Tổng thống Trump cắt giảm thuế nhiều loại thực phẩm nhập khẩu

Ngày 14/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố dỡ bỏ thuế nhập khẩu đối với hàng chục mặt hàng thực phẩm thiết yếu như thịt bò, cà chua và chuối...

Động thái này đưa ra trong bối cảnh cử tri Mỹ ngày càng lo ngại về chi phí sinh hoạt tăng cao.

Các miễn trừ thuế đánh dấu bước ngoặt lớn trong chính sách thương mại của ông Trump.

Thịt bò được bày bán tại một siêu thị ở Mỹ (Ảnh: Reuters)

Trước đó, ông nhiều lần khẳng định loạt thuế quan áp dụng trong năm không góp phần đẩy giá tiêu dùng lên cao.

Động thái mới diễn ra khi đảng Dân chủ liên tiếp ghi nhận thắng lợi trong các cuộc bầu cử bang và địa phương ở Virginia, New Jersey và New York City, nơi vấn đề giá cả sinh hoạt chi phối mạnh mẽ tâm lý cử tri.

Cùng ngày, Nhà Trắng công bố khuôn khổ các thỏa thuận thương mại với Argentina, Ecuador, Guatemala và El Salvador. Khi được hoàn tất, những thỏa thuận này sẽ xóa bỏ thuế đối với một số mặt hàng thực phẩm và hàng hóa nhập khẩu. Giới chức Mỹ cho biết thêm nhiều thỏa thuận khác có thể được ký trước cuối năm.

Danh sách miễn thuế bao gồm các mặt hàng mà người dân Mỹ thường xuyên mua cho bữa ăn gia đình - nhiều trong số đó đã tăng giá mạnh trong năm qua.

Theo dữ liệu Chỉ số Giá tiêu dùng (CPI) tháng 9, giá thịt bò xay tăng gần 13%, còn thịt bò miếng tăng gần 17% so với cùng kỳ năm trước - mức tăng mạnh nhất trong hơn 3 năm, kể từ giai đoạn lạm phát đạt đỉnh dưới thời Tổng thống Joe Biden.

Giá chuối tăng khoảng 7%, trong khi cà chua tăng 1%. Nhìn chung, chi phí thực phẩm tăng 2,7% trong tháng 9.

Chính sách thuế quan của ông Trump đã tạo cú sốc lớn đối với hệ thống thương mại toàn cầu, với mức thuế cơ bản 10% áp lên mọi hàng hóa nhập khẩu, cùng các mức thuế bổ sung tùy từng bang. Dù gần đây tập trung vào thông điệp “giảm chi phí sinh hoạt”, ông vẫn cáo buộc các chính sách thời ông Biden mới là nguyên nhân đẩy giá cả tăng cao, chứ không phải thuế mà ông ban hành.

Tuy nhiên, người tiêu dùng Mỹ tiếp tục phàn nàn về giá thực phẩm, vốn được các nhà kinh tế cho là đã bị đẩy lên một phần do thuế nhập khẩu. Giá có thể còn tăng trong năm tới khi doanh nghiệp bắt đầu chuyển toàn bộ chi phí thuế vào giá bán lẻ.

Nghị sĩ Richard Neal, người đứng đầu phe Dân chủ tại Ủy ban Thuế vụ Hạ viện, chỉ trích chính quyền Tổng thống Trump “đang dập tắt ngọn lửa do chính họ châm và gọi đó là thành tựu”.

“Chính quyền Trump cuối cùng cũng thừa nhận điều mà chúng ta đều biết: Cuộc chiến thuế quan của ông Trump làm tăng chi phí cho người dân” , ông Neal cho biết. “Kể từ khi áp thuế, lạm phát gia tăng và sản xuất liên tục sụt giảm qua từng tháng”.