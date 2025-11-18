Indonesia áp thuế xuất khẩu vàng lên tới 15% từ năm 2026

Chính phủ Indonesia sẽ áp dụng thuế xuất khẩu vàng từ 7,5% đến 15% kể từ năm 2026, đánh dấu một bước đi chiến lược nhằm bảo vệ nguồn cung vàng trong nước, khuyến khích chế tác vàng giá trị cao và củng cố vai trò của ngân hàng dự trữ vàng quốc gia. Thông tin này được ông Febrio Nathan Kacaribu – một quan chức cấp cao Bộ Tài chính Indonesia – thông báo trong một phiên làm việc với các nhà lập pháp tại Jakarta ngày 17/11.

Indonesia sẽ áp dụng cơ chế thuế xuất khẩu lũy tiến dựa trên giá vàng toàn cầu nhằm tối đa hóa nguồn thu khi giá vàng tăng cao, theo đó nếu giá vàng dao động từ 2.800 USD/ounce đến 3.200 USD/ounce, mức thuế sẽ ở khoảng 7,5% – 12,5%, còn khi giá vàng vượt 3.200 USD/ounce, mức thuế có thể tăng lên 10% – 15%.

Cơ chế này được thiết kế để giúp Indonesia tận dụng “cơn sốt vàng toàn cầu”, đồng thời vẫn đảm bảo khuyến khích sản xuất và chế tác các sản phẩm vàng có giá trị gia tăng cao hơn.

Bộ Năng lượng Indonesia đã đề xuất giảm thuế đối với các sản phẩm vàng tinh xảo và chế tác cao cấp, nhằm thúc đẩy những doanh nghiệp trong nước gia công vàng thay vì chỉ xuất khẩu thô. Ông Kacaribu nhấn mạnh: “Cách tiếp cận này không chỉ bảo vệ nguồn vàng trong nước mà còn tạo động lực cho ngành công nghiệp vàng trong nước phát triển theo hướng có giá trị gia tăng, góp phần tăng nguồn thu và phát triển kinh tế bền vững”.

Bộ Tài chính Indonesia đang hoàn thiện dự thảo thông tư hướng dẫn áp dụng thuế, đồng thời phối hợp với Bộ Luật để đảm bảo dự thảo phù hợp với chính sách và tiêu chuẩn hiện hành. Dự kiến, thuế xuất khẩu sẽ có hiệu lực từ đầu năm 2026, với Bộ trưởng Thương mại Budi Santoso chịu trách nhiệm xây dựng giá tham chiếu cho thuế xuất khẩu.

Indonesia là một trong những quốc gia giàu tài nguyên vàng, với nhiều mỏ trải dài tại các tỉnh Papua, Sulawesi, Sumatra và Kalimantan. Trước biến động mạnh của giá vàng toàn cầu trong những năm gần đây, việc quản lý nguồn cung vàng nội địa trở nên cấp thiết.

Ông Febrio Nathan Kacaribu khẳng định rằng cơ chế thuế xuất khẩu lũy tiến sẽ giúp Indonesia tối đa hóa lợi ích khi giá vàng toàn cầu tăng mạnh, đồng thời duy trì động lực cho các doanh nghiệp phát triển những sản phẩm vàng giá trị gia tăng. Các chuyên gia kinh tế nhận định, chính sách này có thể góp phần gia tăng nguồn thu ngân sách quốc gia, đặc biệt trong bối cảnh giá vàng đang ở mức cao. Bên cạnh đó, cơ chế thuế mới cũng khuyến khích các doanh nghiệp vàng nội địa đầu tư vào chế tác tinh xảo thay vì xuất khẩu thô, tạo ra tác động ngắn hạn có thể làm giá vàng trong nước tăng nhẹ do nguồn cung hạn chế, đồng thời nâng cao sức cạnh tranh của các sản phẩm vàng tinh chế của Indonesia trên thị trường quốc tế.