Nhà Trắng thông tin về tình trạng sức khoẻ của Tổng thống Trump

Hôm 1/12, bác sĩ Nhà Trắng Sean Barbabella viết trong một bản ghi nhớ rằng ảnh chụp MRI là ảnh chụp hệ thống tim mạch, vùng bụng của Tổng thống Mỹ Donald Trump và cho biết tất cả hình ảnh đều "hoàn toàn bình thường".

"Mục đích của việc chụp MRI là để phòng ngừa, phát hiện sớm vấn đề và xác nhận sức khỏe tổng thể nhằm đảm bảo Tổng thống Trump duy trì được sức sống và chức năng lâu dài", ông Barbabella thông tin trong bản ghi nhớ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Getty)

Đồng thời, kết quả kiểm tra sức khoẻ của ông Trump "không có bằng chứng cho thấy tình trạng hẹp động mạch làm suy giảm lưu lượng máu hoặc bất thường ở tim hoặc các mạch máu chính. Các buồng tim có kích thước bình thường, thành mạch trông nhẵn và khỏe mạnh, không có dấu hiệu viêm hoặc đông máu".

Về hình ảnh chụp vùng bụng, ông Barbabella viết: "Tất cả cơ quan chính đều có vẻ rất khỏe mạnh và được bơm máu tốt. Mọi bộ phận được đánh giá đều hoạt động trong giới hạn bình thường mà không có vấn đề cấp tính hoặc mãn tính".

Trong khi đó, bản ghi nhớ công bố hồi tháng 10 cho hay ông Trump trải qua quá trình "chụp ảnh nâng cao, xét nghiệm trong phòng thí nghiệm và đánh giá sức khỏe phòng ngừa", nhưng không đề cập cụ thể đến kết quả chụp MRI. Cuộc kiểm tra sức khỏe lần này nằm trong "kế hoạch duy trì sức khỏe đang diễn ra" của Tổng thống Trump.

Hồi tháng 7, ông Trump được phát hiện bị sưng mắt cá chân và vết bầm tím ở bàn tay phải. Nhà Trắng thông tin Tổng thống được chẩn đoán mắc chứng suy tĩnh mạch mãn tính, một tình trạng liên quan đến hiện tượng sưng ở chân, nhưng các bác sĩ nhận định tổng thống vẫn "có sức khỏe tuyệt vời".

Về vết bầm trên mu bàn tay phải được bác sĩ Barbabella giải thích là hệ quả của việc bắt tay quá nhiều kết hợp với tác dụng phụ của thuốc aspirin mà ông Trump đang sử dụng để phòng ngừa bệnh tim mạch.