Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đột kích chuỗi cửa hàng thời trang, tịch thu 10 kg vàng trị giá 33 tỷ đồng, 3 tỷ tiền mặt không rõ nguồn gốc

09-11-2025 - 21:35 PM | Tài chính quốc tế

Lực lượng chức năng đã khám xét đồng loạt 35 cửa hàng liên quan.

Cơ quan thuế Ấn Độ đã tịch thu 10 kg vàng (khoảng 33 tỷ VNĐ) và 10 triệu rupee tiền mặt không rõ nguồn gốc (gần 3 tỷ VNĐ) sau 5 ngày khám xét tại các địa điểm liên quan đến chuỗi bán lẻ Go Fashion India Ltd ở thành phố Chennai và Bengaluru.

Được biết, cuộc khám xét được tiến hành dựa trên thông tin về hành vi trốn thuế quy mô lớn. Hơn 300 cán bộ thuế đã đồng loạt kiểm tra 35 địa điểm liên quan đến Go Fashion India.

Đây là doanh nghiệp chuyên kinh doanh nội y dành cho nữ với thương hiệu Go Colors. Công ty cũng xác nhận cuộc khám xét trong hồ sơ gửi cơ quan quản lý.

Phần lớn tại các địa điểm, cuộc khám xét kết thúc sau 2 ngày. Tuy nhiên, việc kiểm tra tại một số cửa hàng và nhà riêng của hai chủ sở hữu Vinod Sarogi và Prakash Sarogi trên đường Chamiers diễn ra lâu hơn dự kiến.

Một nguồn tin từ cơ quan thuế cho biết lực lượng vẫn đang xác định tổng số tiền trốn thuế và điều tra các phương thức được sử dụng để trốn thuế.

﻿Theo Times of India

Nắm trong tay loạt khoáng sản chiến lược, BRICS đối đầu Mỹ và phương Tây trên "mặt trận mới": Tạo ra một trật tự tài nguyên công bằng hơn?

Khánh Linh

Nhịp Sống Thị Trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Quan chức Fed duy nhất yêu cầu cắt giảm lãi suất 0,5 điểm phần trăm, liên tục phát biểu về nền kinh tế: NHTW và Phố Wall liệu có bị thuyết phục?

Quan chức Fed duy nhất yêu cầu cắt giảm lãi suất 0,5 điểm phần trăm, liên tục phát biểu về nền kinh tế: NHTW và Phố Wall liệu có bị thuyết phục? Nổi bật

Trung Quốc có động thái mới với Mỹ

Trung Quốc có động thái mới với Mỹ Nổi bật

Phát minh có thể thay đổi ngành vận tải và quốc phòng mãi mãi: Một kim loại chưa từng có ‘ra đời’, toa tàu 136 tấn đầu bọc thép cũng không thể xuyên thủng

Phát minh có thể thay đổi ngành vận tải và quốc phòng mãi mãi: Một kim loại chưa từng có ‘ra đời’, toa tàu 136 tấn đầu bọc thép cũng không thể xuyên thủng

22:09 , 09/11/2025
Không thể "cai" năng lượng Nga, nước EU tìm đến ông Trump: Vì sao được Mỹ đặc biệt miễn trừ?

Không thể "cai" năng lượng Nga, nước EU tìm đến ông Trump: Vì sao được Mỹ đặc biệt miễn trừ?

22:00 , 09/11/2025
Vì sao Trung Quốc thay đổi cách đánh thuế vàng giữa lúc giá vàng lập đỉnh?

Vì sao Trung Quốc thay đổi cách đánh thuế vàng giữa lúc giá vàng lập đỉnh?

21:10 , 09/11/2025
Brussels cảnh báo EU sẽ chịu thiệt hại nếu không khai thác tài sản đóng băng

Brussels cảnh báo EU sẽ chịu thiệt hại nếu không khai thác tài sản đóng băng

20:05 , 09/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên