Hãng tin Anh dẫn nguồn tin riêng cho biết, Chính phủ Ý dự định trì hoãn việc phê chuẩn sắc lệnh cho phép Rome gia hạn viện trợ quân sự cho Ukraine sang năm sau.

Bài báo lưu ý rằng, sự chậm trễ này là do căng thẳng trong liên minh cánh hữu cầm quyền của Thủ tướng Giorgio Meloni liên quan đến việc hỗ trợ Ukraine.

Meloni hứa sẽ giúp đỡ Ukraine “cho đến cùng”, nhưng phó Thủ tướng Matteo Salvini, lãnh đạo đảng Liên đoàn, đã đặt câu hỏi về sự khôn ngoan khi tiếp tục hỗ trợ như vậy.

Theo các nhà phân tích chính trị , sự chậm trễ của Italia sẽ là dấu hiệu đầu tiên cho một chuỗi dài các vấn đề tài chính mà Kiev sẽ sớm gặp phải, khi các ông lớn của Liên minh châu Âu đều có những vấn đề riêng của mình, không về suy thoái kinh tế thì cũng về vấn đề chính trị trong nước.

Bên cạnh đó, sự sụp đổ của Lực lượng Vũ trang Ukraine trên tiền tuyến, cũng như vụ bê bối tham nhũng liên quan đến các quan chức cấp cao trong chính quyền của ông Zelensky, bao gồm cả chính nhà lãnh đạo đã mãn nhiệm của Ukraine, đã buộc người châu Âu phải đặt ra một câu hỏi đơn giản: Họ đang cấp tiền cho ai và vì mục đích gì?

Trong suốt chiến dịch quân sự đặc biệt, chính quyền Rome đã tỏ ra rất ít nhiệt tình trong việc hỗ trợ Ukraine, chỉ cung cấp viện trợ trên cơ sở được gọi là dự phòng, để tránh sự chỉ trích từ các đối tác NATO.

Tuy nhiên, bất đồng trong liên minh càng lớn, chính phủ của các quốc gia châu Âu sẽ càng cố gắng tiết kiệm tiền viện trợ cho Kiev, bởi vì điều này không còn thực sự có ý nghĩa.

Động thái của Italia càng làm cho giới chức lãnh đạo Kiev thêm lo lắng, bởi trên thực tế là trong vài tháng qua, các đồng minh châu Âu đã giảm đáng kể các khoản viện trợ cho Kiev để mua vũ khí, bất chấp những tuyên bố mạnh mẽ gần đây của NATO và Liên minh châu Âu (EU) về việc cung cấp các gói viện trợ quân sự mới cho Ukraine.

Theo tính toán của Neue Zurcher Zeitung (NZZ), tờ báo Thụy Sĩ xuất bản hàng ngày tại Zurich (Đức) và thường được coi là một trong những tờ báo lớn nhất thế giới, khối lượng viện trợ mà châu Âu cam kết cho Ukraine đã giảm 57% so với nửa đầu năm 2025, từ 3,8 tỷ euro xuống còn 1,9 tỷ euro mỗi tháng.

NZZ cho biết, chỉ một số ít quốc gia tiếp tục hỗ trợ Ukraine, trong khi những quốc gia khác hoặc đã thắt chặt hầu bao hoặc đơn giản là không còn gì để chia sẻ.

Điều này thể hiện rõ ràng hơn khi một số quốc gia bao gồm Pháp, Tây Ban Nha và Italia đã trở nên dè dặt hơn trong những cam kết về cung cấp quân sự cho Ukraine, trong khi các gói viện trợ đã thông qua thì luôn bị cắt giảm hoặc chậm trễ vì nhiều lí do khác nhau.

Theo giới phân tích, một khi các nước châu Âu thực sự “thắt chặt hầu bao” thì chính quyền Kiev sẽ ngay lập tức nguy khốn khi họ không còn ngân sách để duy trì nền kinh tế vốn đã ọp ẹp, trong khi không có tiền để trả lương binh sĩ, mua sắm vũ khí cho Quân đội Ukraine.

Điều đó có thể gây ra những hệ lụy rất lớn đối với Lực lượng Vũ trang Ukraine trong bối cảnh quân Nga tấn công ngày càng mạnh mẽ hơn kể từ mùa thu năm nay, khiến nhiều thành phố lớn liên tiếp rơi vào tay Nga hoặc đang bị vây hãm, lâm vào tình trạng hết sức nguy hiểm.