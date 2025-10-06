Masayoshi Son rót 1,05 tỷ USD cho một chàng trai 32 tuổi, khẳng định người này sẽ tạo ra 'cuộc cách mạng 2 thế kỷ mới có một lần với ngành ô tô'

Trí tuệ nhân tạo sẽ mang đến một “cuộc cách mạng hai thế kỷ mới có một lần” trong ngành ô tô - đó là tuyên bố của Masayoshi Son, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Tập đoàn SoftBank Group. Tuyên bố này được đưa ra sau khi ông trực tiếp trải nghiệm chuyến lái thử bằng xe tự hành của Wayve, một startup có trụ sở tại Anh được SBG hậu thuẫn.

Chiếc xe tự lái của Wayve di chuyển qua khu Minato – trung tâm sầm uất của Tokyo – vào lúc 4 giờ chiều, thời điểm đông đúc người đi bộ, xe đạp và xe giao hàng. Dù vậy, chiếc xe vẫn điều hướng mượt mà qua những con đường phức tạp mà không cần bất kỳ sự can thiệp nào từ vô lăng. Ngồi ở ghế lái là Alex Kendall (32 tuổi), Giám đốc điều hành của Wayve, trong khi Masayoshi Son ngồi ở ghế hành khách phía trước. Một nhóm phóng viên cũng có mặt ở hàng ghế sau để quan sát.

Trong suốt chuyến đi, Son không giấu được sự phấn khích. Ông thốt lên bằng tiếng Anh “Tuyệt vời!” rồi tiếp lời bằng tiếng Nhật: “Đây thực sự là công nghệ lái tự động 2.0”. Sau chuyến trải nghiệm, ông chia sẻ với Nikkei và các hãng truyền thông rằng ông tin trí tuệ nhân tạo sẽ tạo ra một bước ngoặt tương tự như chiếc iPhone từng làm với điện thoại di động.

“Steve Jobs đã tạo ra một cuộc cách mạng hai thế kỷ mới có một lần trong ngành điện thoại với smartphone, còn Alex (Kendall) sẽ mang đến cuộc cách mạng tương tự trong ngành ô tô với xe thông minh”.

Wayve, được thành lập năm 2017, chuyên phát triển hệ thống điều khiển bằng trí tuệ nhân tạo, cho phép xe tự xử lý việc lái, tăng tốc và phanh dựa trên khả năng phân tích môi trường xung quanh. Khác với nhiều đối thủ, công nghệ của Wayve không phụ thuộc vào bản đồ độ chính xác cao hay cảm biến đắt tiền, mà dựa hoàn toàn vào AI có khả năng học hỏi và ra quyết định theo thời gian thực.

Vào tháng 5/2024, SoftBank Group đã dẫn đầu vòng gọi vốn 1,05 tỷ USD cho Wayve, với sự tham gia của các ông lớn công nghệ như Nvidia và Microsoft. Son tiết lộ rằng SoftBank hiện nắm gần 30% cổ phần, trở thành nhà đầu tư lớn nhất của Wayve.

Tokyo – nơi có hệ thống đường phố chật hẹp và quy định an toàn nghiêm ngặt – được xem là một trong những môi trường thử thách nhất thế giới cho xe tự hành, và việc Wayve chứng minh được khả năng vận hành an toàn tại đây được coi là bước đệm quan trọng cho việc mở rộng toàn cầu. “Hôm nay, chúng tôi đã vượt qua những tình huống giao thông khó khăn nhất ở Tokyo và chứng minh rằng trí tuệ nhân tạo của chúng tôi có thể vận hành an toàn trên đường phố Nhật Bản”, Kendall chia sẻ.

Masayoshi Son từ lâu đã theo đuổi tầm nhìn tạo ra trí tuệ siêu nhân tạo (Artificial Super Intelligence – ASI). Ngoài dự án Stargate nhằm xây dựng hạ tầng điện toán AI quy mô quốc gia tại Mỹ, ông còn hình dung về các cụm nhà máy trị giá tới 1.000 tỷ USD, nơi robot và xe tự hành có thể hoạt động cùng nhau một cách tự động và hiệu quả.

Ông tin rằng công nghệ lái tự động sẽ “giảm gần như bằng không số vụ tai nạn giao thông” và rằng tương lai, nơi những chiếc xe tự lái của Wayve và các hãng khác “có thể tự do lưu thông an toàn trên mọi con đường”, không còn xa.

Tuyên bố của Son không chỉ phản ánh niềm tin vào tiềm năng công nghệ mà còn cho thấy cách ông nhìn nhận AI như chất xúc tác cho cuộc cách mạng công nghiệp mới của nhân loại — một cuộc cách mạng mà, theo ông, Wayve có thể trở thành “Apple của ngành ô tô” trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo.

TẬP ĐOÀN AI

Tại cuộc họp cổ đông SoftBank hồi tháng 6, Son nhận định tổng doanh thu AI sẽ đạt khoảng 600 nghìn tỷ yen và chỉ một số ít công ty được chia sẻ “miếng bánh” này. Ông nhấn mạnh: “Chúng tôi muốn là một trong số đó”.

Son tin rằng trong kỷ nguyên siêu trí tuệ nhân tạo (ASI) khoảng 10 năm tới, mức doanh thu khổng lồ này sẽ thành hiện thực, và ông muốn SoftBank trở thành một “nền tảng ASI”.

Tuy nhiên, việc kiếm tiền từ AI vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm. Theo tư vấn của Bain & Co., toàn ngành AI cần đạt 2 nghìn tỷ USD doanh thu hằng năm vào năm 2030 để thu hồi vốn đầu tư khổng lồ – nhưng hiện dự báo cho thấy thiếu hụt 800 tỷ USD, đồng nghĩa việc hoàn vốn sẽ rất khó khăn.

Ngoài ra, kế hoạch xây dựng trung tâm dữ liệu đang ngày càng nhiều, gây áp lực lên năng lực của các nhà thầu. Nguồn cung điện cũng là vấn đề nan giải, do mức tiêu thụ khổng lồ của các cơ sở này. Điều đó khiến con đường thu hồi vốn từ các khoản đầu tư hàng trăm tỷ USD này trở nên gập ghềnh và đầy rủi ro.

Trước đó Vào tháng 3, OpenAI, công ty sáng lập ChatGPT, thông báo đã nhận được khoản tài trợ mới trị giá 40 tỷ đô la từ các nhà đầu tư, bao gồm 30 tỷ đô la từ SoftBank. OpenAI được cho là đang chuẩn bị bán khoảng 6 tỷ đô la cổ phiếu cho các nhà đầu tư, bao gồm cả SoftBank, như một phần của đợt bán thứ cấp, dự kiến định giá công ty ở mức khoảng 500 tỷ đô la.

Paul Golding, chuyên gia phân tích cấp cao về cơ sở hạ tầng kỹ thuật số và thanh toán tại Macquarie ở New York, cho biết: “Theo quan điểm của chúng tôi, những khoản đầu tư này nhấn mạnh thêm vào chủ đề dài hạn hơn, liên quan đến việc SoftBank Group tập trung vào hệ sinh thái AI, thay vì công nghệ nói chung hoặc các lĩnh vực khác như tiêu dùng, như chúng ta đã thấy trong quá khứ”.

Golding nói thêm rằng SoftBank đã sử dụng các khoản đầu tư không phải vào AI “làm nguồn tài trợ tái đầu tư vào những gì chúng tôi coi là các khoản đầu tư AI thuần túy hơn”.

“Nhận thức về SoftBank đã thay đổi đáng kể. Các nhà đầu tư hiện xem SoftBank là một công ty AI chứ không phải một công ty đầu tư”, Takashi Nakagawa, nhà phân tích cấp cao tại Phòng thí nghiệm Tokai Tokyo, cho biết.

Tại cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên của công ty vào tháng 6, Son nói với các cổ đông rằng trong 10 năm tới, công ty của ông đặt mục tiêu trở thành nhà cung cấp nền tảng hàng đầu thế giới về siêu trí tuệ nhân tạo (ASI), tận dụng thế mạnh của Arm và OpenAI. Ông trùm này cho biết, giống như Google, Apple, Microsoft, Amazon và Meta đã định nghĩa thời đại kỹ thuật số, ông mong muốn SoftBank sẽ trở thành công ty nền tảng trong ASI.

Đầu tháng này, công ty báo cáo lợi nhuận ròng 421,8 tỷ yên (2,9 tỷ đô la) trong quý II, ghi nhận mức lợi nhuận đầu tiên trong quý đó sau bốn năm, nhờ định giá trong danh mục đầu tư Vision Funds được cải thiện. Việc cổ phiếu của nhà bán lẻ trực tuyến Hàn Quốc Coupang và công ty gọi xe Grab tăng giá đã hỗ trợ mảng đầu tư công nghệ, cùng với sự tăng giá cổ phiếu của Nvidia.

Giá trị tài sản ròng của SoftBank đã tăng 26% lên 32,4 nghìn tỷ yên tính đến tháng 6 so với ba tháng trước đó. Sự gia tăng này chủ yếu nhờ vào sự gia tăng vốn hóa thị trường của Arm, vốn chiếm một nửa giá trị cổ phiếu mà công ty nắm giữ.

Oliver Matthew, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu người tiêu dùng châu Á tại CLSA, cho biết: “Tôi nghĩ SoftBank đã liên tục chứng minh rằng họ đã chuyển đổi mô hình công nghệ một cách chính xác và họ đầu tư lớn vào những chuyển đổi đó. SoftBank đã cực kỳ thành công với các khoản đầu tư vào Arm và nhà mạng Sprint của Mỹ. Chúng là những khoản đầu tư sáng suốt trong dài hạn”.

Theo: Nikkei, Financial Times