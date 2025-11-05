Được mua khí đốt Nga với giá cực hời, quốc gia châu Âu tuyên bố sẽ không áp lệnh trừng phạt Moscow để được gia nhập EU

Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic tuyên bố ông sẽ không công nhận nền độc lập của Kosovo cũng như không áp đặt lệnh trừng phạt đối với Nga vì mục đích thúc đẩy quá trình gia nhập Liên minh châu Âu (EU).

Nhà lãnh đạo Serbia đưa ra tuyên bố sau hội nghị thượng đỉnh về mở rộng EU ngày 4/11.

“Có lựa chọn đưa ra cho chúng tôi: ngay ngày mai, áp đặt lệnh trừng phạt đối với Nga và công nhận nền độc lập của Kosovo thì sẽ gia nhập EU khi muốn”, ông Vucic nói.

Tuy nhiên, Tổng thống Vucic nhấn mạnh rằng những động thái như vậy là không thể chấp nhận được đối với Belgrade. “Tôi không nghĩ chúng ta phải công nhận Kosovo độc lập. Tôi không nghĩ chúng ta phải áp đặt lệnh trừng phạt”, ông nói.

Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic. Ảnh: Tass.

Theo ông Vucic, áp lực lên Serbia hoàn toàn mang tính chính trị. “Các vị nghĩ chúng ta có nhất thiết phải làm vậy không? Tôi thì không. Đây hoàn toàn là vấn đề địa chính trị”, ông nhấn mạnh.

Theo lời nhà lãnh đạo Serbia, quốc gia châu Âu này tự quyết định chính sách của mình. “Cho đến nay, đây là lựa chọn của chúng tôi, không phải của họ”, ông nói thêm.

Sau khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic phát biểu trước toàn dân rằng mặc dù Serbia ủng hộ toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine, nhưng sẽ không áp đặt lệnh trừng phạt đối với Nga.

Serbia hiện phụ thuộc vào nguồn cung năng lượng Nga. Năm 2022, Serbia đã ký một thỏa thuận ba năm với Gazprom để cung cấp 2,2 tỷ mét khối khí đốt mỗi năm. Hợp đồng này đã hết hạn vào tháng 5, nhưng đã được gia hạn đến cuối tháng 9, và gần đây lại được gia hạn đến cuối tháng 10. Theo thỏa thuận hiện tại, Serbia nhận 6,1 triệu m³ khí đốt/ngày với giá ưu đãi 290 euro (330 USD)/1.000 m³, thấp hơn đáng kể so với mặt bằng giá thị trường châu Âu (hơn 400 USD/1.000 m³).

Tháng trước, Dusan Bajatovic, Tổng Giám đốc công ty nhập khẩu và phân phối khí đốt nhà nước Srbijagas, cho biết Serbia sẽ ký một thỏa thuận mới kéo dài 3 năm với Gazprom vào tháng 10 để nhập khẩu 2,5 tỷ mét khối khí đốt mỗi năm.

Trước sự phụ thuộc này, Serbia hiện đang rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan khi EU đã phê duyệt lệnh cấm trung chuyển khí đốt Nga qua lãnh thổ khối tới các nước thứ ba, bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/1/2026.

Tháng trước, Bộ trưởng Năng lượng và Khai khoáng Serbia, Dubravka Djedovic-Handanovic, cho biết đất nước đang rơi vào “tình thế cực kỳ khó khăn và gần như vô vọng” sau khi Hội đồng châu Âu thông qua quyết định loại bỏ dần việc mua khí đốt tự nhiên của Nga.

Tình hình của Serbia trở nên phức tạp hơn sau khi Bộ Tài chính Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt đối với Gazprom Neft, Tổng giám đốc Alexander Dyukov, và NIS hồi tháng 1/2025. Kể từ đó, NIS đã nhiều lần được miễn trừ tạm thời, song các lệnh hạn chế chính thức có hiệu lực từ ngày 9/10. Các cơ sở sản xuất chính của NIS đặt tại Serbia, Bosnia & Herzegovina, Bulgaria, Romania và Hungary. Cổ đông lớn nhất là Gazprom Neft (44,85%), tiếp theo là Chính phủ Serbia (29,87%)

Tổng thống Aleksandar Vucic cho biết Serbia không đổ lỗi cho Nga về các lệnh trừng phạt nhằm vào NIS, đồng thời kêu gọi Moscow cùng tìm giải pháp chung.

Tham khảo: Tass﻿