Bác sĩ Nhà Trắng thông báo về sức khỏe của ông Donald Trump ở tuổi 79: Vô cùng đặc biệt!

Nhà Trắng ngày 10/10 công bố lá thư của bác sĩ Sean Barbabella, người phụ trách chăm sóc sức khỏe cho Tổng thống Mỹ, sau khi ông Donald Trump hoàn tất đợt kiểm tra y tế thứ hai trong năm tại Trung tâm Quân y Walter Reed, ngoại ô thủ đô Washington.

Theo bác sĩ Sean Barbabella, ông Trumb được phát hiện có "sức khỏe vô cùng đặc biệt" với tuổi tim trẻ hơn 14 tuổi so với tuổi thật.

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump phát biểu trong cuộc họp nội các tại Nhà Trắng ở Washington, DC, Hoa Kỳ, ngày 9/10/2025 - Ảnh: Reuters

Khi giành chiến thắng trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2024, ông Trump trở thành người lớn tuổi nhất trong lịch sử Mỹ từng đắc cử tổng thống. Trong chiến dịch tranh cử, ông nhiều lần nhấn mạnh sức khỏe của mình vượt trội hơn các đối thủ, đặc biệt là cựu tổng thống Joe Biden.

"Tổng thống tiếp tục chứng tỏ tình trạng sức khỏe tổng thể xuất sắc. Tuổi tim của ông ấy, chỉ số thể hiện sức khỏe tim mạch qua kiểm tra điện tâm đồ (ECG), trẻ hơn tuổi thật 14 năm. Ông có thể tiếp tục duy trì lịch làm việc khắc nghiệt mà không vấp phải hạn chế nào", bác sĩ Barbabella cho biết trong thư.

Bác sĩ nhấn mạnh ông Trump vẫn duy trì thể trạng tim mạch, hô hấp, thần kinh và thể lực rất tốt ở tuổi 79, với các chỉ số chuyển hóa, huyết học và tim mạch đều ổn định. Ngoài loạt xét nghiệm định kỳ, ông Trump còn được tiêm vaccine cúm và mũi tăng cường ngừa Covid-19.

Kể từ khi nhậm chức, ông Trumb vẫn duy trì lịch trình làm việc dày đặc và ưa chuộng thịt đỏ. Khi trở về Nhà Trắng và được các phóng viên hỏi về kết quả, ông Trump mỉm cười giơ ngón tay cái và nói với phóng viên rằng ông "cảm thấy rất tốt cả về thể chất lẫn tinh thần".

Trong tuần này, ông cũng tự hào tuyên bố "đạt điểm tuyệt đối" trong bài kiểm tra nhận thức, đồng thời nói rằng những người tiền nhiệm gồm George W. Bush, Barack Obama và Biden chưa từng làm được điều này.

Nhà Trắng mô tả đây là cuộc kiểm tra sức khỏe thường niên của Tổng thống, dù ông đã trải qua một lần kiểm tra tương tự vào tháng 4.

Sức khỏe của ông Tổng thống Mỹ trở thành tâm điểm chú ý sau khi ông Joe Biden từ bỏ nỗ lực tái tranh cử năm 2024 giữa những nghi vấn về thể lực. Và đến đầu năm 2025, cựu Tổng thống 82 tuổi được chẩn đoán mắc ung thư tuyến tiền liệt.

Trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm ngoái, ông Trump đã thể hiện sự tương phản với Biden khi tự nhận mình trẻ trung và khỏe mạnh hơn. Ông đã đến Trung tâm Y tế Quân đội Quốc gia Walter Reed, một bệnh viện ở Bethesda, Maryland, nơi đã phục vụ nhiều đời tổng thống, để thực hiện những gì mà Nhà Trắng gọi là cuộc kiểm tra sức khỏe định kỳ hàng năm.

Một bức thư từ bác sĩ do Nhà Trắng công bố sau tháng 4 cho biết Tổng thống Trump cao 190 cm, nặng 102kg và có lượng cholesterol cao được kiểm soát tốt. Bản đánh giá này khen ngợi cả sức khỏe và khả năng chơi golf của Trump.

Hồi tháng 7, Nhà Trắng thông báo ông Trump được chẩn đoán mắc chứng suy tĩnh mạch mãn tính, một bệnh lý lành tính gây sưng chân và bầm tay, do dùng aspirin để phòng ngừa các vấn đề tim mạch. Ông thường che vết bầm trên bàn tay phải bằng lớp trang điểm khi xuất hiện trước công chúng.

Trong một bức thư do Nhà Trắng công bố vào thời điểm đó, bác sĩ Barbabella cho biết các xét nghiệm đã xác nhận vấn đề ở chân là do "suy tĩnh mạch mãn tính", một tình trạng lành tính và phổ biến, đặc biệt ở những người trên 70 tuổi.

Bác sĩ cho biết vết bầm tím trên tay Trump phù hợp với tình trạng kích ứng mô mềm nhẹ do bắt tay thường xuyên và sử dụng aspirin, loại thuốc mà ông Trump dùng như một phần của "chế độ phòng ngừa tim mạch tiêu chuẩn".

Kể từ đó, Nhà Trắng đã hạ thấp mối lo ngại về sức khỏe của ông Trump mà không nêu chi tiết cách xử lý vấn đề ở chân.