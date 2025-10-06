Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chưa từng có: Bộ tài chính Mỹ phác thảo hình Tổng thống Donald Trump lên tiền xu

06-10-2025 - 12:34 PM | Tài chính quốc tế

Liệu một đồng tiền in hình Tổng thống Donald Trump có sắp xuất hiện?

Bộ Tài chính Mỹ vừa xác nhận các bản phác thảo đầu tiên của đồng xu kỷ niệm 250 năm thành lập nước Mỹ (năm 2026) có hình Tổng thống Donald Trump.

Đây là một phần trong chương trình thiết kế đặc biệt theo “Đạo luật Circulating Collectible Coin Redesign Act”, được Nghị viện Mỹ thông qua nhằm đánh dấu cột mốc “semiquincentennial” của Mỹ.

Theo các hình ảnh được tiết lộ, mặt trước của đồng xu cho thấy chân dung nghiêng của ông Trump, kèm dòng chữ “Liberty”, “In God We Trust” và hai mốc thời gian 1776–2026.

Mặt sau thể hiện khoảnh khắc ông Trump giơ nắm đấm sau vụ ám sát hụt ở Butler, bang Pennsylvania, cùng khẩu hiệu “FIGHT FIGHT FIGHT” và hình lá cờ Mỹ phía sau.

Chưa từng có: Bộ tài chính Mỹ phác thảo hình Tổng thống Donald Trump lên tiền xu- Ảnh 1.

Trên mạng xã hội X, Bộ trưởng ngân khố Mỹ Brandon Beach xác nhận những hình ảnh lan truyền là thật, gọi đây là “bản phác thảo đầu tiên tôn vinh sinh nhật 250 năm của nước Mỹ và Tổng thống”. Ông cho biết thêm Bộ Tài chính sẽ chia sẻ thông tin chi tiết hơn “sau khi chính phủ Mỹ kết thúc giai đoạn tạm ngưng hoạt động”.

Người phát ngôn Bộ Tài chính cho biết đây mới chỉ là bản thiết kế sơ bộ và chưa có quyết định cuối cùng. “Đồng xu kỷ niệm sẽ được lựa chọn kỹ lưỡng để phản ánh tinh thần và lịch sử của đất nước”, vị này nói.

Nếu được thông qua, đây sẽ là lần đầu tiên kể từ năm 1926, một tổng thống Mỹ còn sống xuất hiện trên đồng xu chính thức do chính phủ phát hành.

Hiện tại, Bộ Tài chính đã xác nhận bản phác thảo là thật nhưng khẳng định chưa có thiết kế cuối cùng nào được phê duyệt. Quyết định cuối cùng sẽ được đưa ra sau khi tham khảo ý kiến từ Ủy ban Cố vấn Tiền xu Công dân và Ủy ban Mỹ thuật.

*Nguồn: CNN, Fortune, BI

Bộ Tài chính Mỹ lại cảnh báo nguy cơ Chính phủ cạn ngân sách

Theo Băng Băng

Nhịp sống thị trường

Từ Khóa:
Bộ Tài chính Mỹ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Sai lầm nối tiếp sai lầm, tượng đài gần 150 năm trứ danh Nhật Bản rơi vào cảnh bán mình, các mảng chủ lực lần lượt bị "xâu xé"

Sai lầm nối tiếp sai lầm, tượng đài gần 150 năm trứ danh Nhật Bản rơi vào cảnh bán mình, các mảng chủ lực lần lượt bị "xâu xé" Nổi bật

Buồn của nền kinh tế lớn tăng trưởng nhanh nhất thế giới: Đứng trước dự báo không tưởng, GDP phải tăng hơn 12% mới giải quyết được cuộc khủng hoảng đang lan rộng

Buồn của nền kinh tế lớn tăng trưởng nhanh nhất thế giới: Đứng trước dự báo không tưởng, GDP phải tăng hơn 12% mới giải quyết được cuộc khủng hoảng đang lan rộng Nổi bật

Đột phá pin năng lượng mặt trời có thể thay đổi mọi thứ: Giảm kích cỡ, hiệu suất vẫn tăng "ầm ầm"

Đột phá pin năng lượng mặt trời có thể thay đổi mọi thứ: Giảm kích cỡ, hiệu suất vẫn tăng "ầm ầm"

11:44 , 06/10/2025
Những hình ảnh cận cảnh bão Matmo càn quét Trung Quốc

Những hình ảnh cận cảnh bão Matmo càn quét Trung Quốc

10:43 , 06/10/2025
Nỗ lực ngoại giao mới nhất về xung đột Israel - Hamas

Nỗ lực ngoại giao mới nhất về xung đột Israel - Hamas

09:47 , 06/10/2025
Bước nhảy vọt nghìn tỷ USD: Đánh bại năng lượng hóa thạch, đây là thứ thống trị toàn cầu năm 2025

Bước nhảy vọt nghìn tỷ USD: Đánh bại năng lượng hóa thạch, đây là thứ thống trị toàn cầu năm 2025

09:19 , 06/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên