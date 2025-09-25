Sam Altman lên thuyền cùng Masayoshi Son: Giấc mơ sẽ cùng ăn được miếng bánh 4.000 tỷ USD, biến Softbank thành ‘tập đoàn AI’

Cùng với OpenAI (Mỹ) và Oracle, SoftBank dự kiến sẽ xây dựng các trung tâm dữ liệu trên khắp nước Mỹ để cạnh tranh trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) – một ngành mà Chủ tịch kiêm CEO Masayoshi Son dự đoán sẽ đạt quy mô 600 nghìn tỷ yen (tương đương 4 nghìn tỷ USD) trong vòng 10 năm tới.

Theo SoftBank và OpenAI, việc phân bổ vốn đầu tư cho toàn bộ gói 500 tỷ USD đã gần như được chốt. Kế hoạch này tương đương khoảng 125 tỷ USD mỗi năm, cao hơn mức đầu tư hiện nay của các “ông lớn” công nghệ Mỹ như Amazon, Microsoft và Alphabet (Google).

Hôm thứ tư (giờ Nhật), hai bên đã công bố trung tâm dữ liệu đầu tiên trong khuôn khổ dự án Stargate – một cơ sở do Oracle dẫn dắt tại thành phố Abilene, bang Texas. CEO Sam Altman của OpenAI cũng tuyên bố sẽ xây dựng năm cơ sở tại địa điểm Abilene này.

Thông báo còn tiết lộ hai địa điểm khác do SoftBank dẫn dắt: Một cơ sở tại Lordstown, bang Ohio (dự kiến hoạt động năm 2026, hiện đã bắt đầu thiết kế) và một trung tâm dữ liệu tại hạt Milam, bang Texas, sẽ được triển khai cùng công ty con SB Energy.

Phát triển và vận hành AI tạo sinh (generative AI) đòi hỏi sức mạnh tính toán khổng lồ. Các công ty AI phụ thuộc vào chip bán dẫn hiệu năng cao và máy chủ đặt trong trung tâm dữ liệu, được truy cập thông qua các dịch vụ đám mây của các tập đoàn công nghệ lớn.

Cho đến nay, OpenAI vẫn dựa vào hạ tầng của Microsoft để vận hành ChatGPT. Nhưng với lượng người dùng tăng nhanh làm quá tải năng lực xử lý, đồng thời OpenAI có một phần cạnh tranh với Microsoft, công ty đã chuyển hướng sang tìm kiếm các đối tác trung tâm dữ liệu thay thế.

Là một startup, OpenAI không thể tự mình tài trợ các khoản đầu tư trung tâm dữ liệu khổng lồ. Do đó, họ đã tìm đến SoftBank và Oracle – những công ty không cạnh tranh trực tiếp trong mảng phát triển LLM (large language model), mà có thể hợp tác để đối trọng với sự thống trị của các “ông lớn” khác.

Altman cho rằng sức mạnh tính toán hạn chế chính là nút thắt cổ chai cho tiến bộ AI, đồng thời cảnh báo Mỹ có thể tụt lại trong cuộc đua AI toàn cầu nếu không đẩy nhanh tốc độ xây dựng trung tâm dữ liệu.

TẬP ĐOÀN AI

Tại cuộc họp cổ đông SoftBank hồi tháng 6, Son nhận định tổng doanh thu AI sẽ đạt khoảng 600 nghìn tỷ yen và chỉ một số ít công ty được chia sẻ “miếng bánh” này. Ông nhấn mạnh: “Chúng tôi muốn là một trong số đó”.

Son tin rằng trong kỷ nguyên siêu trí tuệ nhân tạo (ASI) khoảng 10 năm tới, mức doanh thu khổng lồ này sẽ thành hiện thực, và ông muốn SoftBank trở thành một “nền tảng ASI”.

Tuy nhiên, việc kiếm tiền từ AI vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm. Theo tư vấn của Bain & Co., toàn ngành AI cần đạt 2 nghìn tỷ USD doanh thu hằng năm vào năm 2030 để thu hồi vốn đầu tư khổng lồ – nhưng hiện dự báo cho thấy thiếu hụt 800 tỷ USD, đồng nghĩa việc hoàn vốn sẽ rất khó khăn.

