Phụ thuộc lớn vào khí đốt Nga, quốc gia EU sắp nhận được hàng tỷ mét khối LNG từ Mỹ, đủ dùng cho cả năm

Ba Lan đang đàm phán một thỏa thuận nhập khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) từ Mỹ để cung cấp cho Ukraine và Slovakia, Reuters dẫn 2 nguồn tin thân cận với vấn đề cho biết.

Thỏa thuận này được kỳ vọng sẽ thắt chặt hơn nữa mối quan hệ năng lượng giữa Liên minh châu Âu (EU) và Mỹ.

Một nguồn tin cho biết giới chức 2 bên dự kiến sẽ công bố một tuyên bố chung nhằm thúc đẩy nhập khẩu LNG sau cuộc họp tại hội nghị năng lượng xuyên Đại Tây Dương ở Athens vào cuối tuần này.

“Sau đó, các cuộc thảo luận sẽ diễn ra, tập trung vào các điều khoản cung cấp khí đốt cho Slovakia”, một nguồn tin nói với Reuters. Khối lượng khí đốt tiềm năng được vận chuyển về phía Nam qua Ba Lan có thể lên tới 4 – 5 tỷ mét khối/năm, tương đương với mức tiêu thụ khí đốt hàng năm của Slovakia, các nguồn tin cho biết.

Hợp đồng này dự kiến là thỏa thuận năng lượng mới nhất trong một loạt các thỏa thuận gần đây giữa các quan chức chính phủ với công ty châu Âu và Mỹ nhằm thúc đẩy xuất khẩu khí đốt, công nghệ hạt nhân của Mỹ.

Ngày 5/11, Tổng thống Slovakia Peter Pellegrini tuyên bố nước này không thể từ chối nguồn cung năng lượng từ Nga trong thời gian ngắn.

“Điều này cực kỳ khó khăn về mặt kỹ thuật và không thể thực hiện được ở Slovakia trong ngắn hạn”, ông Pellegrini nói với phóng viên sau cuộc hội đàm với Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki.

Slovakia đang phải đối mặt với những vấn đề nghiêm trọng khi các đối tác châu Âu yêu cầu ngừng mua cấp dầu khí của Nga càng sớm càng tốt, nhà lãnh đạo Slovakia nói.

Chủ đề an ninh năng lượng ở Trung Âu đã được thảo luận trong các cuộc hội đàm tại Nawrocki, Ba Lan. Ông Pellegrini hoan nghênh sáng kiến của Ba Lan nhằm cung cấp cho Slovakia các lựa chọn nguồn cung khí đốt thay thế.

Slovakia, cùng với Hungary, phụ thuộc phần lớn vào nguồn cung khí đốt Nga thông qua đường ống Turkstream. Trong 8 tháng đầu năm 2025, Slovakia đã nhập khoảng 1,7 tỷ m³ khí đốt qua Hungary nhờ nhánh kết nối trực tiếp với TurkStream, theo số liệu từ công ty vận hành đường ống EUstream. Dự án nâng công suất truyền tải khí đốt từ Hungary sang Slovakia cũng đang được triển khai, từ mức 3,5 tỷ m³ lên 4,4 tỷ m³/năm.

Tham khảo: Reuters, Tass﻿