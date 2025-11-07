Mỹ và phương Tây liên tục 'giáng đòn', trụ cột kinh tế Nga rung lắc, nguồn thu giảm sốc

Doanh thu dầu khí – nguồn thu chủ lực của Nga – giảm 27% trong tháng 10 so với cùng kỳ năm ngoái, Bộ Tài chính nước này cho biết ngày 7/11.

Tháng trước, Moscow thu về 888,6 tỷ rúp (10,9 tỷ USD) từ các loại thuế dầu khí, giảm so với khoảng 1,2 nghìn tỷ rúp cùng kỳ năm 2024. Nguyên nhân chủ yếu đến từ giá dầu yếu, đồng rúp mạnh hơn và các biện pháp trừng phạt ngày càng siết chặt của phương Tây liên quan đến cuộc chiến ở Ukraine.

Trong 10 tháng đầu năm 2025, tổng doanh thu dầu khí của Nga đạt 7,5 nghìn tỷ rúp, giảm tức 21% so với cùng kỳ năm ngoái. Áp lực tài khóa được dự báo sẽ còn gia tăng sau khi Bộ Tài chính Mỹ 10 áp lệnh trừng phạt đối với các Rosneft và Lukoil. Đây là 2 tập đoàn dầu khí lớn nhất nước Nga với tổng sản lượng khoảng 3 triệu thùng/ngày, tương đương gần một nửa lượng dầu xuất khẩu đường biển của nước này.

Dù ban đầu thị trường lo ngại rằng các biện pháp trừng phạt mới có thể khiến nguồn cung toàn cầu thắt chặt và đẩy giá tăng. Nhưng sau đợt tăng ngắn hạn, giá dầu đã hầu như ổn định trở lại. Dầu WTI của Mỹ giao dịch quanh mức 60 USD/thùng, trong khi dầu Brent quốc tế ở khoảng 64 USD. Cả hai đều giảm khoảng 15% so với đầu năm do nguồn cung dồi dào và nhu cầu yếu.

Warren Patterson, Trưởng bộ phận chiến lược hàng hóa tại ING, nhận định trong một báo cáo ngày 7/11 rằng việc giá dầu ít biến động cho thấy thị trường không kỳ vọng nguồn cung bị mất đáng kể.

Dù Nga đã tái định tuyến phần lớn lượng dầu thô qua “đội tàu bóng tối”, hệ thống bảo hiểm phi phương Tây và thanh toán phi USD, người mua vẫn có thể đối mặt với rủi ro dưới các lệnh trừng phạt mới của Mỹ.

“Theo thời gian, tác động sẽ thể hiện rõ hơn ở giá bán chứ không phải khối lượng, khi Nga buộc phải chấp nhận đưa ra chiết khấu sâu hơn để bù đắp rủi ro pháp lý và hậu cần mà khách hàng phải chịu”, Bridget Payne tại Oxford Economics nhận định trong một báo cáo cuối tháng 10.

Theo Bộ Phát triển Kinh tế Nga, GDP quý 3 chỉ tăng 0,6% so với cùng kỳ, giảm so với mức 1,1% quý 2 và 1,4% quý 1. Đây là dấu hiệu rõ ràng cho thấy nền kinh tế đang chậm lại sau giai đoạn “bùng nổ thời chiến” nhờ chi tiêu quốc phòng và trợ cấp của chính phủ.

Tham khảo: BI﻿