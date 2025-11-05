Phát hiện 7 thỏi vàng trị giá 24 tỷ đồng trong xe ô tô, cảnh sát đột kích thêm nhà riêng, tịch thu 68 tỷ đồng vàng, tiền mặt, trang sức không rõ nguồn gốc

Cảnh sát Greater Manchester (GMP) cho biết họ đã thu giữ số vàng thỏi và trang sức trị giá khoảng 2 triệu bảng Anh (khoảng 68 tỷ VNĐ). Đây được coi là vụ tịch thu liên quan đến vàng lớn nhất trong lịch sử của cơ quan này.

Vụ việc xảy ra tại sân bay Manchester vào đêm 30/10, khi cảnh sát phát hiện một phương tiện khả nghi lúc khoảng 23h40. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu được 7 thỏi vàng, mỗi thỏi 1kg, trị giá khoảng 700.000 bảng Anh (tương đương khoảng 24 tỷ VNĐ).

Sau đó, cơ quan điều tra xác định hai người đàn ông, một người 49 tuổi và một 45 tuổi, trở về Anh trên một chuyến bay. Cả hai bị bắt vì nghi ngờ liên quan đến hoạt động rửa tiền.

Sau khi kiểm tra hành lý của họ, cảnh sát tìm thấy thêm vàng và trang sức trị giá khoảng 1 triệu bảng Anh (khoảng 34 tỷ VNĐ). Tiếp tục khám xét hai căn nhà tại Bradford, lực lượng chức năng thu thêm 60.000 bảng vàng (khoảng 2 tỷ VNĐ), một đồng hồ xa xỉ trị giá 30.000 bảng (khoảng 1 tỷ VNĐ) và một khoản tiền mặt chưa công bố chi tiết.

Thanh tra Sarah Langley thuộc Đơn vị Tội phạm Kinh tế của GMP xác nhận cuộc điều tra rửa tiền đã được tiến hành, đồng thời nhấn mạnh quy mô vụ việc.

Bà nói: “Bất kỳ vụ phát hiện nào có quy mô như vậy đều được chúng tôi xử lý hết sức nghiêm túc. Các sĩ quan chuyên trách đang làm rõ nguồn gốc và mục đích của số vàng và trang sức được mang vào Anh”.

GMP khẳng định đây là vụ thu giữ vàng lớn nhất trong lịch sử của cơ quan này. Cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục.

Giới chức Anh cho biết vụ việc cho thấy sự cần thiết phải giám sát chặt chẽ việc vận chuyển kim loại quý và trang sức có giá trị cao qua biên giới quốc tế, trong bối cảnh lĩnh vực này ngày càng bị chú ý vì liên quan đến tội phạm tài chính và các kênh giao dịch phi pháp.

Theo The Telegraph