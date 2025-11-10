Tổng thống Trump miễn trừng phạt cho Hungary trong việc mua dầu mỏ Nga

Theo ông Orban, Hungary đã nhận được sự miễn trừ hoàn toàn khỏi các lệnh trừng phạt đối với nguồn dầu và khí đốt được cung cấp qua hai tuyến đường ống Druzhba và TurkStream. "Chúng tôi đã yêu cầu Tổng thống Mỹ dỡ bỏ trừng phạt, vì Hungary ở trong một hoàn cảnh rất khác so với các nước châu Âu khác", ông nói với báo giới sau cuộc gặp.

Một quan chức Nhà Trắng xác nhận với báo giới rằng Washington đã cấp cho Hungary miễn trừ trong vòng 1 năm, đồng thời nhấn mạnh Budapest cần từng bước đa dạng hóa nguồn cung năng lượng. Theo thỏa thuận, Hungary cũng cam kết mua khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) từ Mỹ với tổng giá trị hợp đồng khoảng 600 triệu USD.

Trong cuộc họp báo chung, Tổng thống Trump thừa nhận tình hình đặc thù của Hungary, quốc gia không có đường bờ biển và phụ thuộc vào năng lượng qua đường ống. "Chúng tôi đang xem xét việc miễn trừ, vì thật khó cho họ tìm được nguồn thay thế khác. Họ không có lợi thế về cảng biển", ông Trump nói.

Trước đó, ông Orban cho biết sẽ giải thích với Tổng thống Mỹ về hậu quả nghiêm trọng đối với người dân và nền kinh tế Hungary nếu nước này không thể tiếp cận dầu khí Nga. Ông khẳng định: "Đường ống dẫn dầu không phải là vấn đề chính trị hay ý thức hệ, đó là thực tế vật lý vì chúng tôi không có cảng biển".

Theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), trong năm 2024, Hungary nhập khẩu 74% khí đốt và 86% dầu mỏ từ Nga. IMF cảnh báo việc cắt giảm hoàn toàn khí đốt Nga có thể khiến GDP của Hungary giảm hơn 4%.

Tổng thống Trump hồi tháng trước đã áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với các tập đoàn dầu khí Nga như Lukoil và Rosneft, đồng thời cảnh báo sẽ có biện pháp thứ cấp với những quốc gia tiếp tục mua dầu từ các công ty này. Tuy nhiên, theo ông Orban, Hungary đã được miễn trừ vô thời hạn, mặc dù phía Mỹ khẳng định thời hạn chỉ là 1 năm.

Bất chấp những bất đồng trong chính sách năng lượng, Tổng thống Trump ca ngợi Thủ tướng Orban là "nhà lãnh đạo mạnh mẽ" và kêu gọi Liên minh châu Âu tôn trọng Hungary vì đã có lập trường đúng đắn về vấn đề di cư.

Giới quan sát cho rằng quyết định miễn trừng phạt của Tổng thống Donald Trump đã cho thấy sự linh hoạt của Washington trong việc duy trì đối thoại với một đồng minh NATO có quan hệ năng lượng phức tạp với Nga.