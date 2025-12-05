Startup AI 10 tỷ USD tạo ra 3 founder tỷ phú trẻ nhất thế giới, 22 tuổi đã làm nên điều kỳ diệu ngay cả Mark Zuckerberg cũng chưa thể đạt được

Mercor, startup chuyên giúp các phòng thí nghiệm AI đào tạo mô hình, vừa tạo ra 3 tỷ phú tự thân trẻ nhất thế giới ở tuổi 22. Vòng gọi vốn 350 triệu đô la do Felicis Ventures dẫn đầu, với sự tham gia của Benchmark, General Catalyst và Robinhood Ventures, mới đây đã đưa định giá công ty lên mức 10 tỷ đô la, đồng thời giúp CEO Brendan Foody, CTO Adarsh ​​Hiremath và chủ tịch hội đồng quản trị Surya Midha trở thành những tỷ phú mới nhất của cơn sốt AI. Mỗi người nắm giữ khoảng 22% cổ phần, theo ước tính của Forbes .

“Thật sự là điên rồ”, Foody nói với Forbes. “Cảm giác thật siêu thực. Rõ ràng là vượt quá sức tưởng tượng của chúng tôi, hơn bất cứ điều gì chúng tôi có thể dự đoán được hai năm trước”.

Ngay cả ở Thung lũng Silicon, nơi những nhà sáng lập mới vào nghề được tung hô trong nhiều thập kỷ, Mercor vẫn đặc biệt nổi tiếng với đội ngũ lãnh đạo trẻ tuổi. Cả ba nhà sáng lập đều là thành viên Thiel Fellows, thành viên xuất thân từ chương trình của nhà đầu tư tỷ phú Peter Thiel, chuyên trao tặng 100.000 đô la tài trợ mỗi năm cho những người trẻ tài năng không học đại học. Họ đã trở thành hình mẫu lý tưởng cho những doanh nhân trẻ tuổi của thời đại AI.

“Điều điên rồ với tôi là, nếu không làm việc cho Mercor, tôi đã tốt nghiệp đại học cách đây vài tháng rồi,” Hiremath, người đã học hai năm tại Harvard trước khi bỏ học sau năm thứ hai, chia sẻ. “Cuộc đời tôi đã thay đổi 180 độ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy.”

Vị thế mới của những nhà sáng lập Mercor đưa họ lên vị trí dẫn đầu danh sách những doanh nhân công nghệ trẻ có khối tài sản cá nhân đạt mốc tỷ đô. Họ đã soán ngôi CEO Polymarket, Shayne Coplan để trở thành tỷ phú tự thân trẻ nhất thế giới.

Trước đó, Alexandr Wang, 28 tuổi, của Scale AI, đã tự hào giữ ngôi tỷ phú tự thân trẻ nhất trong khoảng 18 tháng. Trong khi đó, Lucy Guo, người đồng sáng lập Scale AI của anh, trở thành nữ tỷ phú tự thân trẻ nhất tthế giới ở tuổi 30.

Điều đáng chú ý hơn nữa là độ tuổi 22, tất cả đều trẻ hơn Mark Zuckerberg khi vị CEO Meta lần đầu trở thành tỷ phú. Midha, sinh nhật vào tháng 6, là người trẻ nhất trong số những người đồng sáng lập.

Foody, Hiremath và Midha thành lập Mercor vào năm 2023, ban đầu với sứ mệnh kết nối các kỹ sư tại Ấn Độ với các công ty Mỹ đang cần lập trình viên tự do. Họ đã xây dựng một nền tảng tuyển dụng cho phép ứng viên phỏng vấn với các avatar AI và kết nối họ với các công ty đang cần nhân tài.

“Tôi luôn cần nhìn thấy tác động của công việc, thấy được ‘lợi tức’ từ thời gian bỏ ra. Điều đó quan trọng nhất,” Foody nói. “Tôi không thể nghỉ ngơi, vì luôn có cảm giác thôi thúc quay lại công việc. Tìm được điều mình thật sự đam mê và có thể dốc sức cho nó là một trong những điều quan trọng nhất”.﻿

Trong quá trình này, họ tình cờ bước vào thế giới dán nhãn dữ liệu đang rất được săn đón, kết nối các nhà thầu cấp chuyên gia, như Tiến sĩ và luật sư, với các phòng thí nghiệm tiên tiến như OpenAI. Cả ba đều xuất hiện trong danh sách Forbes 2025 Under 30.

Vào tháng 9, ngay sau khi Mercor xuất hiện trong danh sách Cloud 100 về các công ty điện toán đám mây tư nhân hàng đầu, Foody đã công bố công ty đã đạt doanh thu hàng năm 500 triệu đô la, tăng từ 100 triệu đô la vào tháng 3.

Tin tức về nguồn vốn được đưa ra khi ngành công nghiệp dán nhãn dữ liệu đã chứng kiến ​​sự biến động lớn trong vài tháng. Vào tháng 6, Meta đã thông báo rằng họ sẽ mua 49% cổ phần của gã khổng lồ trong ngành Scale AI với giá 14 tỷ đô la, lôi kéo CEO ngôi sao của công ty này là Alexandr Wang. Động thái gây chấn động này đã khuyến khích các công ty nhỏ hơn trở nên hung hăng hơn, vì họ lập luận rằng các phòng thí nghiệm tiên phong sẽ không còn muốn làm việc với một nhà cung cấp quá gắn bó với Meta và tham vọng AI của riêng mình.

Trong khi đó, các đối thủ cạnh tranh khác vẫn đáng gờm: Surge, một công ty lâu đời hơn được thành lập vào năm 2016, đã đàm phán để huy động 30 tỷ đô la, đưa người sáng lập Edwin Chen trở thành tỷ phú trẻ nhất trong danh sách Forbes 400. Turing AI, được định giá 2,2 tỷ đô la, đã huy động được 110 triệu đô la vào tháng 7.

Nhưng cuộc cạnh tranh này cũng gây ra nhiều tranh cãi. Vào tháng 9, Scale đã kiện Mercor, cáo buộc công ty khởi nghiệp này đánh cắp bí mật thương mại. Vụ kiện cũng nêu tên một cựu giám đốc điều hành của Scale, người đã chuyển sang làm việc cho Mercor và bị cáo buộc đã chia sẻ hơn 100 tài liệu mật với công ty mới.

“Đó không phải là điều chúng tôi dành nhiều thời gian để suy nghĩ”, Foody nói khi được hỏi.

Được biết, Foody lớn lên trong môi trường công nghệ. Mẹ làm việc cho nhóm bất động sản của Meta, trong khi bố thành lập một công ty giao diện đồ họa riêng vào những năm 90 trước khi chuyển sang tư vấn khởi nghiệp. Hiremath và Midha là bạn thời thơ ấu, gặp nhau khi cả hai 10 tuổi, sau đó quen biết Foody khi cả ba tham gia các giải đấu tranh luận ở trường tiểu học.

Hiremath bắt đầu quan tâm đến thị trường lao động khi anh theo học tại Harvard và làm nghiên cứu cho Larry Summers, cựu bộ trưởng tài chính và thành viên hội đồng quản trị hiện tại của OpenAI. Sau đó, Summers đã đầu tư vào Mercor.

Là những tỷ phú mới nổi, các nhà sáng lập cho biết họ chưa từng ra ngoài mua sắm bất cứ thứ gì hào nhoáng — đơn giản vì họ không có thời gian. Foody chia sẻ: “Tôi rời văn phòng vào khoảng 10:30 tối, trung bình sáu ngày một tuần. Vì vậy, ngoài khoảng thời gian đó, tôi không có nhiều thời gian để bị phân tâm bởi những việc khác ngoài công việc kinh doanh”.

Mercor ngày nay được ví như “GitHub của kỷ nguyên AI” – nơi AI và con người cùng nhau viết code cho tương lai. Vẫn có những hoài nghi: liệu định giá 10 tỷ USD có phải là bong bóng mới? Nhưng bất kể câu trả lời có là gì, không ai có thể phủ nhận rằng ba chàng trai trẻ đã chạm đúng vào mạch thời đại – khi AI không còn là lĩnh vực xa vời của các phòng thí nghiệm, mà là công cụ định hình lại nền kinh tế toàn cầu.

