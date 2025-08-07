Masayoshi Son đang âm thầm tham chiến lĩnh vực AI, đã bán nhiều tài sản để nuôi tham vọng trở thành 'nền tảng siêu trí tuệ nhân tạo số 1'

Tập đoàn SoftBank Group Corp đang gia tăng sở hữu cổ phần tại Nvidia và Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC). Đây là dấu hiệu cho thấy sự tập trung của nhà sáng lập Masayoshi Son vào các công cụ và phần cứng nền tảng cho trí tuệ nhân tạo (AI).

Theo hồ sơ pháp lý, đến cuối tháng 3, nhà đầu tư công nghệ Nhật Bản đã nâng giá trị cổ phần tại Nvidia lên khoảng 3 tỷ USD, so với 1 tỷ USD ở quý trước. SoftBank cũng đã mua khoảng 330 triệu USD cổ phiếu TSMC và 170 triệu USD cổ phiếu Oracle Corp.

Theo nguồn tin, trong nửa đầu năm 2025, Vision Fund – quỹ đầu tư đặc trưng của SoftBank – đã thu về gần 2 tỷ USD từ việc hiện thực hóa tài sản công và tư. Nguồn tin này cho biết thêm rằng Vision Fund ưu tiên lợi nhuận đầu tư và không chịu áp lực đặc biệt từ SoftBank trong việc bán tài sản. Đại diện SoftBank từ chối bình luận.

Trung tâm trong tham vọng AI của SoftBank là Arm Holdings, công ty thiết kế chip có trụ sở tại Cambridge, Anh. Son – Chủ tịch kiêm CEO SoftBank – đang dần xây dựng danh mục đầu tư xoay quanh Arm với các đối tác chủ chốt trong ngành, nhằm bắt kịp sau khi bỏ lỡ phần lớn đợt tăng lịch sử đã đưa Nvidia lên mức 4.000 tỷ USD vốn hóa và đưa TSMC tiến gần 1.000 tỷ USD.

“Nvidia giống như những chiếc cuốc và xẻng trong cơn sốt vàng AI”, Ben Narasin, nhà sáng lập Tenacity Venture Capital, ví von, ám chỉ cuộc chạy đua của các tập đoàn công nghệ lớn chi hàng trăm tỷ USD để giành lợi thế. Theo ông, việc SoftBank mua cổ phiếu Nvidia có thể giúp họ gia tăng ảnh hưởng và tiếp cận các con chip AI đắt giá nhất.

Nhờ khoản đầu tư này, SoftBank có thể đã hưởng lợi trên giấy tờ: Cổ phiếu Nvidia đã tăng khoảng 90% giá trị thị trường kể từ đáy hồi đầu tháng 4, trong khi TSMC tăng hơn 40%. Điều này phần nào bù đắp cho việc bỏ lỡ phần lớn đợt tăng giá sau ChatGPT – một trong những cú bứt phá lớn nhất lịch sử.

SoftBank từng đặt cược vào AI từ sớm nhưng lại bán 4,9% cổ phần Nvidia vào đầu 2019 — khoản đầu tư mà hiện nay sẽ trị giá hơn 200 tỷ USD. Các khoản lỗ nặng tại Vision Fund cũng khiến SoftBank khó trở thành nhà đầu tư sớm vào AI tạo sinh. Việc mua lại cổ phiếu Nvidia và TSMC hiện nay được kỳ vọng sẽ giúp ông Son lấy lại quyền tiếp cận một số mắt xích sinh lợi nhất trong chuỗi cung ứng bán dẫn.

Ở tuổi 67, Masayoshi Son đang tìm cách đóng vai trò trung tâm hơn trong việc phổ cập AI thông qua các liên minh lớn, bao gồm dự án Stargate trị giá 500 tỷ USD xây dựng trung tâm dữ liệu với OpenAI, Oracle và quỹ MGX hậu thuẫn bởi Abu Dhabi. Ông cũng đang đàm phán với TSMC và các đối tác khác về một trung tâm sản xuất AI trị giá 1.000 tỷ USD tại Arizona, Mỹ.

Theo Richard Kaye, đồng trưởng bộ phận chiến lược cổ phiếu Nhật tại Comgest Asset Management, với việc công nghệ của Arm hiện diện trong hầu hết chip di động và ngày càng nhiều chip máy chủ, SoftBank có thể giữ vị thế độc đáo mà không cần tự sản xuất.

“Tôi nghĩ ông ấy xem mình là nhà cung cấp tự nhiên của công nghệ bán dẫn AI”, Kaye nói. “Điều Son thực sự muốn là kiểm soát cả thượng nguồn và hạ nguồn”.

Nhà đầu tư tỏ ra ủng hộ các kế hoạch táo bạo của Son, và giới phân tích dự báo SoftBank sẽ quay lại có lợi nhuận ròng trong quý 6/2025. Cổ phiếu SoftBank đã đạt mức cao kỷ lục vào tháng trước.

Các thương vụ như kế hoạch mua Ampere Computing của Mỹ với giá 6,5 tỷ USD và khoản đầu tư 30 tỷ USD vào OpenAI tiếp tục củng cố niềm tin của nhà đầu tư vào đà tăng trưởng của SoftBank. Tuy nhiên, theo nguồn tin thân cận, Son vẫn chưa hài lòng, cho rằng những dự án lớn tại Mỹ có thể giúp SoftBank vượt qua các ông lớn AI hiện tại để trở thành tập đoàn nghìn tỷ USD hoặc hơn.

Hiện cổ phiếu SoftBank đang giao dịch với mức chiết khấu khoảng 40% so với tổng giá trị tài sản ròng, bao gồm khoảng 90% cổ phần tại Arm trị giá 148 tỷ USD. Vốn hóa SoftBank khoảng 118 tỷ USD, chỉ bằng một phần nhỏ của Nvidia (4,4 nghìn tỷ USD) và các hãng công nghệ dẫn đầu AI khác.

Trong bối cảnh Washington từng cản trở kế hoạch sáp nhập Arm – Nvidia, Son hiện đang tận dụng mối quan hệ với Tổng thống Donald Trump và thường xuyên gặp gỡ quan chức Nhà Trắng. Những động thái này trở nên quan trọng khi AI và bán dẫn trở thành tâm điểm địa chính trị. Kế hoạch mua Ampere hiện đang bị Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ điều tra.

Trong báo cáo lợi nhuận quý 6, giới quan sát sẽ chú ý SoftBank còn bán thêm tài sản nào để huy động vốn cho chiến lược tập trung vào phần cứng. Công ty Nhật đã thu về khoảng 4,8 tỷ USD từ việc bán một phần cổ phần T-Mobile hồi tháng 6. Giám đốc tài chính Yoshimitsu Goto cho biết giá trị tài sản ròng của SoftBank vào cuối tháng 3 là 25,7 nghìn tỷ yên (175 tỷ USD), đủ để đáp ứng nhu cầu vốn.

Trong năm tài chính kết thúc tháng 3, Vision Fund đã thoái vốn tại DoorDash, View, công ty bảo mật đám mây Wiz và startup phần mềm doanh nghiệp Peak, đồng thời mua cổ phần Nvidia, TSMC và Oracle.

“Chúng tôi theo đuổi AI bằng cách kết hợp nhiều startup và công ty trong tập đoàn”, Son nói với cổ đông hồi tháng 6. “Chúng tôi chỉ có một mục tiêu: Trở thành nền tảng số 1 trong trí tuệ siêu nhân tạo”.

Theo: SCMP