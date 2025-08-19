SoftBank 'tất tay' 2 tỷ USD vào Intel, chính thức trở thành cổ đông lớn thứ sáu

Trong một bước ngoặt đầy táo bạo, Tập đoàn SoftBank của Nhật Bản mới đây đã cam kết đầu tư 2 tỷ USD vào hãng sản xuất chip hàng đầu Mỹ Intel. Theo Reuters, thỏa thuận được ký kết trong năm 2025, SoftBank sẽ mua cổ phần Intel với giá 23 USD/cổ phiếu, qua đó trở thành cổ đông lớn thứ sáu nắm giữ, với tỷ lệ sở hữu gần 2% vốn cổ phần.

Một số chuyên gia phân tích nhìn nhận đây không chỉ là khoản đầu tư tài chính thông thường; đây còn là một phiếu tín nhiệm mạnh mẽ dành cho Intel trong bối cảnh hãng đang nỗ lực thích nghi và khôi phục vị thế trong cuộc đua sản xuất chip nhân trí tuệ nhân tạo (AI). Theo Barron’s, SoftBank đã kỳ vọng vào vai trò trung tâm của Intel trong lĩnh vực công nghệ tiên tiến tại Mỹ, một mục tiêu cùng chung tầm nhìn giữa hai doanh nghiệp.

“Khoản vốn mới từ SoftBank càng nhấn mạnh tầm quan trọng của Intel đối với an ninh chuỗi cung ứng. Chính phủ Mỹ sẽ tiếp tục cân nhắc các biện pháp hỗ trợ để đảm bảo Intel có thể cạnh tranh toàn cầu”, một chuyên gia nhận định.﻿

Không chỉ dừng lại ở tốc độ mua vào, giao dịch này còn tác động trực tiếp đến thị trường chứng khoán: ngay sau thông báo, giá cổ phiếu Intel đã tăng hơn 5% trong phiên giao dịch ngoài giờ — một tín hiệu rõ ràng thể hiện sự hoan nghênh từ nhà đầu tư.

Đi sâu vào bối cảnh chính trị và kinh tế, động thái của SoftBank diễn ra cùng lúc với thông tin chính phủ Mỹ đang cân nhắc mua lại một phần cổ phần lớn hơn lên tới 10% để hỗ trợ Intel trong nỗ lực gia tăng năng lực sản xuất chip nội địa. CEO Intel Lip-Bu Tan thừa nhận rằng nếu không có khách hàng lớn cam kết trong lĩnh vực chip AI tiên tiến, tương lai hoạt động sản xuất của công ty sẽ đối diện nhiều thách thức thực sự.

Nhiều chuyên gia nhấn mạnh sự đầu tư từ SoftBank không chỉ là giải pháp ngắn hạn. Đó là cánh tay nối dài trong chiến lược toàn cầu mà SoftBank đang triển khai. Tập đoàn này đã lãnh đạo tài trợ cho hàng loạt dự án công nghệ tỷ đô, bao gồm khoản đầu tư 30 tỷ USD vào nhà phát triển ChatGPT — OpenAI, hay dẫn dắt vòng gọi vốn cho dự án Stargate, một dự án trung tâm dữ liệu trị giá 500 tỷ USD tại Mỹ.

Đối với Intel, ngay lúc này, tình thế rất cấp bách. Hãng vừa công bố khoản lỗ ròng lên tới 2,9 tỷ USD trong quý gần nhất, đồng thời các nhà máy chip tại Ohio đang chậm tiến độ. Việc SoftBank “xuống tiền” theo đó như một liều thuốc tinh thần mạnh mẽ, củng cố vị trí của Intel giữa lúc chính phủ Mỹ cũng đang xem xét can thiệp trực tiếp.

Lip-Bu Tan, CEO Intel, chia sẻ: “Sự tham gia của SoftBank là một minh chứng quan trọng cho niềm tin của các nhà đầu tư vào tầm nhìn dài hạn của Intel. Khoản đầu tư này không chỉ giúp chúng tôi tăng cường năng lực tài chính mà còn mở rộng mạng lưới đối tác chiến lược.”

CEO Lip-Bu Tan bày tỏ lòng trân trọng sâu sắc với Masayoshi Son vì niềm tin đặt vào tầm nhìn công nghệ Mỹ và cam kết lâu dài hỗ trợ sản xuất chip trong nước. Trước đó, mối quan hệ giữa hai vị CEO đã được xây dựng từ nhiều năm.

