Không thể "cai" năng lượng Nga, nước EU tìm đến ông Trump: Vì sao được Mỹ đặc biệt miễn trừ?

Euronews dẫn nguồn tin Nhà Trắng cho biết Hungary sẽ được miễn trừ trong một năm để tiếp tục mua dầu từ Nga.

Động thái này được xem là một thắng lợi chính trị cho Thủ tướng Viktor Orbán trước cuộc bầu cử tháng Tư, trong bối cảnh nền kinh tế Hungary đang gặp khó khăn nghiêm trọng. Giá năng lượng có thể là yếu tố quyết định trong chiến dịch tranh cử.

Đối với ông Orbán, chuyến thăm Washington không chỉ là một cuộc gặp gỡ thông thường.

Theo Euronews, Thủ tướng Hungary đến Washington cùng đoàn đại biểu gồm 180 người với nhiều kỳ vọng, dựa vào mối quan hệ thân thiết với Tổng thống Mỹ Donald Trump để giành được quyền miễn trừ nhập khẩu dầu Nga và một sự ủng hộ công khai trước thềm bầu cử.

Và ông đã đạt được cả hai điều đó.

Ông Trump gọi ông Orbán là "nhà lãnh đạo tuyệt vời" và là một người bạn. Ông cũng trao cho Hungary quyền miễn trừ kéo dài một năm sau khi Mỹ áp đặt các lệnh trừng phạt toàn diện đối với năng lượng Nga vào tháng trước. Quyền miễn trừ này cho phép Hungary tiếp tục nhập nhiên liệu Nga qua các đường ống Druzhba và South Stream, đúng như mong muốn của ông Orbán.

"Ông Orbán sẽ rất hài lòng với kết quả chuyến thăm Washington. Trong ngắn hạn, ông ấy dường như đã đạt được hầu hết những gì mình mong muốn", Jacob Kirkegaard - chuyên gia cấp cao tại viện nghiên cứu Bruegel chia sẻ với Euronews sau cuộc gặp.

Hungary từ lâu đã lập luận rằng họ cần năng lượng từ Nga vì là quốc gia không giáp biển, không có cảng biển hay cảng phụ. Tuy nhiên, Liên minh châu Âu vẫn thúc giục các quốc gia thành viên tìm nguồn cung và tuyến đường thay thế để hoàn toàn thoát khỏi tình trạng phụ thuộc vào năng lượng Nga.

Dù vậy, EU đã miễn trừ Hungary khỏi các lệnh trừng phạt dầu mỏ kể từ khi chiến dịch quân sự của Nga bắt đầu năm 2022, cho phép Budapest tiếp tục nhập khẩu năng lượng từ Nga. Các miễn trừ mà Mỹ cấp cho Hungary tương đương với những gì EU đã áp dụng.

Mỹ đã kêu gọi tất cả các quốc gia châu Âu ngừng mua năng lượng từ Nga. Các quan chức NATO của Mỹ cho biết mục tiêu vẫn không thay đổi: Hungary sẽ phải ngừng nhập khẩu năng lượng Nga trong trung hạn và khẳng định rằng có những nhà cung cấp thay thế ngoài Moscow.

Euronews đánh giá rằng, miễn trừ mà Trump cấp có thể mang động cơ chính trị hơn là do vấn đề nguồn cung thực sự, vì ông và Orbán có quan điểm chính trị tương đồng.

Để xin điều gì đó, bạn phải mang theo quà

Tại Nhà Trắng, Thủ tướng Orbán tuyên bố Hungary sẽ mua khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Mỹ trị giá 600 triệu USD và nhiên liệu hạt nhân cho nhà máy điện hạt nhân Paks.

Hungary cũng ký tuyên bố về kế hoạch mua các lò phản ứng hạt nhân cỡ nhỏ từ Mỹ trong tương lai, cho thấy miễn trừ này – ngoài yếu tố chính trị – không phải là món quà miễn phí.

"Khi bạn đến gặp ông Donald Trump để xin điều gì đó, bạn phải mang theo quà. Đó là cách Tổng thống Mỹ làm việc", Kirkegaard từ viện Bruegel nói thêm. "Nếu bạn muốn điều gì từ tôi, bạn phải trả giá. Đó là cách ông ấy nhìn nhận thế giới. Ông áp dụng điều đó với cả châu Âu, Ukraine, và thậm chí cả những người bạn như ông Orbán".