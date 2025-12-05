Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Video "hố tử thần” sụt lún khủng khiếp, bẻ gãy đường cao tốc ở Indonesia

05-12-2025 - 16:00 PM | Tài chính quốc tế

Hàng loạt người đi bộ, tài xế chạy thoát thân trong tích tắc khi đoạn đường cao tốc bất ngờ sụp xuống tạo “hố tử thần” 20 m ở Tây Sumatra – Indonesia.

Vụ sụt lún xảy ra ngày 3-12 và chỉ diễn ra trong vài chục giây. Tuy nhiên, bằng phản xạ nhanh, người đi xe máy, tài xế ô tô và người đi bộ đã kịp thời thoát khỏi khu vực, không có thương vong.

Một người chứng kiến mô tả đây giống như "một phép màu khi không ai bị thương", theo báo The New York Post.

Hố tử thần khủng khiếp ở Indonesia

Hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy tuyến đường cao tốc hai làn, nghi thuộc huyện Agam, bắt đầu nứt toác rồi trượt xuống khe núi sâu.

Mặt đường cong lên, vỡ vụn và sập xuống, trong khi vết nứt lao nhanh về phía những người đang đứng cách đó chỉ vài mét.

Trong khoảng 30 đến 40 giây, toàn bộ đoạn đường bị cuốn phăng, để lại một vực sâu chứa đầy đất đá và bùn nhão.

Video "hố tử thần” sụt lún khủng khiếp, bẻ gãy đường cao tốc ở Indonesia- Ảnh 1.

Đoạn đường cao tốc sụp xuống tạo thành hố tử thần rộng 20 m ở Tây Sumatra - Indonesia. Tài xế hoảng loạn thoát chết trong vài giây Ảnh: X

Giới chức Indonesia cho rằng nguyên nhân chính là lượng mưa cực lớn kéo dài trút xuống khu vực khiến nền đất yếu và mất khả năng chịu lực.

Suy thoái môi trường, đặc biệt là nạn phá rừng cũng góp phần làm giảm khả năng hấp thụ nước tự nhiên lên tới 30%, theo nghiên cứu đăng trên tạp chí Nature năm 2023.

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh khu vực Bắc Sumatra đang chìm trong lũ lụt và sạt lở đất nghiêm trọng do bão nhiệt đới Senyar, hình thành ở eo biển Malacca trước khi đổ bộ ngày 26-11.

Nhiều tuần mưa gió mùa kết hợp điều kiện La Nina đã khiến tình hình thêm nghiêm trọng, gây ngập lụt lớn ở Aceh, Bắc Sumatra và Tây Sumatra.

Vụ sạt lở này chỉ là một phần trong thảm họa lớn hơn đang diễn ra tại Bắc Sumatra của Indonesia.

Tính đến ngày 5-12, lũ lụt và sạt lở nơi đây đã khiến ít nhất 807 người thiệt mạng, 647 người mất tích và hơn 2.600 người bị thương.

Khoảng 1,2 triệu người phải rời bỏ nhà cửa và hơn 3,3 triệu người bị ảnh hưởng trên toàn đất nước Indonesia.

Chỉ tính riêng Sumatra ghi nhận thiệt hại kinh tế hơn 4,13 tỉ USD, trong đó Tây Sumatra có 194 người chết và hơn 100 người mất tích.

Nhiều tỉnh tại quốc gia Đông Nam Á này vẫn đang duy trì tình trạng khẩn cấp khi mưa lớn chưa có dấu hiệu dừng lại, theo Free Press Journal.

Mỹ ban hành cảnh báo nhập khẩu mới đối với Indonesia

Theo Hải Hưng

Người Lao động