Ngoài ra, kế hoạch xây dựng trung tâm dữ liệu đang ngày càng nhiều, gây áp lực lên năng lực của các nhà thầu. Nguồn cung điện cũng là vấn đề nan giải, do mức tiêu thụ khổng lồ của các cơ sở này. Điều đó khiến con đường thu hồi vốn từ các khoản đầu tư hàng trăm tỷ USD này trở nên gập ghềnh và đầy rủi ro.

Trước đó Vào tháng 3, OpenAI, công ty sáng lập ChatGPT, thông báo đã nhận được khoản tài trợ mới trị giá 40 tỷ đô la từ các nhà đầu tư, bao gồm 30 tỷ đô la từ SoftBank. OpenAI được cho là đang chuẩn bị bán khoảng 6 tỷ đô la cổ phiếu cho các nhà đầu tư, bao gồm cả SoftBank, như một phần của đợt bán thứ cấp, dự kiến định giá công ty ở mức khoảng 500 tỷ đô la.

Paul Golding, chuyên gia phân tích cấp cao về cơ sở hạ tầng kỹ thuật số và thanh toán tại Macquarie ở New York, cho biết: “Theo quan điểm của chúng tôi, những khoản đầu tư này nhấn mạnh thêm vào chủ đề dài hạn hơn, liên quan đến việc SoftBank Group tập trung vào hệ sinh thái AI, thay vì công nghệ nói chung hoặc các lĩnh vực khác như tiêu dùng, như chúng ta đã thấy trong quá khứ”.

Golding nói thêm rằng SoftBank đã sử dụng các khoản đầu tư không phải vào AI “làm nguồn tài trợ tái đầu tư vào những gì chúng tôi coi là các khoản đầu tư AI thuần túy hơn”.

“Nhận thức về SoftBank đã thay đổi đáng kể. Các nhà đầu tư hiện xem SoftBank là một công ty AI chứ không phải một công ty đầu tư”, Takashi Nakagawa, nhà phân tích cấp cao tại Phòng thí nghiệm Tokai Tokyo, cho biết.

Tại cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên của công ty vào tháng 6, Son nói với các cổ đông rằng trong 10 năm tới, công ty của ông đặt mục tiêu trở thành nhà cung cấp nền tảng hàng đầu thế giới về siêu trí tuệ nhân tạo (ASI), tận dụng thế mạnh của Arm và OpenAI. Ông trùm này cho biết, giống như Google, Apple, Microsoft, Amazon và Meta đã định nghĩa thời đại kỹ thuật số, ông mong muốn SoftBank sẽ trở thành công ty nền tảng trong ASI.

Đầu tháng này, công ty báo cáo lợi nhuận ròng 421,8 tỷ yên (2,9 tỷ đô la) trong quý II, ghi nhận mức lợi nhuận đầu tiên trong quý đó sau bốn năm, nhờ định giá trong danh mục đầu tư Vision Funds được cải thiện. Việc cổ phiếu của nhà bán lẻ trực tuyến Hàn Quốc Coupang và công ty gọi xe Grab tăng giá đã hỗ trợ mảng đầu tư công nghệ, cùng với sự tăng giá cổ phiếu của Nvidia.

Giá trị tài sản ròng của SoftBank đã tăng 26% lên 32,4 nghìn tỷ yên tính đến tháng 6 so với ba tháng trước đó. Sự gia tăng này chủ yếu nhờ vào sự gia tăng vốn hóa thị trường của Arm, vốn chiếm một nửa giá trị cổ phiếu mà công ty nắm giữ.

Oliver Matthew, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu người tiêu dùng châu Á tại CLSA, cho biết: “Tôi nghĩ SoftBank đã liên tục chứng minh rằng họ đã chuyển đổi mô hình công nghệ một cách chính xác và họ đầu tư lớn vào những chuyển đổi đó. SoftBank đã cực kỳ thành công với các khoản đầu tư vào Arm và nhà mạng Sprint của Mỹ. Chúng là những khoản đầu tư sáng suốt trong dài hạn”.

