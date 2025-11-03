‘Quay lưng’ với Nga, một quốc gia EU chịu tổn thất nặng nề: Mỗi ngày thiệt hại hơn 1 triệu USD, thất nghiệp tại vùng biên giới cao nhất nước

Khu vực biên giới Nam Karelia (Phần Lan) mất khoảng 1 triệu euro (1,2 triệu USD) mỗi ngày do không còn nguồn thu từ khách du lịch Nga.

Phần Lan, quốc gia có chung đường biên giới dài 1.300 km với Nga, đã áp đặt nhiều vòng trừng phạt đối với Moscow theo chính sách của EU kể từ năm 2022. Nước này cũng đã thắt chặt các quy định nhập cảnh đối với công dân Nga và đóng cửa tất cả các cửa khẩu biên giới với Nga, ngoại trừ một cửa khẩu. Những động thái này khiến kim ngạch thương mại giữa 2 nước giảm xuống còn 1,5 tỷ USD vào năm 2024, so với mức 11 tỷ USD vào năm 2021 trước khi xảy ra xung đột.

Trong nhiều thập kỷ, Nam Karelia, nằm gần St. Petersburg, đã có mối quan hệ kinh tế chặt chẽ với Nga, từ mua sắm, du lịch, đến nhập khẩu gỗ. Việc mất nguồn khách du lịch Nga đã khiến các khách sạn, cửa hàng và nhà hàng tại đây đóng cửa, giáng đòn nặng nề lên nền kinh tế địa phương.

“Trước kia, khách hàng Nga hỏi tại sao chúng tôi không thể mở cửa 24/24”, Sari Tukiainen, chủ cửa hàng quần áo cho biết. “Họ từng mua rất nhiều quần áo, chủ yếu là hàng thời trang và đồ hiệu mới nhất. Thậm chí, áo khoác mùa đông cũng từng cháy hàng vào tháng 8”, cô nói. Cửa hàng của Tukiainen cũng sẽ đóng cửa vào cuối năm vì không thể cầm cự thêm do doanh số sụt giảm.

Ngoài ra, nhà máy thép trong khu vực đã cắt giảm lao động. Ba công ty lâm nghiệp, gồm UPM-Kymmene Oyj, Stora Enso Oyj, và Metsä Group, cũng đã thông báo cắt giảm nhân sự. Cơ quan chăm sóc sức khỏe địa phương cũng phải sa thải một số nhân viên.

Kéo theo đó, tỷ lệ thất nghiệp tại thị trấn Imatra, một điểm du lịch nổi tiếng trước đây, đã tăng lên 15%, mức cao nhất cả nước.

Trong một cuộc phỏng vấn với m Yle Areena ngày 13/9, Thủ tướng Orpo thừa nhận rằng các lệnh trừng phạt đã tác động đến Phần Lan nặng hơn so với hầu hết các thành viên EU do nước này có mối quan hệ thương mại chặt chẽ với Nga.

“Biên giới bị đóng cửa đồng nghĩa với việc; ví dụ, chúng tôi không thể nhập khẩu 10 triệu mét khối gỗ của Nga để phục vụ công nghiệp. Ngoài ra, các công ty Phần Lan đã mất hàng tỷ USD tiền đầu tư vào Nga. Gần như toàn bộ hoạt động giao thương và vận tải biên giới đã bị đình trệ”, ông Orpo nói.

Kinh tế Phần Lan rơi vào suy thoái trong cả năm 2023 và 2024. Theo Eurostat, dự báo tăng trưởng 2025 của nước này là thấp nhất trong EU.

Tham khảo: RT﻿