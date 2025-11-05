Cổ phiếu doanh nghiệp của tỷ phú “liều ăn nhiều” giảm 14% vì lo ngại bong bóng AI: Vốn hóa "bay" 50 tỷ USD chỉ trong 2 ngày

Trước đó, cổ phiếu các công ty cùng loại ở Mỹ cũng đã bị bán mạnh khi các nhà đầu tư trở nên cảnh giác với mức giá, vốn tăng liên tục trong thời gian qua. Thậm chí, nhiều người còn quan ngại về cái gọi là “bong bóng AI”, khi nhiều thông tin bất lợi liên quan tới lĩnh vực này xuất hiện trong thời gian gần đây.

SoftBank hiện đang nắm giữ một danh mục đầu tư đa dạng liên quan đến AI, trải rộng từ các doanh nghiệp trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng, chip và ứng dụng. SoftBank cũng nắm giữ cổ phần chi phối tại Arm Holdings có trụ sở tại Anh, công ty thiết kế chip cung cấp năng lượng cho bộ xử lý di động và AI, đồng thời đã mua lại Ampere Computing trong năm nay để củng cố năng lực trung tâm dữ liệu AI. Cổ phiếu Arm Holdings, niêm yết trên Nasdaq, đã giảm 4,71% chỉ sau một đêm.

Tập đoàn của tỷ phú Son cũng đẩy mạnh hỗ trợ các nhà phát triển mô hình AI hàng đầu như OpenAI cũng như các công ty khởi nghiệp cung cấp ứng dụng như OpusClip, một nền tảng chỉnh sửa video AI tạo sinh và Tempus AI, công ty áp dụng học máy vào y học chính xác.

Vốn hóa SoftBank đã bị thổi bay 50 tỷ USD chỉ trong 2 ngày. Trước đó, cổ phiếu tập đoàn này cũng đã giảm 7% trong phiên giao dịch 4/11.

Không chỉ riêng SoftBank, nhiều doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực chip cũng chịu chung cảnh ngộ. Cổ phiếu hai gã khổng lồ chip Hàn Quốc là Samsung Electronics và SK Hynix đã mất gần 6%. Các doanh nghiệp công nghệ như Alibaba và Tencent cũng lần lượt giảm hơn 3% và hơn 2%.

Hôm qua, cổ phiếu công ty phần mềm Palantir của Mỹ cũng giảm khoảng 8% ngay cả khi kết quả kinh doanh quý 3 vượt kỳ vọng. Định giá quá cao đã ảnh hưởng tới tâm lý nhà đầu tư. Theo FactSet, đà tăng trưởng do AI dẫn dắt đã đẩy hệ số P/E dự phóng của S&P 500 lên trên 23 - mức cao nhất kể từ năm 2000, thời điểm xảy ra bong bóng dot-com.

“Xuất hiện lo ngại về một đợt điều chỉnh với các cổ phiếu liên quan tới AI. Nếu điều này xảy ra, nó sẽ cuốn trôi phần còn lại của thị trường do sức nặng của các tên tuổi hàng đầu trong ngành này”, chuyên gia thị trường kỳ cựu Louis Navellier viết trong một ghi chú. Trước đó, NVIDIA đã trở thành doanh nghiệp vốn hóa lớn nhất trên thị trường chứng khoán Mỹ với giá trị thị trường vượt 5.000 tỷ USD.

Một số nhà phân tích cho rằng định giá của các công ty AI ngày càng giống với thời kỳ bùng nổ bong bóng dot-com vào cuối những năm 1990, với giá cổ phiếu vượt xa kỳ vọng lợi nhuận.

Michael Burry, người nổi tiếng khi dự đoán chính xác khủng hoảng tài chính 2008, cũng bán khống đáng kể với cổ phiếu Palantir và Nvidia. Theo hồ sơ gần đây, Scion Asset Management của Burry đã công bố các khoản bán khống của họ với những tên tuổi hàng đầu trong làn sóng AI này.

Tuy nhiên, cũng xuất hiện những quan điểm cho rằng đợt bán tháo này chỉ là ngắn hạn. Dan Ives, giám đốc điều hành kiêm nhà phân tích nghiên cứu cổ phiếu cấp cao tại Wedbush, cho rằng thị trường đang lo lắng thái quá và đợt bán tháo này cũng như những gì đang xảy ra trên thị trường tiền số chỉ là động thái né tránh rủi ro của các nhà đầu tư.

Tham khảo: CNBC﻿