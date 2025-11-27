Vệ binh Quốc gia Mỹ bị 'phục kích' gần Nhà Trắng - Ông Trump nhấn mạnh 'mối đe dọa an ninh quốc gia'

Hãng truyền thông Firstpost đưa tin, vụ tấn công xảy ra tại khu vực đông dân cư gần trạm tàu điện ngầm Farragut tại thủ đô Washington D.C vào khoảng 2:15 chiều 26/11 (giờ địa phương), chỉ cách Nhà Trắng vài dãy nhà.

Các quan chức thực thi pháp luật Mỹ mô tả vụ tấn công là kiểu phục kích và cho biết có từ 10 đến 15 viên đạn được bắn ra. Họ cho biết một nghi phạm đã bị bắt giữ.

Các binh sĩ của Lực lượng Vệ binh Quốc gia Mỹ đứng trong khu vực phong tỏa sau khi hai thành viên thuộc lực lượng này bị bắn gần Nhà Trắng ở thủ đô Washington D.C, Mỹ, vào ngày 26/11. Ảnh: Reuters

Đài ABC News đưa tin, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết trong một tuyên bố rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump đã được thông báo về vụ việc.

Một quan chức Nhà Trắng xác nhận Nhà Trắng đã bị phong tỏa nhưng lệnh này sau đó đã được dỡ bỏ vào khoảng 5 giờ chiều 26/11 (giờ địa phương). Hiện Tổng thống Trump đang ở Florida, nơi ông đang đón Lễ Tạ ơn tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của mình.

Trong bài phát biểu vào tối 26/11, Tổng thống Trump gọi vụ xả súng là "một hành động xấu xa, một hành động thù hận và một hành động khủng bố", đồng thời nói thêm: "Đó là tội ác chống lại toàn thể quốc gia chúng ta [Mỹ]."

Ông Trump trích dẫn thông tin từ Bộ An ninh Nội địa Mỹ cho biết nghi phạm đã nhập cảnh vào nước này từ Afghanistan hồi tháng 9/2021.

Tổng thống Trump cho biết vụ tấn công "nhấn mạnh mối đe dọa an ninh quốc gia lớn nhất mà đất nước chúng ta [Mỹ] phải đối mặt", đồng thời nói rằng Mỹ "bây giờ phải xem xét lại mọi người nước ngoài từ Afghanistan đã nhập cảnh vào nước ta dưới thời [cựu Tổng thống Mỹ Joe] Biden và chúng ta phải thực hiện mọi biện pháp cần thiết để đảm bảo trục xuất bất kỳ người nước ngoài nào không thuộc về nơi này hoặc không mang lại lợi ích cho đất nước chúng ta".

Sau vụ tấn công, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth cho biết sẽ triển khai thêm 500 quân nhân của Lực lượng Vệ binh Quốc gia Mỹ đến Washington D.C.

Theo Firstpost, việc chính quyền liên bang triển khai lực lượng này đến các thành phố ở Mỹ đã gây tranh cãi và bị coi là hành vi trả thù và đe dọa chính trị.

Lực lượng Vệ binh Quốc gia Mỹ đang tuần tra vào thời điểm xảy ra vụ tấn công

Đài CBS News dẫn lời Jeff Carroll - Trợ lý Giám đốc điều hành Sở Cảnh sát Thủ đô Washington D.C - cho biết, các binh sĩ của Lực lượng Vệ binh Quốc gia Mỹ đang "tuần tra với tầm nhìn rõ ràng" thì nghi phạm đi vòng qua một góc phố, giơ súng lên rồi bắn hai thành viên thuộc lực lượng này.

"Chúng tôi đã xem lại video từ khu vực. Như tôi đã nói, có vẻ như chỉ có một tay súng đơn độc đã giơ súng lên và phục kích các thành viên của Lực lượng Vệ binh Quốc gia [Mỹ], và hắn đã nhanh chóng bị các thành viên khác của Lực lượng Vệ binh Quốc gia và lực lượng thực thi pháp luật bắt giữ", ông Carroll nói.

Trợ lý Giám đốc điều hành Sở Cảnh sát Thủ đô Washington D.C cho biết sau khi súng nổ, các thành viên khác của Lực lượng Vệ binh Quốc gia Mỹ đã chạy đến bên đồng nghiệp của mình.

“Có những thành viên khác của Lực lượng Vệ binh Quốc gia cũng có mặt trong khu vực. Sau một hồi giằng co, họ đã khống chế được nam đối tượng và bắt giữ hắn ta”, ông Carroll nói.

Ông Carroll cho biết không có người nào khác bị tình nghi liên quan đến vụ tấn công và chính quyền đang điều tra mọi thứ liên quan đến nghi phạm cũng như những mối liên hệ có thể có của hắn.

Địa điểm xảy ra vụ nổ súng gần Nhà Trắng. Ảnh: Google Earth, Sở Cảnh sát Thủ đô Washington D.C

Binh sĩ bị bắn vào đầu, nghi phạm là người Afghanistan

Theo tờ The New York Times, nghi phạm đã được xác định là công dân Afghanistan 29 tuổi tên là Rahmanullah Lakanwal.

Hai người có thông tin về vụ án nói với The New York Times rằng Lakanwal nhập cảnh vào Mỹ hồi năm 2021 thông qua một chương trình có tên là "Chiến dịch chào đón đồng minh" - nhằm tạo điều kiện cho những người Afghanistan chạy khỏi đất nước này dưới chế độ Taliban nhập cảnh vào Mỹ.

CBS News đưa tin các nguồn tin cho biết nghi phạm đã bị bắn bốn phát và được đưa đến bệnh viện với sự canh giữ của cảnh sát.

Các nguồn tin của NBC News cho biết rằng cả hai binh sĩ thuộc Lực lượng Vệ binh Quốc gia Mỹ đều bị bắn vào đầu.

Các nguồn tin cũng cho biết vụ tấn công có thể được điều tra như một hành động khủng bố. Tuy nhiên, họ nói thêm rằng chưa có động cơ rõ ràng nào được xác định.