng giá mạnh đối với các khách hàng công nghiệp – quân sự Nga trong bối cảnh Moscow phụ thuộc nhiều vào hàng hóa của Bắc Kinh giữa “bão” trừng phạt của phương Tây.

Thông tin trên được tờ Financial Times dẫn báo cáo mới của Viện Nghiên cứu Kinh tế Mới nổi (BOFIT) thuộc Ngân hàng Phần Lan cho biết.

Nghiên cứu cho thấy giá xuất khẩu hàng hóa chịu kiểm soát từ Trung Quốc sang Nga đã tăng trung bình 87% trong giai đoạn 2021 – 2024. Ngược lại, giá hàng hóa tương tự xuất khẩu sang các nước khác chỉ tăng 9%.

Báo cáo cho biết dù Nga có thể dựa vào các nhà cung cấp Trung Quốc để lách các lệnh hạn chế của phương Tây trong việc mua sắm hàng hóa có tiềm năng ứng dụng trong quân sự, nhưng làn sóng trừng phạt sau cuộc xung đột Ukraine năm 2022 đã đẩy chi phí của Điện Kremlin lên cao.

Các quan chức cấp cao của phương Tây nói với FT rằng ngay cả khi Trung Quốc tiếp tục cung cấp các mặt hàng thiết yếu, việc tăng giá có thể làm giảm đáng kể lượng hàng hóa Moscow mua vào.

Nghiên cứu tập trung vào “máy móc và thiết bị cơ khí” – danh mục bao gồm nhiều sản phẩm quan trọng đối với ngành công nghiệp quân sự Nga. Báo cáo kết luận các lệnh trừng phạt đã hạn chế năng lực công nghệ của Nga vì khiến việc nhập khẩu các mặt hàng thiết yếu trở nên đắt đỏ hơn.

Trong một số trường hợp, báo cáo cho thấy sự gia tăng giá trị hàng nhập khẩu từ Trung Quốc vào Nga hoàn toàn do giá cả tăng cao hơn chứ không phải do khối lượng thương mại tăng. Ví dụ, đến năm 2024, nhập khẩu vòng bi Trung Quốc vào Nga đã tăng 76% (tính theo USD) so với năm 2021, nhưng khối lượng xuất khẩu đã giảm 13% trong cùng kỳ.

Ngoài ra, áp lực giá cũng được ghi nhận đối với hàng hóa chịu kiểm soát mà Nga nhập từ Thổ Nhĩ Kỳ, với mức tăng 25–55% so với các mặt hàng khác.

Dựa trên dữ liệu từ 14 quốc gia, báo cáo cho biết giá trung bình hàng nhập khẩu chịu sự kiểm soát xuất khẩu đã tăng 75% từ năm 2021 đến năm 2024, trong khi chi phí của các mặt hàng nhập khẩu khác vẫn không đổi.

Việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt vẫn là một mục tiêu cực kỳ quan trọng đối với Điện Kremlin. Trong kế hoạch hòa bình ban đầu gồm 28 điểm do Mỹ và Nga soạn thảo, việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt sẽ được thảo luận và thống nhất dần dần, theo từng trường hợp cụ thể.

Trung Quốc đã nhiều lần phủ nhận việc cung cấp vũ khí cho Moscow và tuyên bố phản đối các lệnh trừng phạt đơn phương gây cản trở hoạt động kinh doanh giữa các công ty Trung Quốc và Nga.

Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Nga, với kim ngạch thương mại song phương đạt mức kỷ lục trong nhiều năm gần đây. Trong năm 2024, kim ngạch thương mại song phương đạt khoảng 244,8 tỷ USD.

Kết quả này phản ánh rõ nét mối quan hệ kinh tế ngày càng gắn kết giữa Bắc Kinh và Moscow, đặc biệt trong bối cảnh địa chính trị căng thẳng hiện nay. Kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine vào đầu năm 2022, Mỹ và các đồng minh phương Tây đã áp đặt hàng loạt biện pháp trừng phạt kinh tế nhằm vào Nga. Các lệnh trừng phạt khiến 2 nền kinh tế ngày càng xích gần nhau hơn.

Tham khảo: FT﻿