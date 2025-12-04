Dự đoán Fed cắt giảm lãi suất nhảy vọt 90%, chứng khoán Mỹ xanh mướt sau báo cáo việc làm cuối cùng trước cuộc họp Fed

Thị trường lao động Mỹ giảm mạnh trong tháng 11 khi khu vực tư nhân cắt 32.000 việc làm. Công ty ADP cho biết nhóm doanh nghiệp nhỏ chịu tác động nặng nhất.

Trong bối cảnh lo ngại về thị trường việc làm gia tăng, ADP cho biết số liệu yếu hơn dự báo. Mức giảm này trái ngược với tháng 10, khi số việc làm được điều chỉnh tăng lên 47.000. Con số này cũng thấp hơn nhiều so với dự báo tăng 40.000 của các nhà kinh tế tham gia khảo sát của Dow Jones.

Nhóm doanh nghiệp lớn từ 50 lao động trở lên ghi nhận mức tăng ròng 90.000 việc làm. Tuy nhiên, nhóm doanh nghiệp có dưới 50 lao động đã cắt giảm 120.000 việc làm. Trong đó, các doanh nghiệp có từ 20 - 49 lao động giảm 74.000. Đây là mức giảm lớn nhất kể từ tháng 3/2023.

Tốc độ tăng lương cũng chậm lại. Lao động làm việc tại chỗ ghi nhận mức lương tăng 4,4% so với cùng kỳ, giảm 0,1 điểm phần trăm so với tháng 10.

Nhà kinh tế trưởng Nela Richardson của ADP cho biết: “Tuyển dụng gần đây biến động mạnh khi doanh nghiệp đối mặt với tình trạng người tiêu dùng thận trọng và môi trường kinh tế vĩ mô bất ổn. Và dù mức giảm trong tháng 11 diễn ra trên diện rộng, nhóm doanh nghiệp nhỏ là nhóm giảm mạnh nhất”.

Phản ứng trước tin tức về thị trường việc làm, chỉ số Dow Jones tăng 408,44 điểm, tương đương 0,86%, chốt phiên ở mức 47.882 điểm. S&P 500 tăng 0,30% và kết thúc ngày giao dịch ở mức 6.849 điểm. Trong khi đó, Nasdaq Composite tăng 0,17%, dừng ở mức 23.454 điểm.

Các nhà giao dịch tin rằng tình trạng cắt giảm việc làm khu vực tư nhân sẽ là lý do thuyết phục Fed cắt giảm lãi suất tại cuộc họp cuối cùng của năm 2025.

Báo cáo của ADP là dữ liệu cuối cùng về thị trường lao động mà Cục Dự trữ Liên bang (Fed) nhận được trước cuộc họp chính sách ngày 9–10/12. Thị trường hiện dự đoán xác suất gần 90% rằng Fed sẽ tiếp tục hạ thêm 0,25 điểm phần trăm lãi suất chính sách, cho dù một số quan chức bày tỏ lo ngại về lạm phát.

Gần đây, các nhà hoạch định chính sách của Fed thể hiện nhiều quan điểm trái chiều. Một nhóm cho rằng cần giảm lãi suất để ngăn rủi ro thị trường lao động xấu đi. Nhóm còn lại lo ngại các đợt cắt giảm tiếp theo có thể khiến lạm phát tăng thêm, khi chỉ số giá vẫn cao hơn nhiều so với mục tiêu 2% của Fed.

Cục Thống kê Lao động Mỹ dự kiến công bố báo cáo việc làm phi nông nghiệp vào ngày 16/12. Lịch công bố bị lùi do chính phủ đóng cửa.

Theo CNBC