Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bác sĩ nói về tình hình sức khỏe của Tổng thống Mỹ Donald Trump

11-10-2025 - 21:07 PM | Tài chính quốc tế

Tổng thống Mỹ Donald Trump được đánh giá là có “sức khỏe tuyệt vời”, khi “tuổi tim mạch” của ông trẻ hơn 14 năm so với tuổi thật.

Bác sĩ nói về tình hình sức khỏe của Tổng thống Mỹ Donald Trump- Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: EPA)

Ông Trump (79 tuổi) là người lớn tuổi nhất đảm nhiệm chức vụ Tổng thống Mỹ khi tái đắc cử vào tháng 1.

Ông đã có một cuộc kiểm tra sức khỏe cách đây 6 tháng, và tiếp tục khám định kỳ hôm 10/10 khi đến thăm Bệnh viện Quân y Quốc gia Walter Reed ở Bethesda (bang Maryland).

Trong báo cáo gửi Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt, bác sĩ Sean Barbabella của ông Trump cho biết: “Tổng thống vẫn có sức khỏe tuyệt vời. Tình trạng tim mạch, phổi, thần kinh và thể chất tốt”.

“Tuổi tim mạch của ông - một thước đo xác nhận tình trạng tim mạch thông qua điện tâm đồ - trẻ hơn khoảng 14 tuổi so với tuổi thực tế của ông", bác sĩ viết.

Ông Trump cũng đã được kiểm tra sức khỏe và tiêm ngừa, bao gồm cả vắc-xin cúm hằng năm và vắc-xin COVID-19, để chuẩn bị cho chuyến công du Trung Đông sắp tới.

Một báo cáo do Nhà Trắng công bố sau cuộc kiểm tra sức khỏe hồi tháng 4 cho biết, ông Trump cao 190 cm, nặng 102 kg, có chỉ số cholesterol cao nhưng được kiểm soát tốt.

Hồi tháng 7, Nhà Trắng xác nhận ông Trump bị sưng ở cẳng chân và bầm tím ở bàn tay phải.

Bác sĩ Barbabella cho biết trong một bức thư do Nhà Trắng công bố vào thời điểm đó, rằng các xét nghiệm xác nhận vấn đề ở chân của ông Trump là do "suy tĩnh mạch mãn tính", một tình trạng lành tính và phổ biến, đặc biệt ở những người trên 70 tuổi.

Trong khi đó, vết bầm tím trên tay ông Trump là kích ứng mô mềm nhẹ do bắt tay thường xuyên và sử dụng aspirin, mà ông Trump dùng như một phần của "chế độ phòng ngừa tim mạch tiêu chuẩn".

Theo Minh Hạnh

Tiền Phong

Từ Khóa:
trump

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Quốc gia BRICS ra 'đòn' trừng phạt chưa từng có với Mỹ trong 30 năm: Đặt 25 triệu tấn rồi 'quay xe', thương nhân 'kêu trời', nằng nặc muốn nước này lại mua hàng

Quốc gia BRICS ra 'đòn' trừng phạt chưa từng có với Mỹ trong 30 năm: Đặt 25 triệu tấn rồi 'quay xe', thương nhân 'kêu trời', nằng nặc muốn nước này lại mua hàng Nổi bật

Không gì là không thể ở Trung Quốc: Dùng công nghệ ‘rẻ tiền’ tạo ra điện từ muối và băng, phát năng lượng ở cả vùng lạnh giá lẫn ‘trên trời’

Không gì là không thể ở Trung Quốc: Dùng công nghệ ‘rẻ tiền’ tạo ra điện từ muối và băng, phát năng lượng ở cả vùng lạnh giá lẫn ‘trên trời’ Nổi bật

Bánh Trung Thu ở Trung Quốc không bán được cuối cùng sẽ đi đâu? Người trong cuộc tiết lộ 3 cách giải quyết thực sự

Bánh Trung Thu ở Trung Quốc không bán được cuối cùng sẽ đi đâu? Người trong cuộc tiết lộ 3 cách giải quyết thực sự

20:35 , 11/10/2025
Hàn Quốc dậy sóng vì vụ sinh viên bị lừa và đánh chết ở Campuchia

Hàn Quốc dậy sóng vì vụ sinh viên bị lừa và đánh chết ở Campuchia

20:08 , 11/10/2025
Sếp vạ miệng, doanh nghiệp chịu đòn: Thương hiệu đang "nổi như cồn" bỗng bị tẩy chay, cuối cùng phải đổi tên mong thoát vận hạn

Sếp vạ miệng, doanh nghiệp chịu đòn: Thương hiệu đang "nổi như cồn" bỗng bị tẩy chay, cuối cùng phải đổi tên mong thoát vận hạn

19:37 , 11/10/2025
First Brands - 'Bom nợ tàng hình' của nước Mỹ: Hơn 2 tỷ USD biến mất bí ẩn, món nợ 11 tỷ USD khiến giới tài chính rung chuyển

First Brands - 'Bom nợ tàng hình' của nước Mỹ: Hơn 2 tỷ USD biến mất bí ẩn, món nợ 11 tỷ USD khiến giới tài chính rung chuyển

18:00 , 11/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên