Châu Âu bất ngờ dỡ phong tỏa tài sản của nhà đầu tư Nga, không cần xin phép Mỹ

03-11-2025 - 19:00 PM | Tài chính quốc tế

Số tiền của các nhà đầu tư Nga bị đóng băng tại châu Âu ước tính lên tới 6.000 tỷ rúp (74 tỷ USD).

Châu Âu bất ngờ dỡ phong tỏa tài sản của nhà đầu tư Nga, không cần xin phép Mỹ- Ảnh 1.

Tổ chức lưu ký Bỉ Euroclear đã bắt đầu dỡ phong tỏa tài sản của các nhà đầu tư Nga mà không cần giấy phép của Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ.

Hãng tin RBC dẫn lời một nhà môi giới chuyên xử lý việc giải tỏa các tài sản bị đóng băng cho biết.

Bộ phận báo chí của Trung tâm Lưu ký Thanh toán Quốc gia (NSD) của Nga cũng xác nhận rằng họ đã nhận được thông báo từ Euroclear.

“NSD tiếp tục hỗ trợ khách hàng trong quá trình giải tỏa tài sản. Chúng tôi đã nhận được giải thích về quy trình từ Euroclear và đã chuyển thông tin này đến khách hàng của mình”, một nguồn tin tại trung tâm lưu ký nói với RBC.

Luật sư Gleb Boiko, thuộc bộ phận pháp lý và tuân thủ của NSP Law, cho biết họ đã ghi nhận 3 trường hợp dỡ phong tỏa tài sản thành công thông qua các nhà môi giới khác nhau. Ông nói thêm rằng cơ chế giải phóng tài sản đã được Euroclear thông qua cách đây khoảng 5 tuần. Theo luật sư, đây là một thực tiễn mới trên thị trường, bởi trước đó trong mùa hè, Euroclear chưa từng áp dụng cơ chế này.

Boiko giải thích rằng điểm đặc biệt của cơ chế mới là nếu không có sự tham gia của cá nhân hoặc tổ chức tài chính Mỹ trong giao dịch, Euroclear sẽ không cần xin giấy phép OFAC, ngay cả khi tài sản liên quan đến Mỹ. Chỉ cần giấy phép do Euroclear cấp là đủ.

Từ 2022, các trung tâm lưu ký châu Âu Eurochear và Clearstream đã đóng băng tài sản của các nhà đầu tư Nga do cuộc xung đột với Ukraine. Số tiền bị đóng băng ước tính lên tới 6.000 tỷ rúp (74 tỷ USD).

Kể từ đó, một số hoạt động đã được thực hiện để giải phóng tài sản. Tuy nhiên, vào năm 2024, quá trình này trở nên phức tạp hơn do Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt đối với Sở Giao dịch Chứng khoán Moscow. Do đó, ngoài giấy phép của cơ quan quản lý châu Âu, quá trình này còn cần phải có sự cho phép của OFAC.

Trước đó, chủ tịch Duma Quốc gia Vyacheslav Volodin đã cảnh báo rằng nếu Liên minh châu Âu (EU) chiếm đoạt tài sản của Nga, họ sẽ phải trả lại kèm theo lãi suất.

Tham khảo: Tass, EADaily﻿

