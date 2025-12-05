Nhà tiên tri ‘Nostradamus sống’ từng đoán đúng COVID-19 và cảnh báo đáng lo ngại cho năm 2026

Trang Unilad (Anh) đưa tin, được mệnh danh là “Nostradamus sống” sau khi dự đoán chính xác cả đại dịch COVID-19 và cái chết của Nữ hoàng Anh Elizabeth II, nhà tiên tri người Brazil Athos Salome đã tiết lộ rằng thế giới có thể sẽ chứng kiến nhiều biến động hơn nữa trong tương lai.

Trong các dự đoán mới đây của mình, Salome đã xác định hai khu vực rộng lớn trên thế giới sẽ trở thành chiến trường mới cho các cuộc chiến tranh ủy nhiệm giữa phương Tây và những đối thủ của họ, bên cạnh các cuộc xung đột đang diễn ra ở Ukraine, Sudan và Congo.

Cảnh báo mối đe dọa về một cuộc xung đột toàn cầu có thể trở thành Thế chiến III, "Nostradamus sống" này đã tiên đoán rằng hai khu vực gần như không có người ở trên Trái Đất có thể rơi vào chiến tranh toàn diện vào năm 2026, đó là Sahel và Bắc Cực.

Nhà tiên tri Athos Salome dự đoán mối đe dọa chiến tranh ngày càng gia tăng trên toàn thế giới. Ảnh: Instagram/Athos Salome

'Tâm chấn của chủ nghĩa khủng bố'

Theo Unilad, Sahel là một khu vực địa lý của châu Phi, tạo thành một dải đất nằm ngang ở giữa lục địa, đánh dấu ranh giới giữa các thảo nguyên ở phía nam và sa mạc Sahara trải dài ở phía bắc.

Chỉ riêng trong năm nay, hoạt động khủng bố đã bùng nổ trên khắp Sahel - nơi vốn được mô tả là "tâm chấn của chủ nghĩa khủng bố", với hơn 30% tổng số vụ khủng bố xảy ra ở khu vực này.

Các quốc gia tại khu vực này bao gồm Senegal, Mauritania, Mali, Burkina Faso, Niger, Nigeria, Chad, Sudan, Eritrea và Gambia - tất cả đều phải đối mặt với các mối đe dọa thường xuyên từ các nhóm liên kết với Al Qaeda và ISIS - những nhóm khủng bố coi Sahel là quê hương của chúng.

Với việc các lực lượng phương Tây rút quân gần đây, cùng với việc quân đội Pháp và Mỹ không còn hỗ trợ lực lượng an ninh địa phương tại các quốc gia kể trên, tình hình ở Sahel dự kiến sẽ còn xấu đi hơn nữa.

Trong vài tháng qua, hàng trăm học sinh đã bị các tay súng vũ trang bắt cóc khỏi các cơ sở giáo dục, đòi tiền chuộc để thả người. Những khoản tiền chuộc này thường do phụ huynh trả bất chấp các khuyến cáo chính thức, trong bối cảnh chính quyền địa phương đang chật vật duy trì an ninh tại các khu vực xung quanh Sahel.

Nhà tiên tri “Nostradamus sống” dự đoán: "Với sự trỗi dậy của các nhóm cực đoan ở các khu vực phía bắc Niger, tôi tin rằng khu vực này có thể trở thành nơi diễn ra xung đột gián tiếp giữa các quốc gia đang tìm cách duy trì ảnh hưởng của mình sau khi quân đội phương Tây rút đi."

Khu vực nông thôn Sahel vốn nghèo đói đã trở thành địa điểm nơi các nhóm khủng bố hoành hành. Ảnh: Getty Images

Nguy cơ xung đột trực tiếp Nga - NATO trong thời kỳ băng tan

Như thể lời tiên đoán này còn chưa đủ đáng sợ, Salome tiếp tục dự đoán một kịch bản có thể đẩy các cường quốc thế giới vào xung đột, khi Nga, Trung Quốc và Mỹ tranh giành các nguồn tài nguyên chiến lược và quyền tiếp cận thị trường.

Nhưng cuộc xung đột mới này có thể bắt đầu ở một nơi không ai ngờ tới: Vòng Bắc Cực - nơi cả Nga và các thành viên NATO đều đang tăng cường quân sự kể từ khi chiến sự nổ ra ở Ukraine.

Động thái này càng được đẩy nhanh khi Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO trước lo ngại về một cuộc chiến tiềm tàng với Nga - nước đã mở rộng Hạm đội Phương Bắc, đồng thời di chuyển một phần năng lực tấn công của mình trong Vòng Bắc Cực, để tận dụng lợi thế tiếp cận tốt hơn do hiện tượng nóng lên toàn cầu.

Hiện tượng này đã mở ra những tuyến đường vận chuyển mới cho cả thương mại toàn cầu lẫn hải quân quốc tế, và có thể lên đến đỉnh điểm vào nửa đầu năm 2026.

Salome dự đoán: "Nga đang di chuyển các hệ thống tên lửa đến các khu vực chiến lược ở Bắc Cực… Điều này làm tăng nguy cơ xảy ra xung đột trực tiếp với NATO trong thời kỳ băng tan vào năm 2026 - thời điểm mà các tuyến đường vận chuyển mới và nguồn dự trữ năng lượng có thể đóng một vai trò quan trọng."

Quân đội Nga đã xuất hiện tại các khu vực Bắc Cực trong những năm gần đây. Ảnh: Getty Images

'Bầu trời sẽ hỗn loạn'

Trong khi xung đột đang âm ỉ trên Trái Đất, “Nostradamus sống” còn dự đoán rằng "bầu trời sẽ hỗn loạn".

Theo nhà tiên tri người Brazil, tất cả mọi người đều có thể dự đoán được về sự gián đoạn hàng loạt và mất điện nếu một cơn bão Mặt Trời lớn xảy ra.

"Thông tin gần đây cho thấy các vụ phun trào vành nhật hoa [CME] hướng về Trái Đất sẽ xảy ra từ ngày 12 đến 15/3/2026. Nguy cơ mất điện trên diện rộng là có thật, đặc biệt là trong các hệ thống điện dễ bị tổn thương hơn, nhưng chưa có gì cụ thể", Salome nói thêm.

Mặc dù từng dự đoán chính xác về đại dịch COVID-19, nhưng "Nostradamus sống" không nói rằng nhân loại có thể phải đối mặt với một đại dịch khác trong tương lai.

Thay vào đó, ông cảnh báo rằng: "Cần phải tăng cường giám sát toàn cầu, đặc biệt là khi EU đang gấp rút phê duyệt vaccine mRNA biến đổi", nếu chúng ta muốn tránh một thảm họa toàn cầu khác.