Đột kích chuỗi cửa hàng thời trang, tịch thu 10 kg vàng trị giá 33 tỷ đồng, 3 tỷ tiền mặt không rõ nguồn gốc
Lực lượng chức năng đã khám xét đồng loạt 35 cửa hàng liên quan.
Cơ quan thuế Ấn Độ đã tịch thu 10 kg vàng (khoảng 33 tỷ VNĐ) và 10 triệu rupee tiền mặt không rõ nguồn gốc (gần 3 tỷ VNĐ) sau 5 ngày khám xét tại các địa điểm liên quan đến chuỗi bán lẻ Go Fashion India Ltd ở thành phố Chennai và Bengaluru.
Được biết, cuộc khám xét được tiến hành dựa trên thông tin về hành vi trốn thuế quy mô lớn. Hơn 300 cán bộ thuế đã đồng loạt kiểm tra 35 địa điểm liên quan đến Go Fashion India.
Đây là doanh nghiệp chuyên kinh doanh nội y dành cho nữ với thương hiệu Go Colors. Công ty cũng xác nhận cuộc khám xét trong hồ sơ gửi cơ quan quản lý.
Phần lớn tại các địa điểm, cuộc khám xét kết thúc sau 2 ngày. Tuy nhiên, việc kiểm tra tại một số cửa hàng và nhà riêng của hai chủ sở hữu Vinod Sarogi và Prakash Sarogi trên đường Chamiers diễn ra lâu hơn dự kiến.
Một nguồn tin từ cơ quan thuế cho biết lực lượng vẫn đang xác định tổng số tiền trốn thuế và điều tra các phương thức được sử dụng để trốn thuế.
Theo Times of India
Nhịp Sống Thị Trường