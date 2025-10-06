Chưa từng có: Bộ tài chính Mỹ phác thảo hình Tổng thống Donald Trump lên tiền xu

Bộ Tài chính Mỹ vừa xác nhận các bản phác thảo đầu tiên của đồng xu kỷ niệm 250 năm thành lập nước Mỹ (năm 2026) có hình Tổng thống Donald Trump.

Đây là một phần trong chương trình thiết kế đặc biệt theo “Đạo luật Circulating Collectible Coin Redesign Act”, được Nghị viện Mỹ thông qua nhằm đánh dấu cột mốc “semiquincentennial” của Mỹ.

Theo các hình ảnh được tiết lộ, mặt trước của đồng xu cho thấy chân dung nghiêng của ông Trump, kèm dòng chữ “Liberty”, “In God We Trust” và hai mốc thời gian 1776–2026.

Mặt sau thể hiện khoảnh khắc ông Trump giơ nắm đấm sau vụ ám sát hụt ở Butler, bang Pennsylvania, cùng khẩu hiệu “FIGHT FIGHT FIGHT” và hình lá cờ Mỹ phía sau.

Trên mạng xã hội X, Bộ trưởng ngân khố Mỹ Brandon Beach xác nhận những hình ảnh lan truyền là thật, gọi đây là “bản phác thảo đầu tiên tôn vinh sinh nhật 250 năm của nước Mỹ và Tổng thống”. Ông cho biết thêm Bộ Tài chính sẽ chia sẻ thông tin chi tiết hơn “sau khi chính phủ Mỹ kết thúc giai đoạn tạm ngưng hoạt động”.

Người phát ngôn Bộ Tài chính cho biết đây mới chỉ là bản thiết kế sơ bộ và chưa có quyết định cuối cùng. “Đồng xu kỷ niệm sẽ được lựa chọn kỹ lưỡng để phản ánh tinh thần và lịch sử của đất nước”, vị này nói.

Nếu được thông qua, đây sẽ là lần đầu tiên kể từ năm 1926, một tổng thống Mỹ còn sống xuất hiện trên đồng xu chính thức do chính phủ phát hành.

Hiện tại, Bộ Tài chính đã xác nhận bản phác thảo là thật nhưng khẳng định chưa có thiết kế cuối cùng nào được phê duyệt. Quyết định cuối cùng sẽ được đưa ra sau khi tham khảo ý kiến từ Ủy ban Cố vấn Tiền xu Công dân và Ủy ban Mỹ thuật.

*Nguồn: CNN, Fortune, BI